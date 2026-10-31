Medellín tendrá un operativo especial de seguridad en Halloween para evitar las rodadas

Con el fin de evitar las rodadas, desfiles de motos, por Halloween, la Alcaldía de Medellín anunció un operativo especial de tránsito y seguridad que se desplegará en las calles de la ciudad durante la noche del 31 de octubre. El plan contará con 540 agentes de la Policía Nacional, el Ejército y el Tránsito Municipal, 450 motocicletas de las autoridades, 14 grúas, grupos de reacción inmediata y siete puestos de control en distintos puntos estrátegicos de la ciudad.

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"Tendremos presencia permanente en las calles, caravanas motorizadas y puestos de control en puntos estratégicos de Medellín, con el propósito de prevenir situaciones que pongan en riesgo la ciudadanía, realizar verificaciones y tener una capacidad de reacción oportuna ante cualquier eventualidad", afirmó Sebastián Acosta, subsecretario de Seguridad.

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Acosta precisó que para controlar las famosas rodadas de Halloween en las que los motociclistas organizan caravanas por las vías de la ciudad mientras están disfrazados, y en ocasiones bajo los efectos del alcohol, la alcaldía dispuso 120 agentes de tránsito y cinco puestos de control distribuidos en los barrios más afectados por estos desfiles en los últimos años (Manrique, Villa Hermosa, Belén y Castilla).

"Ninguna rodada está autorizada por parte del distrito, las cuales años anteriores no solo han puesto en riesgo la vida e integridad de ciudadanos, de conductores y de peatones, sino también han atentado contra la seguridad y la convivencia en algunos sectores del distrito por comportamientos contrarios a la convivencia y por malos comportamientos viales", declaró Pablo Ruiz, secretario de Tránsito de Medellín.

Ruiz recordó que los conductores deben respetar y dar prioridad a los peatones, siguiendo las normas de tránsito, y controlar los límites de velocidad.

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El subsecretario de Seguridad explicó que en el despliegue especial de seguridad para Halloween se reforzará la vigilancia en las 27 estaciones del Metro de Medellín, 15 cementerios, cinco centros comerciales y cinco parques principales.

Otros municipios de Antioquia también adoptaron medidas propias para la jornada: Rionegro expidió un decreto que restringe el transporte de parrilleros en motos tanto en la zona urbana como en la rural, hasta las 11:00 p.m. del lunes 2 de noviembre, El Santuario aplicó una restricción similar hasta las 6:00 a.m. del domingo 1 de noviembre, Santa Rosa de Osos declaró el sábado como día sin carro y sin moto para impedir el ingreso de caravanas de motociclistas y prevenir maniobras peligrosas en las vías, Urrao pidió a los conductores abstenerse de organizar rodadas grupales, y en Anorí las autoridades fijaron un toque de queda a partir de las 11:00 p.m. del sábado 31 de octubre para los menores de 18 años que circulen sin la compañía de un adulto responsable.