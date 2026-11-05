Investigan muerte de niña indígena en Chocó por posible ataque de un felino

La niña pertenecía a la comunidad Embera Eyabida. De acuerdo con la información preliminar conocida, había desaparecido antes de que sus…

Una niña indígena de ocho años fue encontrada sin vida en el resguardo Uradá Jiguamiandó, en zona rural de Nuevo Belén de Bajirá, Chocó. Las autoridades investigan las circunstancias de su muerte y buscan establecer si las lesiones que presentaba pudieron ser ocasionadas por el ataque de un felino silvestre.

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La niña pertenecía a la comunidad Embera Eyabida. De acuerdo con la información preliminar conocida, había desaparecido antes de que sus familiares y otros integrantes de la comunidad la encontraran sin vida. El cuerpo presentaba lesiones graves en la cabeza y en uno de sus brazos.

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Aunque en el territorio surgió la hipótesis de que un jaguar u otro felino pudo estar involucrado, hasta el momento no hay confirmación oficial sobre la intervención de un animal ni sobre la especie que habría causado las lesiones. La Alcaldía de Nuevo Belén de Bajirá señaló que no se conocen testigos del hecho y pidió esperar los resultados de los análisis forenses.

CODECHOCÓ verifica posible presencia de fauna silvestre

Tras conocer el caso, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (CODECHOCÓ) dispuso un equipo técnico para desplazarse hasta la comunidad y recopilar información que permita esclarecer lo ocurrido. La entidad explicó que la inspección en campo busca verificar las condiciones del lugar y establecer si existen rastros u otros elementos que permitan determinar una posible intervención de fauna silvestre.

Germán Córdoba, subdirector de Desarrollo Sostenible de CODECHOCÓ, indicó que el equipo trabaja en articulación con la Alcaldía municipal y otras instituciones. También precisó que la causa oficial del fallecimiento deberá establecerse a partir de los resultados de Medicina Legal.

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La corporación señalo que no había recibido reportes oficiales previos de avistamientos de grandes felinos en ese sector. Sin embargo, en versiones entregadas por habitantes de la zona se han mencionado avistamientos recientes de estos animales. Por ahora, ninguna de esas versiones permite confirmar que un felino haya causa la muerte de la niña.

La entidad recordó que los felinos cumplen una función importante en los ecosistemas de la región y recomendó reportar cualquier avistamiento o situación que pueda representar un riesgo.