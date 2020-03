Murió Mark Blum, actor de "You" y "Cocodrilo Dundee", por coronavirus a los 69 años

Mark Blum, actor conocido por sus apariciones en películas tan populares como Buscando a Susan desesperadamente y Cocodrilo Dundee, falleció a los 69 años debido a complicaciones por coronavirus, según un comunicado publicado por el Sindicato de Actores.

Aunque su papel más conocido fue en Buscando a Susan desesperadamente junto a Madonna y Rosanna Arquette, trabajó recientemente en roles secundarios de televisión en la serie de HBO Succession, el drama de Netflix You y Mozart in the Jungle de Amazon. Blum era muy popular en la comunidad teatral de Nueva York y apareció con frecuencia en montajes de Broadway, incluido el remake de Doce hombres sin piedad. El artista también era un rostro habitual en Playwrights Horizons, un teatro alternativo en Nueva York. (Lea: La segunda temporada de "You", la polémica serie de Netflix, ya tiene fecha)

Su filmografía también incluye apariciones episódicas en series como Ley y orden: Unidad de víctimas especiales, The Good Wife, Fringe (Al límite), Elementary, Pan Am, CSI: Miami o El ala oeste de la Casa Blanca.

Algunos compañeros de profesión quisieron dedicar unas palabras a Blum tras su muerte. El actor Zach Braff dijo que "no podría haber sido un ser humano más amable" y elogió sus "maravillosas" dotes interpretativas. La actriz de Sexo en Nueva York, Cynthia Nixon, calificó sus trabajos de "infaliblemente profundos, sutiles, hilarantes y conmovedores a partes iguales". (Además: La teoría más loca de la tercera temporada de "You")

La muerte de Blum es al menos la segunda relacionada con el coronavirus que sacude a la comunidad teatral de Nueva York. A principios de esta semana, los miembros lloraron la pérdida del dramaturgo Terrence McNally, ganador del premio Tony, quien murió a causa de complicaciones del COVID-19 a los 81 años.

