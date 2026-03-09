Iris Marín tilda de “inadmisible” mensaje del ministro Armando Benedetti contra excandidatos

El pronunciamiento surgió tras un video del ministro Armando Benedetti en el que se burló de excandidatos que lo criticaron. Foto: Archivo Particular

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, se pronunció a través de la red social X sobre la publicación realizada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la que señaló: “Hoy me río, me burlo, me da felicidad por aquellos quemados que creyeron que hablar mal de mí era una buena estrategia de campaña”.

En el video, el jefe de la cartera del Interior también se refirió a los excandidatos y afirmó: “Demuestran que no son ni políticos, ni periodistas ni absolutamente nada. Son unos pobres pendejos, desocupados, después de todo”.

Iris Marín calificó el hecho como “inadmisible” y señaló que el Ministerio del Interior es responsable del proceso electoral para todos los actores políticos, en toda su diversidad. “Se trata de una responsabilidad pública que no puede ejercerse al servicio de intereses partidistas, y mucho menos de intereses personales”, afirmó.

Esto es inadmisible. El ministro del Interior es garante del proceso electoral para todos los actores políticos, en toda su diversidad.

Se trata de una responsabilidad pública que no puede ejercerse al servicio de intereses partidistas, y mucho menos de intereses personales.

Asimismo, indicó que el Estado de derecho significa, ante todo, que los servidores públicos responden a la ciudadanía. “Las funciones y atribuciones establecidas por la Constitución y la ley están por encima de quienes ejercen temporalmente el poder público. Precisamente en ello radica el verdadero sentido del Estado de derecho”, agregó.

Tras la reacción de la defensora, el jefe de cartera aseguró a través de la red social X: “Ni usted ni la Defensoría se pronunciaron cuando más de un candidato me humilló y calumnió para hacer campaña y buscar votos con mi nombre”.

Asimismo, señaló que la defensora Marín es testigo de que “en estas elecciones el Gobierno fue garante de la seguridad de todos los candidatos: el 100 % de los 591 casos que llegaron al Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección por parte de candidatos a la Presidencia, Senado, Cámara y Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) fueron atendidos en su totalidad”.

También se refirió a la función de las autoridades en las elecciones legislativas: “Más de 900 integrantes del personal de protección, 710 uniformados de la Policía protegiéndolos y 124 vehículos de protección. Además de un trabajo interinstitucional como nunca antes visto y una observación internacional sin precedentes. Si esas no son garantías”. Con este cruce de palabras continúa el rifirrafe entre el ministro Armando Benedetti y la defensora Iris Marín, quien en distintas ocasiones ha cuestionado la gestión del mininterior.

