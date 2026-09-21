Incendio en Villa de Leyva: una emergencia que se repite

La mañana de este domingo el panorama era desolador en Villa de Leyva. A la gran columna de humo que salía del cerro San Marcos se le sumaban las de las altas columnas de fuego que persistían del incendio forestal que inició en la tarde del pasado sábado y que consumió más de 80 hectáreas de bosque andino y vegetación nativa. Por la emergencia se declaró la calamidad pública y se cancelaron las clases de este lunes, mientras que el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, pidió más apoyo al Gobierno nacional ante las dificultades para apagar las…

La mañana de este domingo el panorama era desolador en Villa de Leyva. A la gran columna de humo que salía del cerro San Marcos se le sumaban las de las altas columnas de fuego que persistían del incendio forestal que inició en la tarde del pasado sábado y que consumió más de 80 hectáreas de bosque andino y vegetación nativa. Por la emergencia se declaró la calamidad pública y se cancelaron las clases de este lunes, mientras que el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, pidió más apoyo al Gobierno nacional ante las dificultades para apagar las llamas.

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La emergencia comenzó sobre las 2:00 p. m. Una vez se registró el fuego, el cuerpo de Bomberos de Villa de Leyva se trasladó a la zona, pero sus esfuerzos fueron insuficientes ante el rápido avance del fuego por los fuertes vientos y las condiciones del terreno, por lo que, para la noche, la emergencia parecía haber crecido, pues la montaña estaba iluminada por las llamas.

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La situación generó la inmediata respuesta del presidente Abelardo de la Espriella y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien anunció que para la mañana del domingo se enviarían a la zona dos helicópteros bambi bucket, que comenzaron trabajos a las 7:40 a. m.

A lo largo del domingo, además de las descargas de agua y retardante desde las aeronaves, al menos 230 miembros de los cuerpos de bomberos del departamento e incluso de Bogotá, sumados a la Cruz Roja, Ejército, Policía y comunidad, trabajaron desde tierra para evitar el avance de las llamas tanto a la reserva natural de Iguaque, que se conecta con el área del incendio, como para proteger el casco urbano de Villa de Leyva.

Señor Presidente, agradecemos el apoyo que el Gobierno nacional nos ha brindado y la articulacion permanente con los ministros del @MinInterior, de @mindefensa y de @MinAmbienteCo. Gracias también al Director Nacional de @DNBomberosCol que ha estado en terreno y a la… https://t.co/ds2YwECG2X — Carlos Amaya 🌻 (@CarlosAmayaR) September 20, 2026

No obstante, por la cercanía de las llamas con el centro poblado, una resultó afectada y nueve más tuvieron que ser evacuadas. Adicionalmente, se tuvo que sacar a los huéspedes del hotel El Duruelo, cuyos trabajadores se concentraron en fortalecer la línea cortafuegos que rodea la edificación.

Mientras tanto, en el casco urbano hubo miedo. Sobre el mediodía del domingo, el aire ya estaba denso, además del olor a quemado, en las calles ya se hacían evidentes los rastros de la ceniza y aparecieron los tapabocas, ante la contaminación en el aire que se registra en este tipo de emergencias y que termina afectando el turismo en la zona.

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Esta no es la primera vez que el municipio se enfrenta a una situación similar. En agosto de 2024 más de 100 hectáreas de vegetación se vieron afectadas por un incendio que comenzó en el sector de Los Robles, por chispas de una línea de conexión eléctrica, mientras que en 2012, fueron cinco hectáreas del cerro consumidas por un incendio forestal.

El cerro San Marcos es una zona de amortiguación del Santuario de Iguaque, que se encuentra en un alto nivel de vulnerabilidad tanto por las dificultades de acceso como por la presencia de vegetación nativa andina y suelos secos, que facilitan la propagación de las llamas.

En una evaluación del riesgo hecha por los biólogos Nicolás Martelo y Orlando Vargas, también se evidencia que “aspectos como la acumulación de combustibles, el bajo contenido de humedad en las épocas secas, y el dominio de herbazales en grandes extensiones hacen que la vegetación de sus ecosistemas presente una alta susceptibilidad a los incendios”.

La alerta aumenta si se tiene en cuenta que el Santuario de Iguaque abastece a dos acueductos municipales y once veredales, lo que aumentaría las afectaciones que ya presenta el departamento por cuenta de la sequía.

Expertos han pedido la zonificación del suelo, pues los incendios han extendido la frontera agrícola en los alrededores de la reserva, pero también la presencia de maleza, así como la construcción de líneas cortafuego que faciliten el ingreso de los cuerpos de socorro ante este tipo de emergencias. Mientras, la atención está puesta en controlar el incendio, pero también en evitar nuevas afectaciones por la temporada seca.

El fenómeno de El Niño ya alcanzó la categoría de “muy fuerte”, según un informe publicado por el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) hace pocos días. Esta es la categoría más alta a nivel internacional para este fenómeno meteorológico que causa una reducción en las precipitaciones y sequías prolongadas en Colombia.

Según el CIIFEN, durante agosto se ha evidenciado una intensificación del fenómeno, por lo que “se prevén temperaturas del aire sobre lo normal en gran parte del norte de Sudamérica, con mayor intensidad en las Guayanas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil; alcanzando valores de entre 2.0°C a 3.5°C sobre lo normal”.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha advertido en diferentes ocasiones que el momento más fuerte de El Niño podría presentarse durante el último trimestre del año, entre octubre y diciembre, y que sus efectos podrían extenderse incluso hasta marzo de 2027.

Las altas temperaturas y la ausencia de lluvias incrementan el riesgo de que se presenten incendios forestales en el país. Según el último boletín del Ideam, en el país hay 341 municipios en algún nivel de alerta por esta situación. “Los departamentos que lideran las alertas rojas son Tolima (33 municipios), Nariño (14) y Cundinamarca (13); en alerta naranja, Cundinamarca (30) y Cauca (11), mientras que en amarillo son Antioquia (34) y Cundinamarca (29)”, señaló la entidad.