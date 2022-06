Signo zodiacal: ¿Qué tipo de cocinero eres según tu horóscopo?

Las dudas más básicas en la cocina, para muchas personas que poco o nada cocinaban se convirtieron en preguntas con un nivel de dificultad similar a las de la física cuántica. Foto: Getty

¿Qué tal están tus habilidades en la cocina? Si quieres saber que tan bien cocina una persona o incluso, si tienes posibilidad de probar algunos platos o no, la astrología podría ayudarte con esto.

Puedes leer: Signo zodiacal de Shakira: ¿Cómo influyó en su relación con Piqué?

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

A continuación, te contaremos qué tipo de cocinero eres según tu signo, pues no es un secreto, que no todas las personas tienen buenas habilidades en la cocina.

¿Mi signo puede decirme qué tipo de cocinero soy?

Algunos creen que el gusto o por la cocina, puede estar relacionado con el signo zodiacal. ¿Qué dice tu signo sobre tu gusto en la cocina?

Aries

A las personas nacidas bajo este signo, les gusta la comida picante. Por ello en ciertos platos, un buen ají o el chile no puede faltar. A los arianos no les gusta complicarse mucho con las preparaciones. Si te dan ganas de cocinar, debes hacerlo enseguida porque o si no, prefieres pedir domicilio. “Te rodeas de aparatos útiles que te permitan cocinar con rapidez y que no sea algo demasiado elaborado”, señala el medio Univisión.

Tauro

Los nacidos con este signo ven en la cocina un hobbie. Les gusta cocinar acompañados para que al final el plato salga completo y delicioso. No escatimas en comprar los mejores alimentos y servir en grandes cantidades, sin embargo, a veces prefieres los restaurantes de lujo.

Géminis

Los geminianos aman conversar mientras van cocinando. Les gusta ir experimentando sabores internacionales hasta lograr una buena preparación. Son buenos en la cocina, pero suelen ser desordenados mientas hacen una preparación.

Cáncer

Quienes pertenecen a este signo seguro tienen un libro de recetas. La comida favorita es la casera y cada vez se esfuerza para que sus preparaciones tengan todo el gusto y sabor con el que creció.

Leo

A los leones les gusta tener una cocina amplia, con espacio. “Cocinar para ti es un evento, y lo haces para un gran número de personas a quien te gusta sorprender con detalles espectaculares. Por esta razón le das mucha importancia a la calidad, preparación y sabor de tus platillos y normalmente no escatimas en gastos”, destaca Univisión.

Virgo

Ellos son cliente de comprar semillas, aman los platos que salen frescos como las ensaladas con alguna proteína. “Puedes crear platos muy complejos que reflejarán tu amor por la precisión. Y cuando invitas a alguien a comer, no das por alto ningún detalle”, señala el medio mencionado.

Libra

A los nacidos bajo este signo el dulce les encanta y de hecho puede ser su fuerte. Los postres les quedan muy bien y cuando se lo proponen sacan platos exquisitos.

Escorpión

Los que pertenecen a este signo la cocina los llama y les gusta. Aman la comida y por ello logran evaluar recetas y llevar grandes platos a la mesa. Su fuerte es la comida salada, pues logran hacerla a gusto de quienes prueban sus platos quedan maravillados con sus platos impresionantes. La cocina, es uno de sus mejores encantos.

Sagitario

Los Sagitario del zodiaco se dejan llevar para conocer platos variados e incluso que para algunos pueden resultar extraños. “Tu cocina tiene sabor internacional. Conoces infinidad de recetas y platos extraños, pero necesitas un asistente porque siempre estás distraído”.

Puedes leer: Fechas de los signos: ¿Cuál es la fecha de Aries y qué características tiene?

Capricornio

Los capricornianos saben preparar cualquier tipo de plato solo si este no resulta muy complejo. “No eres tan original para cocinar, pones voluntad y eres ahorrativo, te gusta recibir muestras de aprobación de tus comensales y te esmeras si se trata de una cena importante”.

Acuario

Cocinar es una buena excusa para que se reúnan con amigos o familia, disfrutan que todos prueben esos platos. Su fuerte no es el dulce, sin embargo, logran crear platos muy auténticos y originales que se destacan en la mesa.

Piscis

“Tú cocinas depende de tu estado de ánimo. Sueles preparar recetas simples y deliciosas, acompañadas con algo ideal, como exquisitos vinos”, señala el medio mencionado. Además, la decoración de los platos se les da muy bien.