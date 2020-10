Conoce cómo enamorar a cada signo zodiacal

Conocer las características de la personalidad, la forma de comunicarse, los gustos y lo que atrae a una persona de acuerdo con su signo zodiacal; nos permite entender sus procesos emocionales, la forma de conquistarla y hasta determinar qué tan buena pareja puede ser.

La astróloga Lapao62 recomienda que en tu próxima cita con esa persona que te llame la atención debes preguntarle antes que cualquier cosa, a que signo zodiacal pertenece y ten en cuenta estas recomendaciones que da la astróloga antes de entablar cualquier relación amorosa:

Aries:

No es de los signos más románticos; está enfocado en la acción. Si se siente atraído por alguna persona, será por alguien que representa un reto, lo que Aries busca es alguien que sea decidido y con carácter. Los Aries son infinitamente celosos, pero odian que los celen.

Son mandones y autoritarios, le tienen mucho miedo al abandono y les cuesta mucho trabajo tomar la opinión de los demás en cuenta ya que son súper controladores y buscan eso en sus relaciones.

Tauro:

Es de los signos más tranquilos, hogareños y fieles del zodiaco. Eso es lo que ofrecen en una relación afectiva, pero también lo que esperan a cambio. Tauro siempre busca una pareja que le ofrezca seguridad, son un poco posesivos y dependientes, por eso si no es algo serio, no se involucran.

Tauro es una muy buena opción si quieres una relación duradera; están regidos por Venus que es el planeta del amor, así que eso les ayuda a tener relaciones un poco más equilibradas.

Son cariñosos, atentos, un poco celosos y temperamentales. No les gusta que los presionen, ni les gusta tomar decisiones rápidamente, así que hay que tenerles paciencia.

Géminis:

Todos hemos escuchado decir que los géminis tienen doble naturaleza, y así es también en el amor; por un lado, se entregan emocionalmente (o por lo menos lo intentan), y por otro lado rechazan completo cierto tipo de romanticismo.

Les encanta el periodo de conquista y hacen uso de todo lo que tienen para lograr sus objetivos en el amor, pero una vez que ven conquistado lo que les parecía inconquistable, pierden el interés y por eso son de los signos más rompecorazones del zodiaco.

Si te enamoras de un géminis, no es fácil seguirle el ritmo. Son muy sociables y disfrutan mucho su libertad, no les gusta la gente dependiente, necesitan mantenerse en movimiento porque son de elemento aire y necesitan ser estimulados constantemente para no aburrirse y desaparecer.

Cáncer:

Cáncer es de los pocos signos que pueden ofrecer una relación a largo plazo, son sensuales y pueden tener muchas parejas a lo largo de su vida, pero cuando se encuentran al amor verdadero son fieles, entregados y estables.

Ellos siempre quieren formar una familia y cuando lo logran no necesitan nada más porque es toda su realización; por eso son muy amorosos, protectores e incondicionales, pero necesitan tener detalles todo el tiempo de ida y vuelta, consentir y ser consentidos, y necesitan romance. Así que, si no eres detallista, consentidor o romántico, ni te acerques y por favor no le seas infiel; porque si lástimas a un cáncer, nunca vas a poder ser perdonado.

Leo:

Los leones del zodiaco son muy carismáticos y disfrutan mucho la vida, así que el amor no le es tan indiferente a un nacido bajo el signo Leo, sobre todo si encuentran a una persona que los haga sentir importantes; eso es lo que se necesita para conquistar a un Leo, elevarle el ego.

Adoran ser el centro de atención, si perciben algo de indiferencia, inmediatamente pierden el interés y buscan una nueva aventura. Para mantenerlos interesados, hay que entender que los Leo son sumamente vanidosos, son aficionados empedernidos a las relaciones pasajeras, a ellos les gusta la conquista, conocer gente y experimentar cosas nuevas; para ellos es un hit brincar de una relación a otra, así que es muy difícil encontrar una relación a largo plazo con ellos.

Virgo:

Si quieres una pareja realmente estable podrías optar por un nacido bajo el signo virgo. Ellos son leales y súper comprometidos. No es fácil tener una aventura con un Virgo, porque para ellos el amor es cosa seria.

El problema es que todo les entra por los ojos, así que tienes que ser una persona que no descuide su salud ni su aspecto físico para lograr agradarles. Tienes que profesarle cuidados, cariños, consentirlo, halagarlo, involucrarlo en tus planes y en tus decisiones y así podrás tener una buena relación con él.

Para cualquier nacido bajo el signo virgo es muy importante sentirse necesitado y deseado por su pareja. Pero si no siente la necesidad o la dependencia de parte de su pareja no se compromete, lo que puede hacer que tenga relaciones muy tóxicas.

Libra:

Eres de los que quiere hacer todo contigo; ópera muy bien en compañía y detesta la soledad. Cuando está enamorado hace todos los planes y disfruta toda la vida en pareja. Así que, si te gusta tu espacio o estar a solas, esta no sería la pareja indicada para ti, porque podría ser demasiado demandante.

