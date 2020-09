Luna nueva en virgo 17 de septiembre ¿cómo nos afecta?

La luna nueva en virgo inicia hoy 17 de septiembre, comienza un ciclo profundo y poderoso. La luna significa la apertura de nuevos caminos, es el momento perfecto para iniciar nuevos proyectos.

Antonina Canal, autora del libro ‘El tarot de las hadas’ nos indica que este tiempo viene acompañado de sueños, ideas y metas. Virgo tiene que ver con la energía de purificación en todos los planos, por eso es un buen momento para limpiar la casa interna y externamente.

“Regala todo lo que ya no uses, haz un ejercicio sincero de reflexión, perdón y gratitud. Virgo es la expresión de la energía femenina así que es el momento de expresar nuestra esencia en sensualidad, feminidad y sabiduría”, comentó Canal.

En el caso de los hombres es el momento de despertar su energía femenina y pasar de pensar tanto a sentir más.

La luna nueva en virgo potencia este signo y todas las personas que tengan virgo en su ascendente o en su luna se activará con más fuerza. “Este momento Influye a todos los signos astrológicos con la energía de purificación y abriendo un nuevo ciclo para desarrollar la creatividad, nuevos emprendimientos y manifestar sueños pendientes”.

Para Antonina la luna nueva en virgo revelará el cambio de consciencia que nos pide esta nueva humanidad, una humanidad más compasiva, amorosa, conectada con la naturaleza y los ciclos de la vida, trabajando en comunidad y apoyo mutuo, desarrollando nuevas habilidades, amor respeto, tolerancia e inclusión.

“Se nos pide un cambio de conciencia individual y colectivo en esta luna nueva de virgo que inicia hoy jueves 17 de septiembre”, manifiesta Canal.

En cuanto a otros signos cómo afecta la luna nueva en Virgo

Antonina nos cuenta que debemos potencializar los signos de agua: piscis, cáncer y escorpión. “Se exalta el romanticismo, la sensibilidad, las capacidades psíquicas y creativas trayendo una nueva oportunidad en el amor de pareja y la estabilidad emocional.”.

En cuanto a los signos de fuego: leo, aries y sagitario traerá una limpieza de todas las relaciones toxicas y la posibilidad de abrir nuevos ciclos laborales y profesionales. Muy importante cuidar la impulsividad y cultivar la serenidad.

Para los signos de tierra: virgo, capricornio y tauro esta luna será exponencial, por eso, es la gran oportunidad de concretar y manifestar todos esos proyectos y sueños pendientes. El inicio de un nuevo ciclo en todos los planos: emocional, laboral, intelectual y evolutivo.

Para los signos de aire: libra, géminis y acuario, esta es una época para salir de los hábitos de pensamientos negativos, salir de los no puedo, no tengo, no soy y empezar a cultivar el pensamiento de mindfulness en atención plena, decretando sí puedo, soltando las cargas del pasado y viviendo en el presente perfecto.