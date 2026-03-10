Se mueve la primera vuelta, Fiscalía imputará a Juliana Guerrero y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Iván Cepeda anunció su fórmula vicepresidencial, mientras Paloma Valencia tiende puentes con Oviedo

En la tarde del pasado lunes 9 de marzo, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda anunció que su fórmula vicepresidencial será la senadora Aida Quilcué. “Hemos tomado la decisión de que mi fórmula vicepresidencial sea la destacada lideresa indígena, quien hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), la senadora Aida Quilcué”, aseveró Cepeda.

La congresista de ese mismo partido sufrió un intento de secuestro el pasado 10 de febrero, cuando se movilizaba junto a su esquema de seguridad por la vía que comunica a los municipios Inzá y Totoró (Cauca). Durante al menos tres horas, la congresista fue retenida por hombres armados que, ante la presión de la guardia indígena, la dejaron a ella y a sus escoltas abandonados en el sitio desconocido al que habían sido llevados.

Por los lados de la derecha, en la tarde de este 9 de marzo, se reunió la senadora y ganadora de la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia, con los miembros de esa coalición, con el fin de iniciar los diálogos para consolidar una figura vicepresidencial, especialmente con Juan Daniel Oviedo, quien suena como su opción más viable.

En la reunión se establecieron los primeros acercamientos de Valencia hacia Oviedo para que pueda unirse a ella en el tarjetón. Se espera que este martes a las 10:30 p.m. sea el encuentro final donde se reúnan ambos para definir las condiciones de su posible alianza; esto sucede a pocos días del cierre de las inscripciones a la presidencia, que será el próximo viernes 13 de marzo.

Por lo que en menos de 24 horas deben tomar la decisión, pues la candidata planea presentar su fórmula el día jueves, para poder inscribirse ante la Registraduría el viernes en la tarde. Aun así, los candidatos tienen cuatro días más para llevar a cabo cambios en su aspiración entre el 16 y el 20 de marzo.

🔴 Los perfiles de quienes se quedaron con las curules de paz

Los resultados de la última elección de las Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz (Citrep), que se votaron este 8 de marzo, dejaron nuevamente a representantes con perfiles y trayectorias muy distintas: desde líderes indígenas y comunitarios hasta candidaturas cuestionadas.

Con el 98 % de las mesas informadas, los representantes que fueron reelegidos son Jorge Rodrigo Tovar, elegido en la circunscripción de la serranía del Perijá; James Hermenegildo Mosquera, de la circunscripción de Chocó y Antioquia, y Luis Ramiro Ricardo, de la curul Bolívar y Sucre. En Bolívar y Antioquia la curul la obtuvo Juan Carlos Vargas Soler, en Putumayo fue elegido Jhon Fredi Valencia, en la curul de Urabá antioqueño, Karen Juliana López, y Karen Manrique, de la circunscripción de Arauca.

Los nuevos son: en Caquetá y Huila fue elegido Nixon Perdomo, y en Meta y Guaviare el ganador fue Alejandro Castillo Gaitán. En Córdoba la curul la obtuvo Laura Vanessa Díaz, en Tolima la ganadora fue María Janeth Sabogal y en Catatumbo Tatiana Gaona se hizo con la curul de paz. En Cauca y Nariño ganó Esneyder Gómez y en Bajo Cauca y el nordeste antioqueño la curul la obtuvo Javier Eduardo López. Hasta el momento hay dos circunscripciones donde aún no se define ganador, porque los candidatos tienen poca diferencia de votos y una de ellas podría sumar un reelegido.

🔴 Fiscalía imputará a Juliana Guerrero por caso de estudios en la Universidad San José

Este martes 10 de marzo se llevará a cabo la audiencia de imputación contra la viceministra de Juventud del Ministerio de la Igualdad, Juliana Guerrero, por el caso relacionado con sus estudios superiores en la Universidad San José. La diligencia iniciará a las 9:00 a. m.

El caso contra la funcionaria está bajo la lupa de la Fiscalía General de la Nación, que busca establecer la veracidad de los títulos recientemente anulados y si, en medio de su expedición, se presentó alguna ilegalidad por parte de Guerrero o de autoridades de la universidad.

🔴 Petro criticó que la coalición de EE. UU. contra los carteles de droga excluyera a Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó el llamado Escudo de las Américas que Estados Unidos presentó en Miami el fin de semana para luchar contra los carteles de la droga y que incluye a aliados ideológicos latinoamericanos de Donald Trump, como el argentino Javier Milei y el salvadoreño Nayib Bukele.En su discurso ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU, el mandatario cuestionó la ausencia de Colombia de la reunión para coordinar acciones contra el narcotráfico, al considerar que el país es “esencial” en cualquier estrategia internacional de lucha contra las drogas.

🔴 Presentan doctorado en Virología

El Instituto Nacional de Salud presentará este martes los detalles del primer doctorado en Virología de América Latina, una iniciativa que busca fortalecer la formación científica en la región y su articulación con la salud pública. Según la entidad, el programa permitirá que investigadores interesados en formarse al más alto nivel en virología puedan hacerlo en su propio territorio, sin tener que salir del país ni separarse de sus familias, “respondiendo así a los grandes retos científicos y sanitarios que enfrenta la humanidad”.

El doctorado es resultado de una alianza entre el Instituto Nacional de Salud y la Universidad Simón Bolívar.

🔴 Junior vs. Atlético Nacional en Liga BetPlay

Tiburones y verdolagas se pondrán al día con el calendario de la Liga BetPlay cuando se enfrenten este martes en un partido aplazado de la fecha 3. El duelo se disputará desde las 8:30 p.m. en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, con dos equipos que llegan instalados en la zona alta de la tabla.

El conjunto barranquillero afronta el compromiso con el objetivo de consolidarse dentro del grupo de los ocho y mantenerse en puestos de clasificación a los cuadrangulares. Junior viene de empatar 1-1 frente a Alianza FC, resultado con el que llegó a 16 puntos y se ubica en la quinta posición.

Por su parte, Nacional llega motivado tras vencer 2-1 a Águilas Doradas como visitante. Ese triunfo le permitió alcanzar 18 unidades y mantenerse en el tercer lugar del campeonato.

El partido también tendrá un atractivo duelo de goleadores: Luis Fernando Muriel, con cinco tantos para Junior, frente a Alfredo Morelos, que suma seis con Nacional. El antecedente más reciente favorece al cuadro barranquillero, que ganó 2-1 en los cuadrangulares del torneo 2025-II.

🔴Corey Harrison, de ‘El precio de la historia’, sufrió grave accidente de motocicleta en México

Corey Harrison, uno de los rostros más reconocidos del reality El precio de la historia, resultó gravemente herido tras sufrir un accidente de motocicleta mientras se encontraba en Tulum, México. El empresario y figura televisiva fue hospitalizado y, según se ha conocido, debió someterse a varios procedimientos médicos debido a las lesiones sufridas.