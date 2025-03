Reforma a la salud, pulso Galán-Minambiente, Trump y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Trump se muestra triunfalista ante el Congreso

El “sueño americano es imparable”, dijo el presidente Donald Trump este martes ante el Congreso tras seis semanas de vértigo en las que puso patas arriba el orden mundial, desató una guerra comercial y avanza a marchas forzadas con su campaña antimigratoria.

Con su asesor cercano Elon Musk entre los asistentes a su discurso en horario de máxima audiencia, el republicano dijo que “apenas estaba empezando” con sus planes radicales para reformar el país.

El presidente republicano elogió los logros de sus primeras seis semanas y prometió seguir adelante con su intento de reformar radicalmente el gobierno de Estados Unidos y poner fin a la guerra en Ucrania, cueste lo que cueste.

“Hemos logrado más en 43 días de lo que la mayoría de las administraciones logran en cuatro u ocho años, y apenas estamos empezando”, dijo.

“El sueño americano está emergiendo, más grande y mejor que nunca antes. El sueño americano es imparable, y nuestro país está al borde de un resurgimiento como el mundo nunca ha presenciado, y tal vez nunca vuelva a presenciar”, dijo.

🔴 Último día para inscribirse al Concurso Nacional de Escritura: Historias de Paz

El Ministerio de Educación abrió las inscripciones para participar en el Concurso Nacional de Escritura de Paz, una iniciativa que invita a niños, niñas, jóvenes y adultos a expresar su creatividad, pensamiento crítico y reflexión a través del cuento, el ensayo y la crónica. El plazo para participar vence este 5 de marzo.

Los textos deben ser inéditos y no superar las 1.000 palabras. Las categorías de participación son: infantil, juvenil y adultos. Serán 40 ganadores que verán reflejadas sus obras literarias en el libro digital ‘Historias de Paz’: Concurso Nacional de Escritura 2024 - 2025. Para más información, consulte aquí.

🔴 ¿Cuál será el futuro de los aranceles de Estados Unidos?

El gobierno estadounidense dejó la puerta abierta este martes a un compromiso en la guerra comercial por los aranceles impuestos a Canadá y México, según el secretario de Comercio Howard Lutnick, quien asegura que el presidente Donald Trump “está a la escucha”.

Las nuevas tarifas aduaneras comenzaron a regir el martes 4 de marzo y han aumentado el precio de algunos productos como aguacates, camisetas y coches y afectan a otros como la cerveza o el tequila.

Los productos importados de Canadá y México, socios de Estados Unidos en el acuerdo de libre comercio de América del Norte T-MEC, se ven sometidos a aranceles de 25 %, y de 10 % para los hidrocarburos canadienses.

🔴 Congreso discutirá renuncia de Lorduy; reforma a la salud seguirá en la Cámara

Para este miércoles, el Congreso en pleno está citado para discutir la renuncia del magistrado César Lorduy al Consejo Nacional Electoral (CNE). En diciembre pasado, el excongresista de Cambio Radical renunció a la autoridad electoral argumentando motivos personales, sin embargo, el Legislativo lo citó para que argumente las razones de su salida del CNE y aceptar, o no, la renuncia. No obstante, Lorduy ya indicó que no asistirá al Capitolio por dos motivos. Primero, porque, según él, fue invitado y no citado, por lo que no es obligatorio. Y segundo, porque a la misma hora está programada la audiencia de revocatoria de mandato de Héctor Fernando Vizcaíno, el alcalde del municipio de Villanueva, Casanare.

Luego de esto, la plenaria de la Cámara de Representantes está citada para retomar la discusión de la reforma a la salud, que no avanzó este martes por una lluvia de recusaciones presentadas por la oposición, a la que el Pacto Histórico acusa de entorpecer el debate. Hay una “cantidad de recusaciones, con una oposición bastante rara en la que no quieren discutir el proyecto”, dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti.

🔴 El inicio de la era Sánchez en el Ministerio de Defensa

Dos semanas después de que el presidente Gustavo Petro anunciara el reemplazo del exministro Iván Velásquez en la cartera de Defensa, se hizo oficial la posesión del general en retiro Pedro Sánchez Suárez. En la tarde del 4 de marzo se conoció el decreto por medio del cual se formalizó su nombramiento, un trámite que duró más de lo esperado, no solo por el empalme con el saliente ministro, sino también porque el exmilitar tuvo que pasar a uso del buen retiro para asumir el cargo como civil y evitar un remezón en las Fuerzas Militares.

Ahora que el ministro asume oficialmente su cargo, tendrá que resolver varios asuntos pendientes en la agenda. El primero será concretar la reunión que le solicitaron los transportadores para evaluar la situación de seguridad de ese gremio. Aunque por medio de una publicación en X el ministro mostró su desacuerdo con el porte legal de armas, uno de los temas que los camioneros pusieron sobre la mesa, tendrá que conversar con ellos.

Por otro lado, tendrá que responder a la solicitud de los gobernadores de los cinco departamentos del Magdalena Medio, de realizar un consejo de seguridad ministerial para abordar la crisis que representa la ruptura de la alianza entre disidencias de las Farc y Ejército de Liberación Nacional, así como la fuerte presencia del Clan del Golfo. A esto se suman lo otros sitios del país en los que la situación sigue siendo delicada y que requieren atención: Catatumbo (Norte de Santander), Chocó, Cauca y Guaviare, donde las medidas estatales para la seguridad y el orden público son urgentes.

🔴 Una exposición para acercarse más a la biodiversidad

Este 5 de marzo de 2025, se inaugura la exposición “Alianza Biofilia: Aguas que tejen el tiempo”, una iniciativa que busca promover la conservación de la biodiversidad en Colombia.

La exhibición, que es un esfuerzo conjunto de entidades como el Parque Explora de Medellín y la Universidad de los Andes, invita a reflexionar sobre la relación de los seres humanos con la naturaleza y destaca la inteligencia natural de los seres con los que compartimos el planeta, incentivando el respeto mutuo.

El evento es organizado por la U. de los Andes, a través de la Vicerrectoría de Investigación y Creación y la Facultad de Ciencias, en colaboración con diversas instituciones comprometidas con la conservación de la biodiversidad. La inauguración será en el Centro de Bienvenida de esa institución educativa a las 9:00 a. m.

La exposición forma parte del programa ERA 2048: Conectados, una plataforma de investigación, creación y emprendimiento.

🔴 Galán anuncia decisión del Distrito frente a resolución de Minambiente

Un nuevo pulso se libra entre el gobierno de Bogotá y la Nación este miércoles 5 de marzo. La causa: el avance de una resolución que dejó estructurada la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, y que cambia las reglas de juego para la disposición de suelo de la Sabana de Bogotá, hoy comprometido en proyectos que quedarían en vilo si el proyecto del Ministerio ve luz verde.

El alcalde se referirá a la polémica en rueda de prensa en el palacio Liévano, a las 7:00 de la mañana. Allí anunciará la posición del Distrito frente a esta resolución y las acciones que tomará su administración.