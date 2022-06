Los signos del zodiaco que perdonan una infidelidad con más rapidez

Acuario: Los Acuario son bastante hábiles en esconder su cobardía. Muchas veces la disfrazan de indiferencia y así consiguen huir de situaciones que les ponen los pelos de punta. No disfrutan de ponerse en riesgo de ninguna forma. Por otro lado, evitan a toda costa inmiscuirse peleas o conflictos, pues pueden salir perdiendo. A menos que estén completamente seguros que llevan las de ganar, el temor y los nervios dominarán las decisiones de los Acuario. Foto: Pexels

Tener fidelidad en pareja es una de las bases más sólidas que tiene una relación. Sin embargo, en algunas esa lealtad se rompe por varias razones, dando paso a una infidelidad.

Aunque la fidelidad sea uno de los temas más dialogados a la hora de iniciar una relación o comprometerse con alguien, es una de las fallas más comunes por las que se termina una relación. Esta falta se vuelve una razón para que la confianza quede en entredicho y el noviazgo quede en riesgo.

Signos que perdonan una infidelidad

Si bien este es un punto de quiebre en muchas relaciones, la astrología señala que ciertos signos tienden a perdonar más fácil una infidelidad que otros. La infidelidad no es un tema del que se hable con la pareja, sin embargo, cuando hay distanciamientos fuertes tanto sexuales, como emocionales se abren posibilidades para que las personas busquen sentirse amadas y deseadas por otros y este es un primer factor de riesgo que puede hacer pensar que hay infidelidad.

A continuación nombraremos los signos que perdonan más fácil una infidelidad:

Virgo

Aunque los nacidos bajo este signo sufren mucho con este tipo de traiciones e incluso la ven como un dolor doble, pueden llegar a perdonar con una condición. Si bien para ellos el daño está en la mentira y en cómo su proyecto de vida puede irse abajo, solo aceptan disculpas si la relación está consolidada de años atrás y hay algo por qué pelear, de lo contrario, no dudarán en terminar.

Tauro

A diferencia de otros signos del zodiaco, los Tauro necesitan de estabilidad en sus vidas para ser felices. Les gusta sentir que todo está bajo control y que lo que viven está siendo seguro y feliz, por ello no pondrán en riesgo su relación. Perdonarían una infidelidad, solo por no perder ese equilibrio, pues de lo contrario su vida sería una vorágine de cambios: ruptura, cambio de vivienda, nuevos hábitos. Sin embargo, no quiere decir que por ello siempre decidan perdonar, pueden olvidarlo pero el rencor queda.

Piscis

Los piscis tienden a ser muy enamoradizos y pierden la cabeza por cualquiera. Cuando encuentran a esa persona ideal suelen darlo todo e incluso no digieren una traición. Después de haber pasado por mucho dolor y sufrimiento, olvidarán que esa otra persona les traicionó.

Cáncer

Las personas nacidas bajo este signo suelen ser muy sensibles por lo que lastimarlas resulta un poco fácil. En caso de una infidelidad, lograrían lastimarlos a tal punto que les romperían el corazón. Algunas personas de este signo, tienden a tener un autoestima muy baja, por ello, si les llegan a ser infieles perdonarían con el tiempo a su pareja, ya que si la aman de verdad no hallarían su vida sin esa otra persona.

Cabe destacar que si en una relación hay infidelidad, esta es un síntoma que evidencia que algo no está bien en la relación, así que, si como pareja sienten que las cosas no están funcionando, el riesgo de que uno u otro pueda tener otra relación, es alto.

Lo mejor en estos casos sería hablarlo y apartarse, antes de que uno de los dos salga con una herida más grande.