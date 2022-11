¿Por qué la Universidad Nacional de Medellín borró mural de joven desaparecido?

El mural fue pintado por familiares, amigos e integrantes de la Universidad Nacional, sede Medellín, en memoria de Andrés Camilo Peláez desaparecido desde abril de 2022. Foto: @DondeEstaCamilo

Luego de que en redes sociales causara indignación la decisión que la Universidad Nacional, sede Medellín, tomó de borrar el mural que se hizo en homenaje al ingeniero Andrés Camilo Peláez, joven de 26 años desaparecido hace más de 3 meses, el vicerrector de esa institución educativa, Juan Camilo Restrepo, se disculpó públicamente.

A través de un comunicado, Restrepo ofreció disculpas por retirar la obra de arte hecha por integrantes de la Facultad de Ciencias Agrarias, de la cual Camilo es egresado. Se anunció, también, que se dibujaría nuevamente el mural para “preservar la memoria e insistir a las autoridades competentes sobre la importancia que tiene mantener activa la búsqueda de Andrés Camilo”.

¿Cómo sucedieron los hechos?

El mural fue pintado el 29 de octubre por varios integrantes de la comunidad universitaria para llamar la atención de la ciudadanía al elevar la pregunta “¿Dónde está Camilo?”. Claudia Yepes Upegui, madre del ingeniero, publica diariamente a través de la cuenta de Twitter “@DondeEstaCamilo” varias imágenes de su hijo con la esperanza de que resulte alguna razón sobre su paradero.

“Ayer 29 de octubre, a 210 días de tu desaparición, nos juntamos como amigos y colegas a rendirte un homenaje. Hicimos memoria pintando un mura y plantando un árbol en tu honor en el bloque 14 de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Medellín”, dijo su madre a través de Twitter.

Ayer 29 de octubre a 210 días de tu desaparación nos juntamos como amig@s y colegas a rendirte un homenaje.



Hicimos memoria pintando un mural y plantando un árbol en tú honor, en el bloque 14 de la @FCA_UNmed de la @MedellinUNAL

👇 pic.twitter.com/siaPCPehZr — Ingeniero Andrés Camilo Peláez (@DondeEstaCamilo) October 30, 2022

De Andrés Camilo no se conoce nada desde el 3 de abril de 2022, cuando viajó al municipio San Andrés de Cuerquia, en Antioquia, por motivos laborales. A pesar de que el 13 de septiembre la Fiscalía anunció la captura de José Fernando Chavarría Ramírez, alias Huevito, como presunto responsable de la desaparición, el hombre no aceptó los cargos y aún no hay rastro de Andrés Camilo.

Luego de que el mural fuera pintado, el vicerrector de la Universidad Nacional, sede Medellín, declaró que la institución no había dado permiso para que los estudiantes llevaran a cabo la obra de arte en uno de los muros de la Facultad de Ciencias Agrarias. El vicerrector afirmó que la decisión se había tomado dadas las “obligaciones legales que conlleva pintar un mural en la infraestructura física de la Universidad, dado su carácter de bien fiscal”.

Además, Restrepo declaró que días antes de que se pintara la obra, específicamente el 27 de octubre, sucedió una reunión en la que se había ofrecido realizar actos simbólicos en lugar del mural. Sin embargo, la comunidad universitaria no estuvo de acuerdo con la propuesta y continuó con sus planes originales, y fue así que un día después, el 30 de septiembre, la obra de arte amaneció borrada.

¿Qué papel está desempeñando @UNALOficial en la construcción de la paz en el país? Inmediatez para DESAPARECER el mural en @MedellinUNAL del ing forestal desparecido. No hay respuestas del por qué por parte de directivas ¿Quien ordenó borrarlo? @juanrpog @DollyMontoyaUN pic.twitter.com/TIEAaA6Hvm — Sebastián Posada (@Blucrabrules) October 31, 2022

Al respecto, Max Yuri Gil, investigador de la Universidad de Antioquia y anterior coordinador de la Comisión de la Verdad en Antioquia y el Eje Cafetero, le dijo a El Espectador que lo ocurrido evidencia un choque de posturas: “por un lado, la universidad está apegada a la norma respecto a las condiciones de realizar graffitis y murales en sus instalaciones, y por el otro está un acto de memoria impulsado por familiares y amigos de esta víctima de desaparición forzada. Es importante resaltar que hubo una reunión previa donde la Unal intentó conciliar, e igual se tomó nuevamente la decisión de realizar el mural”, dice Gil.

¿Qué pasará ahora?

Tras el furor causado en redes, la Universidad Nacional emitió un comunicado en el que le ofrecía disculpas a los familiares de Andrés Camilo y a la comunidad universitaria por haber borrado el mural. Asimismo, el vicerrector declaró que el Consejo de Sede realizaría una sesión para escuchar a los integrantes del grupo de investigación de la Universidad de Antioquia, “Hacemos Memoria”, sobre el uso del espacio público en las universidades y así “contribuir (...) a la sensibilización frente a la desaparición forzada en Colombia”.

Este grupo de investigación ya se había pronunciado por una situación similar que ocurrió en la Universidad de Antioquia, cuando un mural que hacía alusión a Fabiola Lalinde y la búsqueda de su hijo Luis Fernando, en el marco de las desapariciones forzadas por los falsos positivos.

Respecto al caso de Andrés Camilo, algunos integrantes de la comunidad universitaria y demás expertos mostraron apoyo frente al comunicado del vicerrector al aceptar su error y ofrecer disculpas. “El pronunciamiento de Juan Camilo Restrepo reconoce que hubo precipitación en la decisión que generó un malestar muy grande, porque es una especie de desaparición simbólica de una persona que ya ha sido víctima de desaparición forzada. Ahí se debían sopesar más las consecuencias políticas y simbólicas de borrar. Espero que este suceso permita que las universidades valoren y aprendan la importancia de hacer procesos de diálogo para flexibilizar un poco más sus lineamientos en este tipo de circunstancias”, explica Max Yuri Gil.

¿Quién es Andrés Camilo Peláez?

El joven de 26 años trabajaba en una firma interventora del componente ambiental de Hidroituango, y el pasado 3 de abril se encontraba en el corregimiento El Valle del municipio Toledo para una reunión con las juntas de acción comunal del territorio.

En la noche, Peláez salió a comer al parque principal de municipio, y aunque su madre afirma que estuvo hablando con él vía WhatsApp, al día siguiente ni su familia o amigos tuvieron más contacto con él hasta el día de hoy.