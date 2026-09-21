Ofrecen hasta COP 45 millones por pistas sobre el origen del incendio en Villa de Leyva

La Gobernación de Boyacá anunció que pagará hasta COP 45 millones de pesos a quien facilite información verificable que permita establecer quién originó el incendio forestal que desde el sábado 19 de septiembre de 2026 consume el cerro San Marcos, en Villa de Leyva. La recompensa busca posibilitar la identificación de los responsables y, al mismo tiempo, desincentivar nuevas afectaciones ambientales en el departamento.

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El anuncio se da después de que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, señalaran que la hipótesis con más peso es que las llamas fueron encendidas de manera intencional. Quienes tengan información pueden comunicarse con la SIJIN a la línea 3203045910, con el GAULA Boyacá al 317896 5615, escribir al correo deboy.sijin@policia.gov.co o llamar a la línea de emergencia 123. La gobernación garantizó total reserva sobre la identidad de los informantes.

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La Gobernación de Boyacá ofrece recompensa por información veraz que permita esclarecer el origen del incendio en Villa de Leyva.



Su reporte será manejado con total reserva.



Contactarse a las líneas telefónicas que aparecen en la imagen👇. pic.twitter.com/tb3cryXsVK — Gobernación de Boyacá (@GobBoyaca) September 21, 2026

Las llamas en el cerro San Marcos aparecieron hacia las 2:00 p.m. del pasado sábado 19 de septiembre en un sector conocido como La Marmolera y, empujadas por el viento y la sequía, han avanzado durante todo el fin de semana. En algunos puntos del incendio las llamas superaron los 30 metros de altura y ya alcanzaron terrenos de Chíquiza y Sáchica.

Según el último balance del Puesto de Mando Unificado (PMU), entregado por el gobernador Carlos Amaya con corte a las 6:00 p. m. del domingo 20 de septiembre, el incendio está controlado en un 50 % después de 170 descargas aéreas con, aproximadamente, 240.000 litros de agua, proporcionadas por aeronaves del Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Gobernación de Boyacá. El fuego ha recorrido cerca de 290 hectáreas.

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La mayor preocupación de las autoridades es que el fuego llegue al Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, uno de los ecosistemas protegidos más importantes de la región: "existe un gran riesgo porque una de las reservas más importantes de Colombia de fauna y flora, que es la reserva de Iguaque, pues se pueda afectar de manera irreversible", advirtió Amaya. Además, el gobernador pidió apoyo urgente a los cuerpos de bomberos de Bogotá, Soacha, la Sabana y otros municipios de Cundinamarca para atender con más contundencia la emergencia y contener las llamas en lo que describió como una joya arquitectónica del país.

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, calificó esta emergencia como la de mayor magnitud activa en el país actualmente y confirmó que durante la noche del 20 de septiembre "tomaron el relevo los Bomberos de Bogotá, uno de los cuerpos más técnicos y preparados del país. Mañana a las 6:30 a.m. se reinician los vuelos de los cuatro helicópteros".

Actualmente, en el terreno trabajan 250 y 300 personas, entre bomberos, Defensa Civil, Ejército, Policía y voluntarios, y el coliseo municipal funciona como albergue temporal y punto de atención para los organismos de socorro.