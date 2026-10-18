De acuerdo con la subteniente Erika Tatiana Reyes Reyes, jefe Seccional de Carabineros y Protección Ambiental del departamento de Policía Valle, los ejemplares de fauna silvestre corresponden a cuatro guacamayas bandera, dos…

La Seccional de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento de Policía Valle y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) realizaron un procedimiento de control en la zona urbana del municipio de Calima-El Darién, donde encontraron seis guacamayas y una lora amazónica que estaban en cautiverio.

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Incautan seis guacamayas y una lora amazónica que estaban en cautiverio en Valle del Cauca

De acuerdo con la subteniente Erika Tatiana Reyes Reyes, jefe Seccional de Carabineros y Protección Ambiental del departamento de Policía Valle, los ejemplares de fauna silvestre corresponden a cuatro guacamayas bandera, dos guacamayas azul-amarillas y una lora amazónica.

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“Estas especies están avaluadas aproximadamente en COP 66.500.000”, dijo la subteniente, quien además invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad relacionada con la tenencia, comercialización o tráfico ilegal de animales silvestre.

Las guacamayas bandera (Ara macao), distinguidas por su color rojo, amarillo y azul, habitan desde el sureste de México hasta Cochabamba en el centro de Bolivia. Sin embargo, se cree que están posiblemente extintas en El Salvador, según la Unión Internacional para la Naturaleza (UICN).

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“En gran parte de su área de distribución, la especie está experimentando un declive o se ha extinguido a nivel local debido a la pérdida de hábitat y a la presión ejercida por la captura”, dice la organización.

Aunque no hay datos sobre el impacto de la captura, la UICN considera que esta amenaza es sustancial “dada la popularidad de la especie como mascota”.

Una situación similar ocurre con la guacamaya azul-amarilla (Ara ararauna), especie que solo habita en América del Sur. Según la UICN, el tamaño de la población mundial no ha sido cuantificado, pero esta especie se describe como “poco común”. Se estima que esta especie perderá entre el 20,9 % y el 35,3 % de su hábitat adecuado dentro de su área de distribución a lo largo de tres generaciones (más o menos unos 38 años), según un modelo de deforestación en la Amazonia.



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