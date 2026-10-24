Instalan PMU y refuerzan seguridad en la Troncal del Caribe tras ataque armado

El alcalde Carlos Pinedo Cuello ordenó instalar un Puesto de Mando Unificado (PMU) para hacer seguimiento a la emergencia, en articulación con la Policía, el Ejército y el Ministerio Público, y solicitó apoyo del Gobierno…

Un ataque armado contra tropas del Ejército Nacional en Guachaca, zona rural de Santa Marta, dejó un soldado muerto y otro herido, y llevó a las autoridades administrativas de la región a activar medidas de coordinación y protección.

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El alcalde Carlos Pinedo Cuello ordenó instalar un Puesto de Mando Unificado (PMU) para hacer seguimiento a la emergencia, en articulación con la Policía, el Ejército y el Ministerio Público, y solicitó apoyo del Gobierno Nacional para garantizar la seguridad de las comunidades.

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La situación también generó llamados urgentes de habitantes y defensores de derechos humanos, ante el temor provocado por las ráfagas de fusil cerca de viviendas y centros educativos.

Alcaldía activa PMU y solicita apoyo nacional

El alcalde Carlos Pinedo anunció la instalación inmediata del PMU como mecanismo para coordinar la respuesta institucional frente a la situación de orden público en Guachaca y Quebrada del Sol. La medida busca hacer seguimiento a los hechos y articular las acciones necesarias para proteger a los habitantes de estos sectores rurales.

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“He ordenado la instalación inmediata de un Puesto de Mando Unificado (PMU), en articulación con la Policía, el Ejército y el Ministerio Público, para hacer seguimiento a la situación”, manifestó el mandatario.

Pinedo también expresó su respaldo a las operaciones de la Fuerza Pública contra las estructuras criminales y reiteró el compromiso de la administración distrital con la recuperación de la tranquilidad en la zona. “¡No descansaremos hasta recuperar la tranquilidad de nuestras comunidades!”.

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La Alcaldía solicitó el acompañamiento del Gobierno Nacional para fortalecer las acciones de seguridad y responder a las necesidades de la población afectada. La prioridad es establecer las condiciones que permitan proteger a las familias, especialmente a los niños, adultos mayores y demás personas expuestas al riesgo.

Gobernadora reportó hostigamiento y medidas en la Troncal del Caribe

Por su parte, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, señaló que la situación comenzó con un hostigamiento contra tropas del Ejército sobre la Troncal del Caribe. Según explicó, el ataque habría sido una retaliación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) por las operaciones militares que han afectado su estructura y sus finanzas.

Guerra indicó que los militares respondieron a la agresión y que el corredor vial fue asegurado preventivamente para reducir los riesgos para los habitantes y quienes se movilizaban entre Santa Marta y La Guajira.

“Hemos estado trabajando de la mano con la Fuerza Pública con el fin de garantizar la tranquilidad y la seguridad de todas las personas que viven y transitan en la Troncal del Caribe, pero también de nuestros soldados”, sostuvo.

La Gobernación informó que se tomaron acciones para normalizar la movilidad por este corredor, sin embargo, la situación en las zonas habitadas mantiene la preocupación por las condiciones de seguridad de las comunidades rurales.

“Presidente, no nos deje solos”: el llamado de Guachaca

En medio de la emergencia, habitantes de Guachaca hicieron un llamado urgente al presidente Abelardo De la Espriella para que el Gobierno Nacional intervenga y refuerce las garantías de seguridad en el territorio.

La comunidad manifestó su preocupación por los disparos registrados cerca de viviendas y establecimientos educativos. Videos difundidos durante la jornada muestran a niños llorando dentro de un colegio mientras se escuchan detonaciones, así como a menores que intentaban regresar a sus casas en medio de la incertidumbre.

Los habitantes y líderes comunitarios pidieron presencia institucional efectiva, protección para las familias y condiciones seguras para los niños, adultos mayores y demás personas vulnerables. También solicitaron que se evalúen alternativas de evacuación segura para quienes se encuentren en mayor riesgo.

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La principal preocupación es que la población civil continúe expuesta a las consecuencias de las acciones armadas. Por eso, los habitantes reclaman medidas que les permitan permanecer en sus hogares sin temor y recuperar la normalidad en sus actividades cotidianas.

Defensor de derechos humanos pide presencia de la Personería y la Defensoría

El defensor de derechos humanos Lerber Dimas Vásquez también se pronunció sobre la situación y pidió que los organismos encargados de velar por los derechos de la población acudan al territorio.

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“Se presenta una situación de alteración en zona urbana en la comunidad de Guachaca (cerca al Parque Tayrona) entre el Ejército y las ACSN con bloqueo. Es importante que Personería de Santa Marta y Defensoría del Pueblo, acudan como garantes de derechos”, manifestó.

Dimas advirtió sobre la necesidad de que la Personería Distrital y la Defensoría del Pueblo acompañen a la comunidad y verifiquen las condiciones de seguridad y las posibles afectaciones a sus derechos.

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El defensor de derechos humanos Lerber Dimas agregó que es necesario revisar la planificación de los operativos militares para evitar que la población civil quede expuesta al fuego. “Nadie está diciendo que no los capturen, es todo lo contrario, tienen que capturarlos, es la obligación del Estado, pero tienen que minimizar los riesgos hacia la población civil”.

También pidió evaluar los resultados de la estrategia de seguridad en la Sierra Nevada y Santa Marta, al señalar que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada continúan operando en el territorio y que, según información recibida por su plataforma de derechos humanos, las denuncias de extorsión han aumentado.

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El defensor también alertó sobre el impacto de los hechos violentos, los bloqueos y las restricciones en la economía local, especialmente en el turismo, los hoteles y el empleo de las comunidades que dependen de esta actividad. “Lo único que se está pidiendo es que se actúe de tal forma que la población civil sea la menos afectada, porque ya es víctima y no se puede volver a revictimizar”, concluyó.

Un soldado murió y otro resultó herido

El Comando de la Segunda Brigada del Ejército confirmó que el soldado profesional Brajhan Daniel Ropero Lozano murió durante el ataque contra tropas del Batallón de Montaña N.º 6. En la misma acción resultó herido el soldado profesional Daniel Gracia Carrascal.

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De acuerdo con la institución militar, los uniformados fueron atacados con ráfagas de fusil y ametralladora mientras desarrollaban operaciones en la zona. El militar lesionado recibió atención inicial de los enfermeros de combate y posteriormente fue trasladado a un centro hospitalario de Santa Marta.

El Ejército atribuyó la agresión a integrantes de las ACSN y expresó sus condolencias a los familiares del uniformado fallecido, además de desear una pronta recuperación al soldado herido.