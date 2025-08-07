No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Copa BetPlay 2025: estos son los cruces de octavos de final

El torneo ya tiene varios clasificados a octavos: Medellín, Nacional, América, Santa Fe y Junior siguen en carrera por el título.

Redacción Deportes
08 de agosto de 2025 - 01:33 a. m.
Bryan León Muñiz, autor del gol con el que Medellín derrotó a Jaguares en la Copa BetPlay.
Foto: DIM
Independiente Medellín selló su clasificación a los octavos de final de la Copa BetPlay tras vencer 1-0 a Jaguares en Montería, resultado que le permitió quedarse con la serie luego del empate 1-1 en el juego de ida disputado en el Atanasio Girardot.

El ‘Poderoso’ atraviesa un buen momento: suma tres victorias en sus últimos cuatro compromisos y empieza a consolidarse como uno de los equipos a seguir en este segundo semestre del año.

El único gol del encuentro llegó al minuto 29 desde los pies de Bryan León Muñiz, quien definió con clase en el mano a mano ante el arquero rival.

Con este resultado, el equipo antioqueño se medirá en la siguiente fase a Fortaleza.

Durante la semana, otros históricos también aseguraron su paso a la siguiente ronda: Nacional eliminó a Cúcuta, Santa Fe superó a Inter Palmira, América dejó en el camino a Tigres y Junior hizo lo propio ante Atlético Huila.

Aún quedan por definirse tres llaves: Real Cundinamarca vs. Tolima, Once Caldas vs. Patriotas y Real Cartagena vs. Millonarios.

Así van quedando los cruces de la Copa BetPlay 2025

  • Medellín vs. Fortaleza
  • Santa Fe vs. Alianza
  • Tolima / Real Cundinamarca vs. Pereira
  • Millonarios / Real Cartagena vs. Envigado
  • América vs. Bucaramanga
  • Junior vs. Atlético
  • Nacional vs. Quindío
  • Once Caldas / Patriotas vs. Pasto

Por Redacción Deportes

