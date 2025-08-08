Nequi anuncia suspensión temporal de su servicio: fecha y hora

Nequi es una plataforma financiera digital. Foto: Nequi

Nequi, la billetera digital usada por más de 21 millones de colombianos, anunció una suspensión temporal de su servicio para este lunes 11 de agosto.

Durante 30 minutos, entre las 2:30 a. m. y las 3:00 a. m., no se podrá ingresar a la app ni realizar operaciones financieras desde la plataforma.

📌 ¿Por qué se suspenderá el servicio de Nequi?

La interrupción está programada como parte de una actualización técnica de rutina, enfocada en mejorar el funcionamiento y la seguridad de la aplicación. Según informó Nequi, se eligió una franja horaria de bajo tráfico para reducir al mínimo los efectos sobre los usuarios.

Durante ese periodo, no será posible acceder a la aplicación ni usar funciones como:

Envío o recepción de dinero desde la app.

Pagos de servicios públicos.

Recargas de celular.

Transferencias bancarias o Nequi a Nequi.

✅ ¿Qué sí podrá hacer mientras Nequi está en mantenimiento?

Aunque la app estará inactiva, algunos servicios externos sí continuarán funcionando con normalidad, entre ellos:

Pagos presenciales con la Tarjeta Nequi Visa.

Pagos o transferencias a través de PSE.

Recibir dinero desde otras plataformas o entidades financieras.

Esto significa que, aunque no se podrá ingresar directamente a la plataforma, los usuarios podrán seguir utilizando canales alternativos para realizar operaciones esenciales.

📲 Recomendaciones para usuarios de Nequi

Si necesita hacer transacciones durante la madrugada del lunes 11 de agosto, planifique con anticipación.

La entidad recomienda realizar pagos o transferencias antes de las 2:30 a.m.; tener a la mano la Tarjeta Nequi Visa si debe hacer compras presenciales; usar canales externos como PSE para movimientos que no requieren autenticación directa.

La actualización (más que habitual) busca mejorar la experiencia digital, pero también recuerde la importancia de planificar los movimientos financieros. Aunque es una interrupción breve, se trata de un lapso en el que no se podrá acceder al dinero desde la app, por lo que tomar precauciones puede evitar contratiempos.

Nequi sugiere estar atento a sus canales oficiales de información, en caso de que la ventana de mantenimiento se extienda o haya novedades durante la operación.