Un libra podría dedicarte todo su tiempo y podrías ser su prioridad en todo momento; los libras cuidan muy bien a las personas que aman, las llenas de detalles y atenciones son auténticos, son cariñosos, sumamente comunicativos, pero también son vanidosos, así que necesitan que su pareja tenga un excesivo cuidado en su arreglo y estética personal, porque para ellos eso es totalmente indispensable. Son demasiado dependientes y empalagosos. Así que debes tener en cuenta esto si quieres a un libra en tu vida, porque podrías sentirte sobresaturado en esta relación.

Escorpio:

Es el más intenso del zodiaco en todos los sentidos; son intuitivos, apasionados, celosos y posesivos. No les gusta compartir con nadie lo que consideran suyo, ni siquiera con su pareja.

Reaccionan pésimo cuando algo no les gusta y cuando realmente se enamoran lo hacen profundamente. En ese caso son fieles y entregados, disfrutan tener el control absoluto de su relación, llevar las riendas. Así que son increíblemente dominantes, es posible que ante ciertas situaciones puedan mostrarse un poco agresivos, pero si encuentran una persona leal y transparente y sobre todo que no dude en compartir sus verdaderos sentimientos, podrían perder la cabeza por amor. Son difíciles de conquistar, no confían en nadie y tardan tiempo en mostrarse tal como son y en abrir su corazón.

Sagitario:

Si optas por atraer a un nacido bajo el signo sagitario, ésta no será una tarea complicada porque son súper enamoradizos; Sagitario es un signo muy alegre y disfruta mucho la vida, les gusta rodearse de personas expresivas y abiertas que los hagan reír.

Para conquistar a un sagitario hay que aguantarle el ritmo porque son dueños de una pila súper recargada, su libertad de cero negociable y tienes que estar dispuesto a probar cosas nuevas y conocer gente inusual si quieres estar con él. Sí lo celas exageradamente, tratas de encerrarlo en una rutina o te quejas demasiado o de repente eres muy cuadriculado, lo vas a ver salir corriendo de tu lado, por eso tiene fama de infiel, porque se aburre a la velocidad de la luz.

Capricornio:

Lamento decírtelo, pero el amor no es lo más importante en la vida de ningún capricornio; también es cierto que cuando se enamora mantiene relaciones muy estables y duraderas; pero no es fácil conquistarlo.

Este signo se caracteriza por buscar parejas que deseen crecer a su lado, que tengan ambiciones y que busquen siempre mejorar; si no ve ese tipo de cosas en su pareja abandonará la relación porque siempre su prioridad serán sus metas y sus sueños.

Siempre tienes que permitirle que tenga el control tanto dentro como fuera de la cama. Les gusta ser dominantes, pero también se preocupan por complacer a su pareja y se fijan mucho en los detalles. Si te interesa un capricornio tienes que demostrarle que eres una persona seria, inteligente y con muchos sueños, alguien definitivamente que pueda admirar, si te abandona es porque no le pareces una persona digna de él, pero jamás te lo dirá.

Acuario:

A un acuario siempre le atraerán mucho más las relaciones fuera de lo convencional; se sienten amenazados cuando se les ponen límites, para ellos su libertad y su individualidad siempre son su prioridad, por lo tanto, necesitan una pareja que les de libertad o nunca saldrán de una relación que sea abierta y sin etiquetas. Por eso es tan difícil que se comprometan.

Tienen muy buenos sentimientos, les encanta que les pongan retos intelectuales (es una buena forma de conquistarlos), parecen solitarios, distantes y fríos, pero son de los signos más leales que existen. Tienen que encontrar en su pareja también un amigo. No son de los más emocionales, por eso no desarrollan fuertes apegos, así que si tienes un perfil dependiente esta será una pésima relación para ti.

Piscis:

Si te enamoraste de un nacido bajo el signo Piscis, tienes que entender que son coquetos, alegres, dulces, cariñosos, detallistas, atentos, sensibles, complacientes, compasivos, tiernos y además entregados… parecen simplemente encantadores.

Sin embargo, cuando se dan cuenta que están en una relación formal y eso les puede costar mucho trabajo, es difícil meterse de lleno al compromiso y se llenan de dudas por lo tanto pueden parecer inseguros y escurridizos.

Piscis es de los signos más vulnerables y temen constantemente que los lastimen, por qué no la pasan nada bien en el amor y les cuesta mucho tiempo y esfuerzo recuperarse y volver a enfrentarse al mundo. Son de los más dependientes y depresivos, tienen un gran corazón, son muy emocionales y eso los hace sensibles al dolor ajeno. No están interesados en los aspectos banales de la vida tienen especial debilidad por las personas dañadas o que necesitan arreglo y se creen muy capaces de hacer sentir valorados a cualquiera.

Necesitan rescatar a su pareja, creen ciegamente en las casualidades, el amor a primera vista, las almas gemelas y el destino; así que si el romance no es lo tuyo un Piscis no es para ti.