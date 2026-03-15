Mánager de Blessd atropelló a ciclista en Medellín; habría estado bajo efectos del alcohol

Santiago Jaramillo (I), más conocido como Dímelo Jara es un empresario y mánager del artista Blessd (D). Foto: Cortesía

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Un accidente entre una bicicleta y una camioneta Hummer, conducida por Santiago Jaramillo (Dímelo Jara, mánager de Blessd) se presentó alrededor de las 7:00 a. m. de este domingo, sobre la avenida Regional, en el sector Fucot, según los reportes de las autoridades de tránsito.

Además de ser el representante del cantante de género urbano, Santiago Jaramillo es uno de los fundadores de Dímelo Jara Company, una empresa antioqueña que cuenta con más de 120 empleados y que, además de producir eventos y programas sociales, funciona como agencia de marketing, sello discográfico y representante de futbolistas profesionales.

Lo que se sabe hasta ahora

Las cámaras de seguridad del Centro de Control de Tránsito (CCTV) permitieron ubicar el vehículo que, luego de atropellar al ciclista, se habría retirado del lugar. Jaramillo fue detenido más tarde en el sector de La Macarena y fue sometido a la prueba de alcoholemia; los reportes preliminares indican que el resultado sería positivo, en un nivel de estado de embriaguez de primer grado.

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Mientras tanto, el ciclista tuvo que ser atendido por el personal médico, pues sufrió laceraciones en el rostro, la cadera y las extremidades superiores e inferiores.

Actualmente, la camioneta está en manos de las autoridades y no hay información adicional sobre el estado de salud del ciclista —pese a que las heridas no eran, aparentemente, de gravedad— ni sobre las acciones legales o sanciones concretas relacionadas con el accidente.