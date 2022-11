Video: A machete y patadas, así se soluciona ahora un choque simple ¿y la Policía?

Los implicados terminaron agrediéndose con “machetazos” y patadas tras verse involucrados en un choque simple. Foto: Twitter

En un video que ha circulado por redes sociales quedó registrado el momento en el un conductor de bus y un motociclista se enfrentan con “machetazos” y patadas tras verse involucrados en un choque simple. El hecho ocurrió el lunes, 28 de noviembre, en la calle 49 Ayacucho con carrera 49 Junín, Medellín.

Sin embargo, este no es el único caso de este tipo que se ha presentado en el último tiempo. En la mañana de este martes, 29 de noviembre, se registró un hecho similar en la glorieta de Bulerías, barrio Laureles, Medellín, entre dos conductores. Los implicados terminaron agrediéndose con puños y patadas tras haber chocado sus vehículos.

Se presento un caso de intolerancia entre un conductor de bus y un motociclista en la calle 49 Ayacucho con carrera 49 Junín. @PoliciaMedellin @sttmed / #GuardianesAntioquia pic.twitter.com/Sa5jTPCVAq — Guardianes Antioquia Oficial (@Guardianes_Ant) November 28, 2022

Ante esta problemática, que cada vez es más común, los gremios de conductores han responsabilizado a la Ley 2251 del 14 de Julio de 2022, una normativa que busca una rápida conciliación entre los conductores implicados en un choque o accidente leve.

John Fredy Escudero, líder gremial de los taxistas de Medellín, le dijo al diario El Colombiano, que “lo que se hizo con esta ley fue acabar con la seguridad ciudadana y dejar a los conductores desamparados. No sé lo que se pretendía con esa norma”.

Además, los conductores aseguran que estas confrontaciones muchas veces se presentan por el recaudo de pruebas y datos de los implicados, función que cumplían anteriormente los agentes de tránsito. De hecho, un enfrentamiento entre conductores por incidentes leves en Cali se originó por esta razón.

Se presento otro caso de "conciliación" en incidentes leves, sucedió en la ciudad de #Cali. pic.twitter.com/ZlYuC0uAkI — Guardianes Antioquia Oficial (@Guardianes_Ant) November 29, 2022

¿Qué dice la normativa?

La Ley 2251 del 14 de Julio de 2022 establece que la Policía no atiende choques simples en los cuales solo existen daños materiales y no se producen lesiones personales. “En todo accidente de tránsito donde solo se causen daños materiales en los que resulten afectados vehículos asegurados o no asegurados, inmuebles, cosas o animales y no se produzcan lesiones personales, los conductores, aseguradoras y demás interesados recaudarán todas las pruebas del caso mediante el uso de herramientas técnicas y tecnológicas”.

El objetivo de esta normativa es evitar que las vías se vean obstruidas de forma innecesaria por un accidente menor y gestionar de forma ágil el proceso de registro del accidente con un dispositivo tecnológico.