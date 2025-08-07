Copa BetPlay 2025: estos son los cruces de octavos de final

Escucha este artículo
Independiente Medellín selló su clasificación a los octavos de final de la Copa BetPlay tras vencer 1-0 a Jaguares en Montería, resultado que le permitió quedarse con la serie luego del empate 1-1 en el juego de ida disputado en el Atanasio Girardot.
El ‘Poderoso’ atraviesa un buen momento: suma tres victorias en sus últimos cuatro compromisos y empieza a consolidarse como uno de los equipos a seguir en este segundo semestre del año.
El único gol del encuentro llegó al minuto 29 desde los pies de Bryan León Muñiz, quien definió con clase en el mano a mano ante el arquero rival.
Con este resultado, el equipo antioqueño se medirá en la siguiente fase a Fortaleza.
Durante la semana, otros históricos también aseguraron su paso a la siguiente ronda: Nacional eliminó a Cúcuta, Santa Fe superó a Inter Palmira, América dejó en el camino a Tigres y Junior hizo lo propio ante Atlético Huila.
Aún quedan por definirse tres llaves: Real Cundinamarca vs. Tolima, Once Caldas vs. Patriotas y Real Cartagena vs. Millonarios.
Así van quedando los cruces de la Copa BetPlay 2025
- Medellín vs. Fortaleza
- Santa Fe vs. Alianza
- Tolima / Real Cundinamarca vs. Pereira
- Millonarios / Real Cartagena vs. Envigado
- América vs. Bucaramanga
- Junior vs. Atlético
- Nacional vs. Quindío
- Once Caldas / Patriotas vs. Pasto
