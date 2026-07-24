Pico y placa en Medellín cambia desde agosto: así quedó la rotación para el segundo semestre

Entre el 3 y el 6 de agosto habrá una fase pedagógica antes del inicio de las sanciones. Foto: Alcaldía de Medellín

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La Secretaría de Movilidad de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá anunciaron la nueva rotación del pico y placa que regirá durante el segundo semestre de 2026 para vehículos particulares y motocicletas. La medida comenzará a aplicarse el 3 de agosto con una semana pedagógica y las sanciones económicas empezarán desde el 10 de agosto.

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El horario de la restricción no tendrá cambio y continuará vigente de lunes a viernes, entre las 5:00 a.m. y las 8:00 p.m., en los diez municipios del Valle de Aburrá. Para los carros aplicará según el último dígito de la placa y para las motocicletas de dos y cuatro tiempos de acuerdo con el primer número.

Así quedó la nueva rotación

La distribución para el segundo semestre será la siguiente:

Lunes: 5 y 8.

Martes: 1 y 4.

Miércoles: 0 y 2.

Jueves: 3 y 6.

Viernes: 7 y 9.

Entre el 3 y el 6 de agosto las autoridades realizarán una fase pedagógica para que los conductores se adapten al nuevo esquema. Durante esos días no habrá comparendos para vehículos particulares ni motocicletas, aunque esta medida no aplicará para los taxis.

A partir del lunes 10 de agosto, quienes incumplan la restricción deberán asumir una multa de COP 633.111, equivalente a 52,29 Unidades de Valor Básico (UVB), además de la posible inmovilización del vehículo.

¿En qué vías no aplica el pico y placa?

Las autoridades informaron que las exenciones se mantendrán sin cambios frente al esquema vigente durante el segundo semestre de 2025.

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En Medellín continuará libre de la restricción el Sistema Vial del Río, conformado por la Avenida Regional y la Autopista Sur. También seguirán exentas la vía Las Palmas, la conexión a Occidente (4.1), el tramo de la Avenida 33 entre la Autopista Sur y Las Palmas, la calle 10 entre río Medellín y la Terminal del Sur, además de las vías de los cinco corregimientos.

En otros municipios del Valle de Aburrá también permanecerán corredores exentos, mientras que en Bello continuará aplicándose la medida sobre la autopista Norte y la avenida Regional, entre la estación Niquía y la autopista Medellín-Bogotá.

¿Qué vehículos están exentos?

Los vehículos eléctricos, híbridos y aquellos impulsados por gas natural vehicular continuarán exentos del pico y placa, siempre que estos últimos cuenten con el registro vigente ante alguna de las autoridades de movilidad del Valle de Aburrá.

La medida contempla excepciones para vehículos de organismos de socorro, medios de comunicación, empresas de telecomunicaciones y otros automotores autorizados, de acuerdo con los permisos expedidos por las autoridades de tránsito.

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Por su parte, los taxis mantendrán el sistema de rotación por un dígito cada dos semanas y la Secretaría de Movilidad publicará el calendario correspondiente Para este tipo de vehículos, la restricción seguirá vigente entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m.