Paro arrocero, Gobierno en Cauca, primer ministro de Canadá y más en El Despertador

🔴 A la espera de acuerdos en el paro arrocero

Se espera que este lunes se dé una nueva ronda de conversaciones entre los arroceros y el Gobierno, luego de que los productores se fueran a paro desde hace una semana.

Las conversaciones, que se mantienen entre los agricultores y el Gobierno desde la semana pasada, fueron levantadas este fin de semana sin que se llegara a acuerdos definitivos.

Hasta el momento, los bloqueos por parte de los arroceros se mantienen, de forma intermitente, en Huila, Tolima, Cesar, Casanare y Meta.

De fondo, los arroceros piden mejores condiciones y apoyo para estabilizar los precios de su producto, que, dicen los cultivadores, les está dejando pérdidas de entre $1 y $2 millones por hectárea sembrada.

Desde el Gobierno se ha propuesto, mediante créditos asociativos, apuntarle al crecimiento en la infraestructura de almacenamiento, secado y trillado, especialmente para pequeños y medianos productores. “Necesitamos tener un ordenamiento productivo. No podemos ampliar áreas sembradas si no tenemos capacidad de almacenamiento”, dijo en su momento Martha Carvajalino, ministra de Agricultura.

🔴 Exfuncionarios del CTI podrían ir a la cárcel

Luego de que un juzgado dejara en libertad a los exfuncionarios del CTI, Víctor Forero y Juan Camilo López, hoy se define en segunda instancia si ambos pueden estar libres mientras avanza la investigación en su contra. La Fiscalía les imputó los delitos de falsedad ideológica en documento público, ocultamiento y destrucción de pruebas, favorecimiento de terceros y amenazas a testigos, pues tiene pruebas de que Forero y López habrían beneficiado a Francisco Martínez Ardila, alias Pacho Malo, en varios procesos judiciales relacionados con narcotráfico.

🔴 Gobierno acusa a comunidades de El Plateado de “violar” acuerdos

La tensión en El Plateado, Cauca, va en aumento, pese a la liberación de 29 miembros de la Fuerza Pública. Según el Ministerio del Interior, los habitantes del municipio ubicado en el Cañón del Micay habrían “violado” los acuerdos alcanzados este sábado.

“En horas de la tarde del día sábado 8 de marzo, nuevamente un grupo de personas agredieron a la fuerza pública, buscando su retiro del territorio de El Plateado”, se lee en la comunicación compartida desde la oficina de comunicaciones de la cartera que dirige Armando Benedetti.

En el comunicado se reiteró que el Gobierno Nacional estará este martes en Popayán en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo “esperando a los representantes de esta población para dialogar y buscar caminos que eliminen todas las acciones de violencia”.

🔴 Las heridas abiertas en las víctimas de los crímenes del M-19

Durante sus 20 años de historia, el M-19 se convirtió en un especialista en secuestro para la época con más de 500 víctimas. Algunos, como el de José Raquel Mercado, que terminó en un asesinato, marcaron una ruptura entre sus ideales. El M-19 también protagonizó tomas armadas “espectaculares” que los puso a titular los principales periódicos del país, como la toma a la Embajada de República Dominicana, que salió en prensa más de 26 veces y tuvo una repercusión internacional. Además, esa guerrilla fue el detonante de la herida más profunda de Colombia: la toma del Palacio de Justicia que dejó más de 98 muertos y una decena de desaparecidos. Con todo esto, y más en los hombros, la guerrilla firmó un acuerdo de paz con el Gobierno de Virgilio Barco, pero no hubo espacio para las víctimas. Aunque el indulto o la amnistía fue la única salida que se le ofreció al M-19 para hacer la paz, ese proceso dejó una gran deuda con la verdad y el perdón.

🔴 Audiencia de revocatoria gobernador de Cundinamarca

Hoy a las 10:00 A.M. se realizará una audiencia pública en el Consejo Nacional Electoral, en la cual participará el comité promotor de la revocatoria del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Los organizadores de la audiencia argumentan que el gobernador incurrió en varias promesas incumplidas durante su primero año como Gobernador de Cundinamarca, además de otras presuntas irregularidades en su segundo periodo al frente del departamento. Si bien, la audiencia no constituye una iniciativa jurídica formal (por cuanto no se ha efectuado una recolección de firmas como tal) lo cierto es que es la primera iniciativa, de carácter masivo, que busca la revocatoria de Rey.

🔴 Mark Carney es el nuevo primer ministro de Canadá, en reemplazo de Justin Trudeau

El Partido Liberal eligió a Mark Carney como su líder y nuevo primer ministro de Canadá, en reemplazo de Justin Trudeau. Este banquero e inversionista no solo deberá hacerle frente a la crisis política que enfrenta el grupo a nivel interno, con la especial misión de liderar al país hacia unas elecciones, sino a las recientes tensiones con el presidente estadounidense, Donald Trump, y su política arancelaria.

Este hombre de 59 años, aunque estuvo al frente del Banco de Canadá durante la crisis financiera de 2008 y dirigió el Banco de Inglaterra durante el Brexit, no había sido elegido nunca para un cargo. Aun así, venció a la exministra de Finanzas, Chrystia Freeland, para quedarse con el puesto que Trudeau dejó vacante tras 10 años liderando Canadá y luego de haber presentado su renuncia en enero.

Aún no hay claridad sobre cuándo Carney tomará posesión de su nuevo cargo, pero se espera que en los próximos días mantenga conversaciones con Trudeau para determinar esos detalles. Con su más reciente designación, este banquero se convirtió en el segundo primer ministro en la historia de Canadá en no tener un escaño en la Cámara de los Comunes. Si bien ninguna regla lo prohíbe, la convención sugiere que deberá anunciar rápidamente sus planes para postularse a un escaño federal.

🔴 Resultados de la jornada de la Liga BetPlay 2025-I

La jornada de ayer en la Liga BetPlay 2025-I dejó resultados determinantes en la pelea por el liderato. Atlético Nacional se impuso 1-0 a América de Cali en el Atanasio Girardot y quedó a dos puntos del líder, Deportivo Independiente Medellín. Más temprano, Junior derrotó 2-1 a Millonarios en Barranquilla, aprovechando un penalti de Andrés Rodríguez y un error de Álvaro Montero, mientras que Santa Fe venció 2-0 a Fortaleza en El Campín, logrando su segunda victoria consecutiva y regresando al grupo de los ocho.

El capítulo final de la octava fecha se disputará hoy lunes con dos partidos clave. Deportivo Cali recibirá a Boyacá Chicó en Palmaseca desde las 6:20 p.m., y más tarde, Deportes Tolima se medirá ante Once Caldas en Ibagué a las 8:30 p.m., en un duelo directo por la clasificación.

