Semana clave en el Congreso, mesa con el ELN, partido amistoso y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

🔴 Semana clave en el Congreso

El gobierno del presidente Gustavo Petro se alista para enfrentar una de las semanas más fuertes en el Congreso, pues quiere lanzar sus cartas para que no naufraguen los tres ejes legislativos prioritarios para el cierre de su administración: la reforma a la salud, el presupuesto de 2026 y la controvertida ley de sometimiento.

La primera discusión se retomará en la Comisión Séptima del Senado con la reforma a la salud. Las cargas en esta célula están divididas en cinco votos de respaldo a la ponencia de archivo presentada por Centro Democrático, cinco a la positiva de la bancada oficialista, y tres respaldos a la ponencia alternativa.

Con el presupuesto, la meta de la oposición está en restar COP 16 billones. Esto se sustenta en los riesgos que han advertido desde el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) alrededor de las finanzas del país. Finalmente, se estima que a la Comisión Primera de Cámara llegue la ponencia sobre el proyecto de ley que busca crear un marco normativo diferenciado para las organizaciones criminales que se encuentran en diálogos de paz con el Gobierno Nacional.

🔴 Gobierno Petro abre otra vez la puerta para retomar mesa de paz con ELN

El presidente Gustavo Petro señaló este lunes en su cuenta de X que es momento de retomar el proceso de paz con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), suspendido tras el ataque y los posteriores combates con el frente 33 de la disidencia de “Calarcá”, ocurridos en enero pasado en Catatumbo.“Es hora de reanudar los contactos con el ELN. Le respondo al señor “Pablo Beltrán”. Pruebe la paz de Colombia. No se necesita destruir una ciudad entera y matar a 70.000 personas para hacer un intercambio humanitario”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

En el tuit también afirmó que “inició contactos con el Clan del Golfo, con intermediación del gobierno de Catar”, un hecho que fue noticia hace unos meses. De hecho, hace casi un mes concluyó la primera reunión de negociación. El mensaje del presidente se dio un mes después de que “Pablo Beltrán”, comandante de esa guerrilla, pidiera pista nuevamente en la paz total. La respuesta de Petro viene también después del ataque que perpetró ese guerrilla el pasado 5 de octubre a un cantón militar en Puerto Jordán, zona rural de Arauquita, que dejó un militar muerto y seis más heridos.

🔴 Más de 1.000 manifestantes han llegado a la sede de la U. Nacional y se movilizarán esta semana

Durante la madrugada del domingo empezaron a entrar delegaciones de la organización Congreso de los Pueblos al campus central de la Universidad Nacional en Bogotá. Se espera que lleguen más personas y, tras varias reuniones, ya se instaló un Puesto de Mando Unificado en el que participan directivas de la institución, funcionarios del Distrito, el Gobierno Nacional y entes de control y vigilancia, como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

El objetivo de los manifestantes, según dieron a conocer varias autoridades, es presentar un pliego de peticiones con algunas preocupaciones sobre la seguridad de sus territorios. Entre ellos se encuentran comunidades indígenas, afros y campesinas. Se espera que desde hoy empiecen a movilizarse en diferentes puntos de la ciudad para pedir respuestas al Gobierno.

🔴 Avanzan las investigaciones por asesinato del magistrado Álvaro Restrepo

Las autoridades confirmaron que un juez de control de garantías legalizó la captura del hombre que fue detenido en el lugar del crimen del magistrado Álvaro Restrepo Valencia, asesinado el pasado 10 de octubre en Chinchiná (Caldas).

El vicepresidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca - Amazonas fue atacado cuando se encontraba en un restaurante, luego de asistir al funeral de su padre. De acuerdo con las primeras versiones, dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento con la presunta intención de cometer un hurto, que terminó en un intercambio de disparos.

Según información preliminar de la Policía de Caldas, en el lugar se encontraba un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que reaccionó ante la amenaza de los presuntos asaltantes. Durante el cruce de disparos, el magistrado Restrepo Valencia resultó gravemente herido y fue trasladado al hospital local, donde falleció poco después.

El único capturado es un hombre de 29 años con antecedentes por homicidio, tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar. La persona, cuya identidad se mantiene en reserva, está bajo investigación, mientras se espera que este martes sea imputado por la Fiscalía.

