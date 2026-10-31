Una motobomba destruyó por segunda vez el peaje El Mango, en el Cauca

La explosión se registró cerca de las casetas provisionales que habían sido habilitadas después del ataque anterior, y alcanzó…

Una motocicleta cargada con explosivos detonó aproximadamente a las 6:00 a.m. del sábado 31 de octubre de 2026 frente al peaje El Mango, sobre la vía Panamericana, y destruyó por segunda vez, en menos de tres semanas, la infraestructura de esa estación de cobro ubicada en el sector La Depresión, La Sierra, en el Cauca.

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La explosión se registró cerca de las casetas provisionales que habían sido habilitadas después del ataque anterior, y alcanzó también a varias viviendas del sector, donde la onda explosiva rompió vidrios y volvió a afectar techos que apenas habían sido reparados tras el episodio del 12 de octubre. Los reportes preliminares descartan personas heridas de gravedad, aunque dos trabajadoras de la estación resultaron aturdidas por la fuerza de la explosión y debieron recibir atención médica.

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Unidades de la Brigada 29 del Ejército Nacional permanecen en la zona verificando la posible presencia de otros artefactos explosivos, junto con bomberos y organismos de socorro.

El informe preliminar de las autoridades señala como responsable a la estructura Carlos Patiño, una disidencia de las FARC en el suroccidente del país bajo el mando de alias Iván Mordisco, el mismo grupo al que se atribuyó el ataque de hace tres semanas, cuando un vehículo cargado con explosivos destruyó las instalaciones originales del peaje y dejó varias personas lesionadas.

El alcalde de La Sierra, Manuel Guerrero, afirmó que "la comunidad está con miedo y con una negativa de que ese peaje siga funcionando allí” y reiteró el reclamo de los vecinos para que la estación sea reubicada.

Por otra parte, la ministra de Transporte Elsa Noguera anunció el despliegue del Plan Meteoro sobre la vía Panamericana y otros corredores estratégicos del país, una estrategia con presencia permanente de la Fuerza Pública en los tramos priorizados con el fin de prevenir nuevos ataques y proteger a quienes transitan por esas rutas. La funcionaria indicó que el Gobierno adelanta la adquisición de los equipos necesarios para la operación.

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“El Cauca es una prioridad para el Gobierno”, afirmó la ministra, asegurando que el Gobierno Nacional no permitirá que la violencia intimide a las comunidades ni se apodere de las carreteras del país.

Las autoridades recomendaron a los conductores evitar el sector de La Depresión mientras avanzan las labores de remoción de escombros y las verificaciones de seguridad en la zona, y anunciaron que entregarán un balance oficial en las próximas horas.