El Despertador: Trump e Israel, Champions y seguridad vial de Bogotá

🔴 Los aranceles de Estados Unidos e Irán fueron puntos clave en la reunión entre Trump y Netanyahu

En el segundo encuentro que sostuvo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con el presidente estadounidense, Donald Trump, el líder israelí aseguró que “eliminará” el déficit comercial con Washington. “Un comercio libre es un comercio justo”, aseguró Netanyahu, quien afirmó que su país suspenderá las tarifas “rápidamente”.

Él, que es el primer gobernante que el republicano recibe tras el anuncio de aranceles a más de 100 países, lo que ocasionó revuelo en varias zonas del mundo y los mercados, aseguró que la medida que dio a conocer en las dos horas de reunión con el jefe de la Casa Blanca “es lo correcto”.

Netanyahu también les aseguró a los reporteros presentes en su reunión con Trump que ambos hablaron de Siria y de la Franja de Gaza. Irán también hizo parte de la conversación. Al respecto, el israelí dijo que está mucho más interesado en una postura militar agresiva. El republicano, por su parte, agregó que sería “preferible” lograr un acuerdo con Teherán para evitar que adquiera un arma nuclear, y, en ese sentido, anunció que el sábado se realizarán unas negociaciones directas entre delegaciones de ambos países.

No se tiene claro quién dirigirá las negociaciones, pero Trump aseguró que serán de “alto nivel”, aunque no confirmó si su secretario de Estado, Marco Rubio, o su principal negociador para Oriente Medio, Steve Witkoff, estarán involucrados en ellas. Según el mandatario, un nuevo acuerdo nuclear “sería diferente, y quizás mucho más sólido”. Cuando se le preguntó acerca de si estaría dispuesto a tomar una acción militar en Teherán agregó: “Si las conversaciones no tienen éxito, Irán estará en peligro”.

Apenas el fin de semana, los iraníes rechazaron negociar directamente con Estados Unidos, pues “no tendrá sentido hacerlo con una parte que constantemente amenaza con usar la fuerza (...) y cuyos diferentes funcionarios expresan posiciones contradictorias”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi: “Pero seguimos comprometidos con la diplomacia y estamos listos para intentar el camino de las negociaciones indirectas”.

🔴 Mejorar la seguridad vial en Bogotá

Este martes, desde las 7:30 de la mañana, la Secretaría de Movilidad presentará cifras y análisis clave para entender y mejorar la seguridad vial en Bogotá.

El año pasado, 564 personas fallecieron en las vías de Bogotá, siendo las personas entre los 20 y 34 años, las principales víctimas. Los actores viales que llevaron la peor parte fueron los motociclistas, seguidos de peatones y ciclistas. Por otro lado, 5 de cada 10 fatalidades de peatones fue en interacción con una motocicleta (52%) y 7 de cada 10 accidentes en los que se reportaron víctimas mortales, tuvo involucrado un actor en motocicleta (68%).

🔴 Champions League

Un irregular Real Madrid, tocado y herido en su orgullo tras perder el sábado en LaLiga EA Sports contra el Valencia, se enfrenta este martes en Londres al Arsenal, acribillado por las lesiones y con el sueño y el deseo de volver dieciséis años después a unas semifinales de la Champions League.

Además, el Bayern, diezmado por hasta siete bajas y obligado a recurrir a la ‘Unidad B’, mide este martes en el Allianz Arena de Múnich las aspiraciones en la Champions del Inter de Milán, ilusionado con repetir su papel en 2023, cuando llegó a la final, y con reeditar el triplete que logró en 2010. Ambos partidos serán a las 2:00 p.m. por ESPN.

🔴 Trump, aranceles y retaliaciones: los ingredientes de la jornada financiera

Este martes 8 de abril, los mercados globales podrían abrir en terreno incierto, mientras los inversionistas siguen de cerca la escalada en la guerra comercial impulsada por el expresidente Donald Trump. La amenaza de nuevos aranceles e incrementos del 54 % a los impuestos sobre productos chinos ha sacudido a Wall Street y activado retaliaciones por parte de bloques como la Unión Europea, que prepara aranceles del 25 % sobre bienes estadounidenses. Las tensiones han revivido el temor a un escenario de menor crecimiento económico global, lo que los expertos llaman recesión, en un momento en que la Reserva Federal mantiene las tasas de interés en terreno estable.

En este contexto, el mercado espera una jornada volátil en las bolsas, con atención especial en las acciones tecnológicas, los rendimientos de los bonos del Tesoro y los movimientos del dólar. El petróleo, que cayó a mínimos de cuatro años la semana pasada, también podría resentir el aumento de la incertidumbre. Sin señales desescalamiento en esta ofensiva arancelaria, los mercados podrían seguir en la tónica de una prolongada incertidumbre comercial.

🔴 Proyecto de ley educadores

Hoy el Ministerio de Educación radicará un proyecto de ley, que tiene como objetivo crear un estatuto especial para la profesionalización de docentes y directivos docentes etnoeducadores. Los docentes beneficiados serán aquellos que trabajan en colegios públicos en el país, dictando clases a comunidades negras, afrocolombias, raizales y palenqueras.