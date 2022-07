Efectos de la lunación en Capricornio en los signos de Libra, Escorpio y Sagitario

La semana del 13 de julio vimos en el cielo la tercera superluna del año, posicionada esta vez en el signo de Capricornio. Si sentiste, y sigues viviendo muchos cambios, es porque esta luna sacudió a todos los signos zodiacales, a cada uno de manera diferente.

En esta ocasión, este tránsito viene a ayudarnos a despertar.

En cada luna llena se nos presenta una oportunidad para adentrarnos en la profundidad de nuestra psique, encontrarnos con aquello que no está resuelto, y si bien la lunación fue el 13 de junio, verás que esto tendrá sentido para ti todavía pues te dará claves, entenderás los últimos acontecimientos fuertes en tu vida, y hacia dónde deberías dirigirte.

Según cada signo, la energía lunar nos invitará a trabajar diferentes aspectos.

Efectos de la Superluna para Libra

Esta luna llena te quiere mostrar que es momento de invertir en o con tu familia. Tendrás presentes recuerdos del pasado, y se llenará tu pensamiento de nostalgia. Si todavía sientes sus efectos, no te abrumes, lo mejor es enfrentar el mensaje de lo que se te está pidiendo. ¿Hay algo que te hace falta? ¿Tienes algo pendiente para llevar al futuro? Este puede ser un nuevo capítulo en tu vida. Ya has pagado la mayoría de tus deudas emocionales. Busca soltar lo que ya no es tuyo, y mirar hacia adelante.

Efectos de la Superluna para Escorpio

La super luna en Capricornio va a sacar a la luz todas esas emociones no comunicadas, no dichas, no expresadas. Todo lo que estaba en silencio lo verás, y la lección es revisar tu autenticidad. No trates de ser amable cuando no lo sientes, no te veas demasiado complaciente cuando realmente te hace pagar un precio alto. Comunica tu verdad, sobre todo, a ti mismo.

Efectos de la Superluna para Sagitario

Para Sagitario la luna traerá todo lo que aún no has visto con respecto a tus capacidades económicas y recursos que no has reconocido. También sentirás que vuelven emociones del pasado que no sabías que existían dentro de ti. Es momento de tomar una libreta y anotar lo que has descubierto, como una lista, no como un largo diálogo. Hazlo de manera sencilla y como si fuera una lista de pendientes, asocia una emoción a cada una de esas cosas. Verás muchas claves, esta luna viene a recordarte que tú tienes todo dentro de ti para avanzar si lo miras de frente. Además, recibe tus regalos: no te niegues más tus capacidades económicas, puedes ver cosas nuevas que aún no has visto y están disponibles para tu desarrollo personal.

