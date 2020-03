"Los varados en el exterior se encuentran en una grave situación de vulnerabilidad"

Jesús Mesa / @JesusMesa

Lima, Cusco, Melbourne, Lisboa, Madrid, Houston... Son decenas de ciudades alrededor del mundo en donde cientos de colombianos han denunciado a través de sus redes sociales la imposibilidad de regresar al país tras el cierre de fronteras, decretado por el presidente Iván Duque el pasado 20 de marzo, en la lucha por combatir al COVID-19.

De acuerdo con la legislación vigente, quienes quieran regresar al país tendrán que hacerlo después del 13 de abril, fecha en que termina la cuarentena nacional decretada por el gobierno. Sin embargo, mientras tanto, quienes se encontraban en condición de turismo o de tránsiton han denunciado que se están quedando sin dinero e, incluso, sin lugares donde dormir. De acuerdo con Cancillería, al menos 4.500 colombianos se han reportado en la página de Migración Colombia como atrapados en algún país y 2.300 piden algún tipo de ayuda para regresar.

En entrevista con El Espectador, Juan David Vélez, congresista y representante por los colombianos en el exterior, cuenta la situación que viven los "varados" en la actualidad y por qué se hace urgente buscar una forma en que estas personas puedan volver, más pronto que tarde, a sus hogares en Colombia.

¿Cuál es la actualidad de los colombianos que se encuentran varados en distintos países y aeropuertos del mundo?

Los colombianos varados en el exterior están teniendo grandes dificultades en diferentes partes del mundo. La mayoría de estos ciudadanos, que estaban en condición de turismo, trabajo o estudio, ya no tienen cómo sustentar su estadía en el extranjero. Muchos de ellos no alcanzaron a regresar a casa antes del cierre de las fronteras aéreas, antes del 23 de marzo, y se encuentran en una situación de vulnerabilidad complicada.

¿Hay casos críticos?

Tenemos conocimiento de casos como Australia, en donde más de 240 ciudadanos están buscando apoyo para regresar a Colombia. En Perú sabemos de mas de 230 personas, cerca de 160 en Cusco y más de 60 en Lima. En la India ya contamos con mas de 90 colombianos que están intentando regresar al país. En España hay 80, Aruba 52, Ecuador 120, y así encontramos en diferentes partes del mundo colombianos en esta misma situación.

Hace poco usted abrió un canal de comunicación para que estas personas hagan sus reclamos, ¿cuales son las quejas más comunes?

Desde mi oficina decidimos apoyar a los colombianos en el exterior contactándonos con ellos para poder canalizar sus emergencias y urgencias con las entidades correspondientes, ya sea con las embajadas o con los consulados. Hemos recibido en su gran mayoría casos de ciudadanos que estaban de turismo y que necesitan regresar a su casa. Ya no tienen recursos, se están quedando en sitios sin donde dormir, porque los hoteles están cerrando, o necesitan de tratamiento médico, y así cientos de historias más.

En el caso puntual de Perú, los colombianos en Cusco denuncian que presuntamente ha sido el gobierno colombiano el que les ha puesto trabas para su traslado a Colombia…

De ninguna manera. Se gestionaron dos vuelos programados en la ruta Cusco-Bogotá con Avianca. Lideramos ese trabajo directamente con Cancillería e infortunadamente el gobierno de Perú no dio los permisos. Luego se abrió la posibilidad de un tercer vuelo, pensado para el pasado sábado, pero ahí sí, el jueves 26, el gobierno de Colombia es el que toma la decisión de no autorizar más vuelos humanitarios hasta el 13 de abril. Entonces fueron dos rutas que no se pudieron dar por decisión de Perú y solo una, la última, por consideración de Colombia. Vale la pena agregar que en el caso del vuelo del sábado todavía no sabíamos si Perú iba a dar el permiso.

Pero estos colombianos reclaman que no se hecho por ellos lo que sí, por ejemplo, se hizo con el grupo de colombianos que se encontraban en Egipto…

Es que son situaciones y momentos diferentes. En el caso del vuelo de El Cairo, las personas que estaban peregrinando y estaban atrapadas en Egipto nos contactaron a nosotros y al consulado. Buscamos la forma de habilitar un vuelo chárter El Cairo – Múnich, pues en ese momento no estaban cerrados los cielos en Colombia. Los ciudadanos pagaron en su totalidad el vuelo chárter y luego se hicieron gestiones con Avianca para que se les habilitaran 60 sillas en el último vuelo Múnich-Bogotá. Ellos pagaron adicionalmente ese tiquete.

Es decir, ¿en el caso de estos vuelos humanitarios el gobierno no ha puesto dinero?

No. Todos estos vuelos los han pagado los ciudadanos. El gobierno colombiano no ha puesto ningún dinero para este tipo de vuelos humanitarios. Hay que aclarara que se les llama humanitarios porque ante las condiciones que estamos viviendo, se les permite el ingreso a Colombia. Pero eso no implica que sea un viaje gratuito.

Juan David Vélez, representante por los colombianos en el exterior. Foto: Cortesía

Sin embargo, hay muchos colombianos que están sin recursos. Que han pagado vuelos y se los han cancelado. ¿Habrá algún tipo de ayuda para los que no puedan costear un pasaje?

Presenté una solicitud al gobierno nacional la semana pasada para que generara un plan de choque y de atención para los varados en el exterior, siempre y cuando sean estudiantes, turistas o trabajadores. La Cancillería mediante un comunicado el sábado pasado determinó que va a generar una opción de acompañamiento y apoyo en sus capacidades para atender a estos colombianos varados. Esperamos que esta semana expliquen cómo va a ser ese acompañamiento y ese apoyo para atender a estos colombianos varados que se encuentran en estas dificultades. Pero además de eso, por supuesto, vamos a seguir insistiendo en abrir canales para vuelos humanitarios.

¿Y los que requieren asistencia de salud?

Dentro del acompañamiento y apoyo que presenten los consulados y las embajadas en el mundo es importante darle seguimiento a las personas que requieren cualquier tipo de tratamiento de salud. Estas situaciones de emergencia deben ser tratadas directamente con los consulados y así ellos puedan dirigirse a las entidades de cada país, para buscar soluciones a los pacientes.

Quiero aclarar que la atención de los consulados en las embajadas, casi siempre se ha direccionado para los colombianos que viven en el exterior o que no están de transito. pero todo el plan de choque que esta prestando la Cancillería en este momento, por supuesto, está direccionado para aquellas personas que están varadas en el mundo.

¿Cuál ha sido la receptividad del gobierno frente a este tema?

Personalmente tengo una comunicación fluida con el gobierno nacional. Yo estoy en contra del cierre de los vuelos humanitarios, pero por eso voy a presentar una propuesta muy clara y detallada para ver si podemos habilitar nuevos canales para el ingreso de estos ciudadanos que están en el exterior, que están dispuestos a someterse en Colombia a una cuarentena supervisada por las autoridades.

Y mientras esto pasa, ¿qué recomendaciones les da a esos colombianos que están esperando volver?

Que lo más importante es mantener un contacto permanente, con respeto, con los consulados y las embajadas. También los invitamos a que nos escriban a la línea de atención que he promovido en mis redes sociales y buscaremos canalizar las emergencias y las necesidades de ellos. Otra cosa muy importante es estar en las bases de datos de los consulados para que inmediatamente, se tengan nuevas noticias y posibilidades de regreso al país, tengan la información de primera mano y de manera rápida.