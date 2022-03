10 locuras de tu gato que tienen una explicación Foto: Pexels

Seguramente has escuchado a tu gato correr por toda la casa durante la madrugada o haciendo cosas que para ti pueden ser extrañas.

Ellos por naturaleza tienen un instinto que a pesar de vivir en un lugar pequeño, cerrado o sin vegetación, nunca pierden.

Aunque tu gato esté domesticado igual va a mantener su manera de actuar y atacar si se llega a sentir en peligro.

Algunos de sus comportamientos tienen relación con la necesidad de cazar que tiene el gato o para demostrar que es el dueño de la casa.

Aquí te contamos 10 locuras que hace un gato y que tienen una razón.

1. Corre como un loco en la madrugada

No te preocupes, no se está volviendo loco ni mucho menos. El gato suele correr para sacar su instinto cazador, que por lo general se activa en las noches.

También tiene esta reacción cuando se aparece alguna mosca o polilla y desea atraparla. O bien puede ser que llegas a casa y al estar mucho tiempo solo se alegra de verte.

2. Le gusta meterse en cajas de cartón

Sabemos que el gusto de un gato por las cajas de cartón sobrepasa todo, aunque también juegan con maletas, bolsas de papel, cestas, etc.

Esta acción en un gato significa que busca, por instinto, espacios donde pueda esconderse y no ser vistos por su presa.

Al meterse en una caja sienten que nada los puede atacar y por el contrario son ellos quienes controlan todo a su alrededor.

3. Frotan su cuerpo con el tuyo

Siempre que llegas a casa, el gato suele frotar su cabeza contigo, luego con un costado de su cuerpo y por último con su cola.

Esto lo hace para marcarte y asegurarse que tú eres de su propiedad pues cuando se frotan deja feromonas, llamadas de familiarización, que te marcan.

4. Amasan las cobijas e incluso a ti

Esta acción viene desde que el gato es un cachorro porque asimila cuando tomada leche de su madre.

Si tu gato hace esto con tu cobija o en tu cuerpo significa que te está demostrando su afecto. También suele ronronear para expresar que está cómodo.

5. Entierran sus heces

Este es un acto completamente instintivo de tu gato, siempre lo va a hacer pues es parte de su higiene.

A ellos les molestan los olores fuertes y por eso cada vez que terminan tapan lo hacen. También es una acción para evitar que sus depredadores sepan dónde encontrarlos.

6. Te dan animales como obsequio

¿Te ha pasado que tu gato te lleva animales muertos o que ha cazado? Es completamente normal.

Uno de los significados de esta acción es que cree que eres muy mal cazador y quiere que te alimentes.

Otro, es que quiere compartir su presa contigo porque te ve como parte de su manada.

Y por último, tu gato te lo lleva como obsequio para demostrar el aprecio que siente por ti y notes lo que es capaz de hacer.

7. Muerde tu pelo

Si tu gato hace esto con tu pelo, siéntete feliz, pues te está demostrando su afecto.

Para ellos hacer esto significa impregnar su olor en ti y considerarte como parte de su familia.

8. Te ignora

No te sientes mal si no recibes la atención que quieres de tu gato. Ellos son animales muy independientes pero esto no quiere decir que no te quieran.

Cuando te ignoran es porque está intentando llamar tu atención y es su manera de demostrarte que te quiere.

9. Afilan sus uñas

Este es uno de los comportamientos más habituales y vitales para tu gato.

Una de las razones es que necesitan estirar sus músculos y desprender algunas células muertas de sus uñas para mantenerlas afiladas.

10. Busca personas que no le gusten los gatos

Te preguntarás qué sentido tiene esto si no va a recibir ningún afecto por parte de esa persona.

Pues la explicación es que tu gato no se va a sentir acosado con esta persona, ya que no lo buscará todo el tiempo para acariciarlo o mimarlo.

A los gatos no les gusta mucho estas expresiones de cariño ni que les invadan su espacio.

