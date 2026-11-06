Volcamiento de bus en Medellín dejó 10 heridos: motociclista sufrió lesiones graves

El vehículo transportaba 19 pasajeros y, durante el recorrido, también impactó a un motociclista que transitaba por el corredor vial. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó…

Un accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este viernes 6 de noviembre en la avenida Las Palmas, en Medellín. Un bus de servicio intermunicipal que se movilizaba desde el Oriente antioqueño hacia la capital terminó volcado a la altura del sector de La Colegiatura.

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El vehículo transportaba 19 pasajeros y, durante el recorrido, también impactó a un motociclista que transitaba por el corredor vial. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que el siniestro dejó 10 personas lesionadas, entre ellas el conductor de la motocicleta, quien sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial.

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‼️Estamos atendiendo un accidente que se presentó esta mañana en Las Palmas, a la altura de La Colegiatura, donde un bus intermunicipal con 19 pasajeros sufrió un volcamiento.



Hasta el momento tenemos reporte de 10 personas lesionadas, afortunadamente sin gravedad. Sin embargo,… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 6, 2026

¿Qué pasó en la avenida Las Palmas?

De acuerdo con los reportes preliminares, el bus salió de su calzada, cruzó el separador y terminó volcado sobre el corredor contrario. En su trayectoria impactó la motocicleta. Las circunstancias que provocaron el accidente todavía son materia de investigación. Al lugar llegaron unidades de Bomberos Medellín, ambulancias y agentes de tránsito para atender a las personas lesionadas y controlar la emergencia. Por ahora, las autoridades no han establecido si el volcamiento estuvo relacionado con una falla mecánica o un error humano.

El accidente provocó el cierre de ambas calzadas de la avenida Las Palamas, a la altura del kilómetro 7+400, mientras se adelantaban las labores de atención, retiro del vehículo y limpieza de la vía. La Concesión Túnel Aburrá Oriente informó que él fue bue remolcado con apoyo de agentes de movilidad y que su cuadrilla de mantenimiento trabaja para recuperar las condiciones del corredor.

(8:19) 🔴 #AEstaHora continúa el cierre en ambos sentidos de doble calzada Las Palmas, Km 7+400, sector La Colegiatura, por accidente de tránsito.



La cuadrilla de mantenimiento de la Concesión continúa las labores de limpieza y el vehículo fue remolcado con ayuda de… pic.twitter.com/H7V8N44FiQ — Concesión Túnel Aburrá Oriente (@ConcesionTAO) November 6, 2026

Como alternativas, se recomendó a los conductores tomar el Túnel de Oriente o la vía a Los Balsos. Las autoridades pidieron transitar con precaución y atender las indicaciones del personal que permanece en el sector.