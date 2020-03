Las nuevas mentiras que circulan sobre el coronavirus, ¿usted cayó en alguna?

¿Usted también creyó que Cristiano Ronaldo había convertido sus hoteles en hospitales de coronavirus? ¿O que sostener la respiración por 10 segundos lo ayudaba a identificar si tenía la infección por el virus? Si sí, lamentamos decirle que se trató de otra de las muchas noticias falsas que han surgido a raíz de la expansión del coronavirus en estos días. (Le recomendamos ¿Es el Tocilizumab, un medicamento contra la artritis, una posible cura para el coronavirus? - FALSO)

Con el brote del virus SARS-CoV-2 y la propagación de su enfermedad (bautizada como Covid-19) ha llegado de la mano el “brote de la desinformación”, con gran cantidad de noticias falsas que se esparcen rápidamente por cadenas de Whatsapp y redes sociales. Por eso, más de 70 medios de fact-checking en más de 40 países se unieron en una iniciativa que busca confirmar la veracidad o falsedad de esas publicaciones. Estas fueron algunas de las noticias falsas más sonadas en Colombia según Colombiacheck.

¿Sostener la respiración por 10 segundos ayuda a identificar la infección por Covid-19? – FALSO

En varias páginas de Facebook y cadenas de Whatsapp se compartió un mensaje con un “excelente consejo” para identificar “si estamos infectados” o no del nuevo coronavirus (Covid 19). Este consistía en hacerse un “autoexamen” todas las mañanas inhalando profundamente y sosteniendo la respiración por 10 segundos. “Si puedes hacerlo sin toser, sin incomodidad indica que no hay fibrosis en los pulmones”, o sea, que no hay infección, aseguraba el mensaje que también ha circulado en España, México, Paraguay, Venezuela y Ecuador.

La información -que venía acompañada además con indicaciones de tomar sorbos de agua cada 15 minutos para prevenir el contagio- es falsa. El portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), explicó a los verificadores de AFP Factual que “no existe evidencia” de que aguantar la respiración sea una técnica válida para diagnosticar el nuevo coronavirus. Por ahora el virus solo se detecta con una prueba de laboratorio. (Puede leer: Las mentiras y verdades que nos ha dejado el coronavirus)

Cristiano Ronaldo no convirtió sus hoteles en hospitales del coronavirus

Esta información se movió por varias cuentas de Twitter y se hizo viral en todo el mundo. Incluso, varios medios deportivos cayeron. Se aseguraban que el futbolista portugués, Cristiano Ronaldo, había adecuado los hoteles de su propiedad para convertirlos en hospitales para tratar pacientes de Covid-19. (Vea aquí toda la información sobre coronavirus)

Fue el medio portugués Observador el que publicó un chequeo al respecto y aclaró: “El Grupo Pestana no confirma para nada esa afirmación. ‘Es mentira’, declaró al Observador una fuente cercana a la empresa que tiene los hoteles con el nombre del crack de la Juventus. Otra fuente cercana al jugador también le desmintió al Observador que Ronaldo esté pensando alguna medida de ese tipo”.

Lo que sí es cierto es que el jugador se encuentra actualmente en cuarentena en su natal isla de Madeira, en Portugal, después de que su compañero de equipo, Daniele Rugani, diera positivo de Covid-19. (Le recomendamos: El audiomensaje de Rodolfo Llinás sobre coronavirus es falso)

El falso mensaje sobre coronavirus en Barranquilla.

Un docente universitario aseguró en su cuenta de Twitter, sin sustento, que en la capital del Atlántico había 30 casos confirmados de coronavirus el pasado domingo. Agregó en el trino que “el alcalde Alejandro Char se niega a tomar las medidas correspondientes porque no quieren producir alarma en la población”.

Al momento de esta publicación, todo lo que dice el mensaje es falsos. No hay casos confirmados del nuevo coronavirus en Barranquilla, y el alcalde de la ciudad tampoco es Char (que terminó su periodo el pasado 31 de diciembre), sino Jaime Pumarejo. (Puede leer: ¿Qué está pasando con el coronavirus a nivel mundial? Aquí le contamos)

Ningún niño ha sido bautizado como ‘Yahir Coronavirus mosquera’

En Twitter empezó a moverse un montaje hecho sobre una nota de Noticias Caracol en el que se veía que, supuestamente, en Soledad (Atlántico) un niño había sido registrado con el nombre “coronavirus”. “Primer Niño registrado como Yair Coronavirus Mosquera”, titulaban. Sin embargo, Caracol nunca reportó esa noticia y el nombre tampoco aparece en la base de datos de la Registraduría Nacional.

La noticia original de donde sacaron el pantallazo para intervenirlo era sobre cómo la Policía de Soledad había rescatado a una bebé robada por una mujer de la zona.

¿Se desmayó una persona con coronavirus en la Terminal de Cali? – FALSO

Una página de Facebook llamada Valle Noticias publicó este mensaje: “Alerta Cali Con la llegada del coronavirus: un paciente se desmaya en el transporte en la Terminal de Cali confirma que tiene esta enfermedad”. El texto iba acompañado con la imagen de una persona en el piso junto a un hombre con uniforme blanco.

Según Colombiachek, el mensaje fue difundido el día en el que se confirmó el primer caso de una persona contagiada con Covid-19 en Colombia. Sin embargo, al contactar al jefe de prensa de la Terminal de Cali, Juan Guillermo Martínez, este informó que se trataba de una noticia falsa. Además, al analizar la imagen, el equipo de chequeo evidenció que se trataba de un montaje y que las personas fueron agregadas digitalmente a la foto.

