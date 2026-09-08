¿Quién era Juliana Ávila, la corredora que murió en la Maratón Medellín?

Juliana Ávila Sauda, la joven de 20 años que sufrió complicaciones cardíacas en la Maratón Medellín 2026 el domingo 6 de septiembre, murió tras presentar una descompensación en medio de la competición. La deportista, que había viajado desde Bogotá para participar en la competencia, falleció el lunes 7 de septiembre en el Hospital General de Medellín.

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Ávila corría en la modalidad de 21 kilómetros, conocida como media maratón, cuando se desplomó en pleno recorrido. Recibió atención inmediata por el personal de primeros auxilios desplegado en el trayecto y fue trasladada al centro médico, donde su estado se mantuvo crítico hasta que se confirmó su fallecimiento al día siguiente.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien también participó en la carrera, informó sobre los casos de dos personas que presentaron complicaciones en la prueba y precisó que estuvo en contacto permanente con los familiares de los afectados. Gutiérrez confirmó la muerte de la joven: “Juliana, de 20 años, tuvo tres paros cardíacos, tuvo que ser reanimada en tres oportunidades. Yo estaba en contacto con su familia, orando por ella, por su familia, una situación muy compleja”.

Duele el alma. 🙏🏻



Lamento profundamente la muerte de Juliana. Desde el domingo estuvimos orando por su recuperación y hoy nos duele mucho esta noticia. Ella participó en la maratón de Medellín y allí sufrió varios infartos.



Un abrazo lleno de cariño y fortaleza para su… pic.twitter.com/ENXZr8z6K3 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 8, 2026

La otra persona que sufrió problemas clínicos fue identificado como Mario Alberto, un corredor de 39 años que presentó convulsiones asociadas a antecedentes de epilepsia. El hombre logró recuperarse tras ser atendido en la Clínica Las Vegas y firmó su salida voluntaria del centro hospitalario.

Por su parte, la Maratón Medellín confirmó la muerte de Ávila mediante un comunicado en el que explicaron cómo se atendió la emergencia con el equipo de brigadistas, ambulancias y el programa “Médicos en Ruta” dispuestos a atender eventualidades a lo largo del recorrido:“nuestra corredora presentó una complicación de salud. Ante esta situación, se activaron los protocolos de atención establecidos, recibió asistencia médica y posteriormente fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad, donde, a pesar de todos los esfuerzos médicos, lamentablemente falleció”.

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Finalmente, los organizadores lamentaron el acontecimiento y también expresaron su solidaridad con el entorno de la joven.

En la historia de la Maratón Medellín se han registrado cuatro fallecimientos por emergencias durante la carrera. Todos los casos ocurrieron en la modalidad de los 21 kilométros: Juan Camilo Arboleda falleció en 2018, Jorge Andrei Valecnia en 2022, Éver Alonso Peña en 2024 y Juliana Ávila en 2026.

La muerte de la joven golpeó al entorno del vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, pues Ávila era novia de Julián Restrepo Céspedes, el hijo mayor del funcionario. Alejandro Bedout, concejal de Medellín, anunció su fallecimiento en medio de una sesión del concejo y pidió un minuto de silencio por la joven.