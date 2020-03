Cerrar escuelas, cancelar eventos y otros dilemas frente al coronavirus

Esta semana dos pasajeros a bordo de un avión que cubría el trayecto entre los aeropuertos de Sidney, Australia, y la Isla Hamilton, dejaron boquiabiertos a todos cuando aparecieron envueltos en un disfraz de plástico presas del miedo ante el virus Covid-19 que se esparce ya por todo el mundo. (Lea: Turistas viajan envueltos en plástico por miedo a contagiarse de coronavirus).

Currently behind me on the plane. When you super scared of #coronavirus #COVID2019 pic.twitter.com/iOz1RsNSG1