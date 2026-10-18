Robos con escopolamina en Medellín pasaron de 299 a 566 en menos de un año

El alcalde (e) de Medellín, Manuel Villa, reconoció la problemática y aseguró que detrás de estos casos hay redes delincuenciales. “Son investigaciones estructurales porque no…

Hay alerta en Medellín por el aumento de casos de robos mediante el uso de escopolamina en los diez meses que van del año. De acuerdo con las cifras oficiales, registradas en Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), en todo 2025 hubo 299 casos, mientras que en lo que va de este año ya se han registrado 566, lo que representa un aumento del 89 %.

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El alcalde (e) de Medellín, Manuel Villa, reconoció la problemática y aseguró que detrás de estos casos hay redes delincuenciales. “Son investigaciones estructurales porque no son casos aislados. Por lo general, quienes están detrás tienen unas redes y entre ellos se contactan y se conocen”, dijo Villa.

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El exconcejal de Medellín, Sebastián López, sostuvo que en varios casos los delincuentes llegan hasta las casas de las víctimas, y que muchas veces las dosis que les suministran son lo suficientemente altas como para afectar la salud y vida de las personas.

“Es fundamental que esté en el primer orden de prioridad de seguridad de la ciudad, judicializar a las estructuras que se dedican a brindar escopolamina para hurtar”, dijo López en sus redes sociales.

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Sobre esto, el alcalde (e) de la capital antioqueña afirmó que están trabajando de la mano con la Policía y la Fiscalía y que “hemos capturado una red se conocía como ‘las barbies’ y a la reina de la escopolamina”.

Sin embargo, la banda que menciona el mandatario fue desarticulada en marzo de 2025, cuando los registros eran mucho más bajos que los que se han identificado este año. En ese momento, la policía informó que capturaron a cinco mujeres dedicadas al hurto a personas, en especial ciudadanos extranjeros.

En la investigación conocieron que las mujeres, inicialmente contactaban a los extranjeros de quienes se ganaban su confianza por su apariencia física, una vez llegaban hasta el lugar donde estos se hospedaban les suministraban sustancias tóxicas para dejarlos en indefensión y así hurtar sus pertenencias, tarjetas de crédito, dinero en efectivo, relojes de lujo y dispositivos electrónicos. Los hurtos ascenderían a más de 1.200 millones de pesos.

La captura de la ‘reina de la escopolamina’ sí es más reciente. Según la Alcaldía de Itagüí, Indira Surgey Orrego, conocida con ese alias, fue capturada en mayo de este año por hurto calificado y agravado, además de uso de menores de edad para la comisión de delitos, con una condena vigente de 90 meses de prisión.

Las investigaciones señalan que Orrego estaría vinculada a múltiples hurtos en establecimientos públicos del sur del Valle de Aburrá, donde presuntamente se hacía pasar por profesional de la salud para ganarse la confianza de sus víctimas, para luego darles escopolamina y cometer los ilícitos. Según las autoridades, varias víctimas han sido identificadas y se encontraban en proceso de interponer las respectivas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación.

Los robos con escopolamina son la sexta modalidad de hurto más frecuente en Medellín. Las más comunes son los atracos, descuidos, cosquilleo y raponazo.