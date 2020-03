Habrá vuelos para viajeros colombianos varados en Perú y Egipto: Cancillería

redacción internacional

Los turistas colombianos que se encontraban en el exterior se han visto perjudicado por la decisión del gobierno de Colombia de no permitir el ingreso de vuelos internacionales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció este jueves que habrá vuelos disponibles para los colombianos que se encuentran atrapados en Egipto y Perú debido a los múltiples cierres de fronteras en varios países del mundo para enfrentar la pandemia del coronavirus.

La Cancillería informó que en el caso de los 59 viajeros que se encontraban de vacaciones en Egipto, se dispondrá de un vuelo charter para traerlos de vuelta.

"A través de la Embajada de Colombia en Egipto, la Cancillería ha prestado su apoyo en la coordinación de un vuelo charter para el regreso al país de los viajeros colombianos que se encuentran ese país", dice el comunicado.

Este grupo de colombianos, en el que la mayoría son adultos mayores, se encontraba atrapado en El Cairo desde hace algunos días. Tenían programado su regreso el 21 de marzo desde Turquía, pero no pudieron llegar a ese destino porque el país decretó un cierre de fronteras.

Cancillería informó que el itinerario del vuelo será vía El Cairo-Múnich, desde donde abordarán un vuelo comercial directo a Bogotá.

El caso Perú

En cuanto a los más de cien viajeros colombianos que se encuentran "varados" en Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que habrá dos vuelos comerciales disponibles para aquellos colombianos que deseen regresar antes del lunes, fecha en que Colombia cerrará sus cielos para vuelos internacionales.

"Mañana viernes partirá un vuelo comercial de Bogotá a Lima para el retorno a Colombia de los viajeros connacionales que se encuentran en la capital peruana", notificó Cancillería.

Respecto al grupo de colombianos que se encuentra en la ciudad peruana de Cusco, las autoridades colombianas informaron que "se está adelantando la gestión para que retornen al país a través de un vuelo comercial".

Precios exagerados

Algunos colombianos que se encuentran en Perú han denunciado que los precios para acceder a uno de estos tiquetes están muy elevados. De acuerdo con la página de Avianca, los pasajes pueden llegar a costar hasta US$700, es decir aproximadamente $3'800.000 en pesos colombianos.

"Pagar millones de pesos por el tiquete de mi esposa y el mío no es una opción para mí. No soy millonario, me parece injusto e inhumano por parte de la aerolínea y la Cancillería", manifiesta uno de ellos.

Otros, por su parte, ya han adquirido estos tiquetes y esperan que el vuelo no sea cancelado, pues varios reclaman que han perdido mucho dinero al comprar tiquetes que luego no han podido usar.

Colombia prohibirá los vuelos internacionales de pasajeros partir del lunes por un período de 30 días, a raíz de que algunos viajeros desacataron la orden de aislamiento por la pandemia del coronavirus, anunció este jueves el presidente Iván Duque.

Tras el cierre de las fronteras terrestres, marítimas y fluviales decretado el martes, la vía aérea era la última alternativa para el ingreso de colombianos y extranjeros residentes.