🔴 Avanza recolección de escombros Puente Aranda

A dos días de la implosión que marcó el inicio de una nueva era vial en el suroccidente de Bogotá, los equipos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) avanzan sin pausa en el retiro de escombros y demolición final de los puentes de Puente Aranda, donde se construirá la megaestructura de tres niveles que conectará la Avenida de Las Américas, la Calle 13 y la Carrera 50.

De los 800 metros cúbicos que deben ser retirados para habilitar las vías, 605 ya fueron demolidos y se encuentran en proceso de selección y cargue. A pesar de las fuertes lluvias, más de seis equipos de demolición, siete volquetas y dos minicargadores trabajan de forma continua para cumplir con los tiempos proyectados. Según el IDU, ya fue desmontado el puente sur, mientras avanza la demolición del puente central y el cruce occidental de TransMilenio, pasos claves para reabrir el flujo vehicular.

Tras el éxito de la implosión controlada —la primera de un puente en la historia de Bogotá—, el Distrito aseguró que la limpieza y habilitación de la zona se extenderán durante las próximas semanas, mientras se prepara el terreno para construir la nueva intersección. Los cierres viales y el PMT seguirán iguales, por los siguientes dos años, mientras se termina la construcción de la nueva intersección multinivel que reemplazará el pulpo demolido.

🔴 Lecornu enfrenta primera prueba como primer ministro francés: el presupuesto y la reforma de pensiones

El nuevo gobierno del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, presentará este martes en consejo de ministros las grandes líneas de su proyecto de presupuestos para 2026. Se espera que durante su discurso programático ante la Asamblea Nacional clarifique si suspenderá la controvertida reforma de las pensiones, tal como le exigen los socialistas. Este proyecto será clave para intentar cumplir con los plazos constitucionales y buscar estabilizar las finanzas públicas del país en un contexto político complejo y con presiones de diversas fuerzas políticas.

El nuevo gobierno, conformado con un perfil más técnico y sin mayoría clara en la Asamblea Nacional, intentará lograr consensos para aprobar unas cuentas que cumplan con las exigencias de la Unión Europea y eviten una crisis política mayor.

🔴 Lorenzo, a seguir probando

Colombia afrontará este martes su segundo amistoso tras golear 4-0 a México en Texas. El equipo de Néstor Lorenzo jugará contra Canadá en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, con la misión de mantener el nivel y seguir afianzando su identidad de juego rumbo al Mundial de 2026. El técnico argentino mantendría la base del once anterior, aunque dará minutos a jugadores como Yaser Asprilla, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, Andrés Román o Yerson Mosquera, con el propósito de fortalecer el grupo y consolidar la competencia interna.

Canadá, por su parte, llega con la intención de recuperarse tras caer 1-0 contra Australia en Montreal. Dirigido por Jesse Marsch, el equipo norteamericano atraviesa un proceso de reconstrucción con figuras como Jonathan David, Talon Buchanan y Derek Cornelius, aunque afronta bajas sensibles. El compromiso se jugará este martes 14 de octubre de 2025 a las 7:00 p.m. (hora de Colombia) y será transmitido por Gol Caracol y ditu. Será el cuarto enfrentamiento entre ambos combinados, con dominio histórico de Colombia, pero el partido se plantea como una prueba clave para medir la madurez y el progreso de dos selecciones que afinan su preparación para la Copa del Mundo de 2026.

🔴 China con inflación negativa

China volvió a sorprender a los mercados este lunes: la inflación de septiembre cayó 0,4 % interanual, encadenando su quinta lectura negativa en lo que va del año. El dato, impulsado por la fuerte caída en los precios de los alimentos (en especial del cerdo), refuerza el fantasma de la deflación en la segunda mayor economía del mundo y anticipa efectos en la demanda global de materias primas, clave para países exportadores como Colombia.

🔴 ¿En qué quedará el debate del presupuesto?

El miércoles se retomará en el Congreso el debate del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación 2026, que asciende a $546,9 billones tras el recorte aprobado en comisiones. El trámite debe completarse antes del lunes 20 de octubre, fecha límite constitucional, para evitar que el Gobierno lo expida por decreto en ausencia de consenso en plenarias.