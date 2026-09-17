La primera fase dejó como acuerdo la renovación completa de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), considerado afín al oficialismo. El proceso, no obstante, ha sido criticado por su hermetismo y falta de avances reales.

El chavismo y una delegación opositora, conformada por un grupo de exdiputados, iniciarán este jueves 17 de septiembre el segundo ciclo del diálogo promovido por Estados Unidos.

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Negociaciones entre chavismo y oposición, discusión por la UPC y más en El Despertador

En este segundo ciclo de negociaciones, como reportó EFE, se tiene previsto que las partes continúen con el tema judicial e incluyan en la agenda las garantías civiles, políticas y la libertad de expresión.

La ronda se iniciará un día después de que Estados Unidos retirara a Venezuela de la lista de países que no hacen lo suficiente para luchar contra el narcotráfico, una decisión que ha sido leída como una movida política más que técnica o basada en la evidencia.

🔴La discusión que se viene por la UPC de 2027

La ministra de Salud, Ana María Vesga, dio a conocer su expectativas para la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que repreenta el valor que el Estado reconoce y paga por cada afiliado de las EPS, para el 2027. "Según la información que tenemos por el momento, ese incremento tendría ser de al menos un 12 %", aseguró la funcionaria en una reunión con miembros del Congreso.

Es importante señalar que la UPC se define siempre a “año vencido”. Es decir, para la UPC de 2027, se tomarán en cuenta los datos ya consolidados del año 2025. Entonces, solo después de que toda la información ha sido aclarada y validada, el Ministerio de Salud aplicará ajustes por edad, género, ubicación geográfica y otros factores para definir el valor final de la UPC, que determina cuánto dinero recibirá cada EPS para garantizar la atención de sus afiliados. En años anteriores, ha habido graves dificultades en todo este proceso.

🔴Centro Democrático se reúne con Lara buscando zanjar diferencias políticas

En medio de numerosas diferencias entre la bancada del Centro Democrático y otros sectores de la entraña del presidente Abelardo de la Espriella, el bloque uribista convocó a una reunión con el ministro del Interior, Rodrigo Lara. La cita fue convocada por el presidente del Senado, Honorio Henríquez, quien ha venido articulando varios espacios de diálogo entre los 47 congresistas de su partido y el Ejecutivo.

Esta reunión tiene lugar en medio de una disputa por los comentarios del senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez, en contra del expresidente Álvaro Uribe, con quien señaló numerosas diferencias políticas e incluso tildó de "socialdemócrata".

De acuerdo con Lara, "el Congreso es un ejercicio de debate y de dialéctica permanente. Es decir, aquí hay choque de ideas, choque de decisiones. Yo no entro a inmiscuirme en las decisiones políticas de los miembros del Senado y de la Cámara. Yo los respeto".

Con este acercamiento se espera que uribismo y abelardismo logren zanjar diferencias y marcar una hoja de ruta en la que delinee una agenda legislativa común que el Centro Democrático, como bancada mayoritaria en el oficialismo, impulsaría en el Legislativo.

🔴Congreso anual de Acolgen

Este jueves 17 de septiembre, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) realizará su 18vo Congreso Anual de Energía donde se tratarán temas de seguridad energética, transición y confiabilidad energética. El evento reunirá a algunas de las autoridades y voceros relevantes del sector: el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán y la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez Jaramillo, entre otros.

El Congreso llega en un momento donde gremios y analistas han advertido sobre un panorama cada vez más ajustado en el sistema eléctrico colombiano. Además se está de frente al fenómeno de El Niño que según el IDEAM podría alcanzar una intensidad "fuerte" o "muy fuerte" entre 2026 y 2027. En un escenario así, los embalses del país podrían caer a niveles críticos, obligando a un uso intensivo de generación térmica, justo cuando Colombia también enfrenta un déficit de gas natural, con importaciones cada vez más recurrentes.

🔴‘Spider-Man: Un nuevo día’ se convierte en la película más taquillera de EE. UU.

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La película protagonizada por Tom Holland logró una recaudación de aproximadamente US$936,8 millones en Norteamérica, superando a ‘Star Wars: El despertar de la Fuerza’. Este nuevo récord se alcanzó apenas 47 días después de su estreno, según lo reportado por Sony Pictures.

Asimismo, ‘Spider-Man: Un nuevo día’ acumula cerca de US$2.400 millones en la taquilla mundial, manteniéndose entre las producciones más taquilleras de toda la historia. Además, se convirtió en la segunda película más rápida en superar los US$1.000 millones a nivel global, solo detrás de ‘Avengers: Endgame’. Ahora, la producción podría estar en camino de alcanzar otro gran logro: ser la primera película en superar los US$1.000 millones solo en la taquilla norteamericana.