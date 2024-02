Inteligencia artificial, automatización y seguridad: ¿cómo será la próxima década?

Para 2030, según una investigación de PwC, la IA podría aportar hasta USD$15,7 billones a la economía mundial. Foto: Cortesía

A lo largo de las décadas, diferentes soluciones tecnológicas se han encargado de cambiar el curso de la historia. Desde máquinas a vapor hasta robots inteligentes, las nuevas tecnologías han apoyado importantes avances en diferentes industrias y sectores. Aunque no siempre es sencillo predecir el próximo gran paso de las TI en un mercado ágil, algunas tendencias han ido consolidando su importancia, rediseñando el futuro de los negocios y de la sociedad como un todo.

La mayoría de ellos están anclados en el código abierto. El modelo open source que surgió hace más de 30 años sigue siendo innovador, respaldado por la construcción colaborativa de miles de desarrolladores en todo el mundo. “Impulsando la innovación, el código abierto puede extraer el potencial de las nuevas tecnologías, trayendo impactos positivos en la productividad, agilidad y escalabilidad para la TI empresarial y para la sociedad, permitiendo la creación de nuevos productos y servicios, rediseñando el futuro”, explica Paulo Bonucci, SVP & General Manager, Red Hat América Latina.

El protagonismo de la IA continúa

Y este ha sido el caso de la inteligencia artificial (IA). En el último año, la IA ha consolidado su lugar destacado, convirtiéndose en la base para el desarrollo de herramientas de codificación, infraestructura de observabilidad de sistemas y nuevas plataformas de servicios. “En este contexto, el código abierto nos permite acelerar la innovación de estas soluciones, especialmente en la nube híbrida, ofreciendo libertad de elección a las empresas”, refuerza Jaime Bejarano, country manager para Red Hat Colombia.

Para 2030, según una investigación de PwC, la IA podría aportar hasta USD$15,7 billones a la economía mundial. Pero incluso si su protagonismo sigue siendo fuerte en los próximos años, es difícil predecir exactamente qué formas y aplicaciones de la IA proporcionarán un valor comercial atractivo. La inteligencia artificial ha luchado con preocupaciones regulatorias y legales relacionadas con la explicabilidad (el conjunto de procesos y métodos que permiten comprender y confiar en los resultados de AI/ML) y los sesgos.

“El principal desafío de la IA en la próxima década será comprender y definir sus límites. Especialmente en el ámbito empresarial, disponer de plataformas de código abierto robustas, probadas y certificadas para desarrollar, entrenar y aplicar modelos será esencial para poder responder a estas preguntas”, afirma Thiago Araki, director senior de tecnología de Red Hat para América Latina.

Según el ejecutivo, la compañía está trabajando en ofrecer al mercado Red Hat OpenShift AI, una plataforma MLOps flexible y escalable con herramientas para construir, implementar y administrar aplicaciones habilitadas para IA. “Desarrollado con tecnologías open source, proporciona capacidades confiables y operativamente consistentes para que los equipos experimenten, construyan modelos de AI/ML y, en última instancia, entreguen aplicaciones más inteligentes e innovadoras”, afirma.

Automatización inteligente

Impulsada por el avance de la IA, y cada vez más necesaria para gestionar tareas complejas y operativas, la automatización es ya una tendencia creciente: un estudio de everis y MIT Technology Review estima que siete de cada 10 (70 %) empresas de América Latina están invirtiendo en procesos de automatización, y un porcentaje aún mayor (80 %) considera que esta tendencia es una palanca fundamental para el futuro de los negocios.

“La automatización es una clase de aplicación a la que la IA aporta capacidades más sofisticadas, que obtienen aún más beneficios del código abierto. Red Hat Ansible Lightspeed con IBM Watsonx Code Assistant es un ejemplo reciente de un servicio de IA generativa diseñado por y para los automatizadores y operadores de Ansible, y desarrolladores, enfocados en ayudar a las empresas a mejorar la eficiencia y reducir costos”, destaca Robert Calva, líder de automatización para Red Hat en América Latina.

Enfoque en la seguridad

Con el avance de estas tecnologías emergentes -que aún no se conocen en su totalidad-, también crece la preocupación por la seguridad. Un estudio realizado por EY mostró que, sólo en América Latina, el 62% de las empresas sufrieron violaciones de datos durante el último año. Con la generación infinita de información, este es un tema prioritario en toda la industria, que abarca zero trust, las cadenas de suministro de software, la soberanía digital y la IA, tanto como herramienta defensiva como arma ofensiva.

“Aparte de estos temas, lo más destacado durante los próximos diez años será el concepto de DevSecOps (desarrollo, seguridad y operaciones), un enfoque de la cultura, la automatización y el diseño de plataformas que integra la seguridad como una responsabilidad compartida durante todo el ciclo de vida de TI”, explica Germán Soracco, vicepresidente de Ventas y Nube para América Latina de Red Hat. Las tecnologías nativas de la nube, como contenedores y microservicios, exigen seguridad continua e integrada en todas las fases del ciclo de vida de las aplicaciones y la infraestructura. Por tanto, DevSecOps significa incorporar seguridad en el desarrollo de aplicaciones de un extremo a otro. “Con esto en mente, los equipos de DevOps deben automatizar la seguridad para proteger el entorno y los datos en general, así como el proceso de integración/entrega continua”, enfatiza Soracco.

Acelerando el 5G

Al entrar en su quinto año de operación comercial, 5G es otra tendencia que promete estar en el centro de atención durante la próxima década. En 2023, se agregaron más de 537 millones de conexiones de quinta generación, alcanzando un total global de 1.600 millones. Y las cifras de futuro son aún más optimistas: el 80 % de la población mundial tendrá cobertura 5G en 2030, según el informe The Top Trends in Tech, de McKinsey.

“Estamos viviendo un momento muy particular en el mundo de las telecomunicaciones y la tecnología a nivel global y no es diferente en América Latina. El avance del 5G en la región, desde aplicaciones hasta redes privativas 5G, traerá grandes impactos para las empresas y la sociedad. Si a esto le sumamos la IA, que, con el análisis masivo de datos, permitirá no solo mejoras de calidad en el servicio, sino el desarrollo de nuevos productos, servicios y funcionalidades de red, vemos que estamos en un momento histórico”, concluye Paulo Souza, director de Ventas para Telecomunicaciones, Red Hat Latinoamérica.

El escenario volátil del mercado puede hacer que algunas de estas prometedoras tecnologías se queden en el camino, pero una cosa es segura: en mayor o menor medida, todas traerán cambios importantes al mercado. Apoyándose en el open source, su enfoque abierto y la construcción colaborativa serán fundamentales en este viaje.