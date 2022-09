10 pasos para hacer un sexo oral de calidad a una mujer ¡Toma nota!

Importante que antes de cualquier actividad o acción en el sexo se debe comunicar en pareja, a veces pueda que en la letra se vea bonito, pero a la hora de la práctica todo cambie con un ‘No’ rotundo. Así que si quieres que todo salga a la perfección debes comunicar antes y estar de acuerdo en todo.

El sexólogo clínico de la Universidad Konrad Lorenz, Rafael Duque en entrevista con la Revista Cromos nos cuenta cuáles son esos 10 pasos para un oral de calidad en pareja.

3 consejos para que el sexo tántrico funcione Foto: GettyImages

Puedes leer: 5 cosas que detestan la mujeres en un encuentro sexual

1- No es un preliminar

Significa que el hacerlo puede ser toda la relación sexual que tengas, no implica que ella deba devolvértelo, ni que luego tenga que haber penetración. El sexo oral se llama así porque es sexo. No debe conllevar a algo más.

2- Busca el lugar adecuado

Para una mujer el lugar es fundamental porque demuestra tu interés, cuando eliges el lugar lo haces buscando que se sienta a gusto, el sitio debe brindarle seguridad y tranquilidad, ósea que ella pueda desinhibirse y si quiere hacer ruido o conectarse con el placer, lo haga sin miedo ni interrupciones

3- Ve despacio

Disfruta el camino, antes de llegar a su zona genital, toca y explora otras partes de su cuerpo para que el erotismo vaya aumentando y suba su deseo a tal punto que casi que ya tenga que rogarte para que bajes a hacerle el oral. La mujer tiene muchas zonas erógenas distribuidas en su cuerpo y difieren entre una y otra, ahí está la misión de descubrir las que más puedas, antes de iniciarle el oral.

4- Deja de ultimas a clítoris.

El clítoris es el lugar que tiene mayor cantidad de terminaciones nerviosas en todo su cuerpo. Y así como es agradable también puede ser doloroso.

Hay algunas mujeres que no les gusta la estimulación directa sobre éste o la presión excesiva, por lo cual dejarlo de últimas, sirve para saber si ella desea o no esté contacto, lo cual hará orientado tu cabeza hacia los lugares de mayor placer, puede que llegues al lugar indicado.

Puedes leer: ¿Qué es lo que aumenta el placer de las mujeres en el sexo?

5. La intensidad

Controla la intensidad de tu boca y lengua. En todo momento cuando hablamos tanto de la presión como de la velocidad en la forma cómo besas, rosas o succionas. O, en ocasiones, la forma como das pequeños mordiscos. Ella misma te dirá si quiere aumentar la presión, ya sea empujando tu cabeza contra su cuerpo o elevando su pelvis contra tu boca. Y la velocidad con el movimiento de sus caderas

6 Utiliza las manos y los dedos

No eres solo una cabeza y lengua. Tus manos están libres al igual que tus dedos y debes usarlo a medida que vas haciendo el oral. Utiliza tus manos para tocar diferentes partes de su cuerpo, los senos, su cola. Hay muchas mujeres que pueden tener un orgasmo estimulando otras zonas de sus cuerpo. Si utilizas tus dedos puedes estimular su vagina mientras con tu boca estimulas afuera.

7- Utiliza patrones

No existe una forma correcta de mover tu lengua, pero para evitar caer en un rutinario balanceo, se recomienda concentrase en patrones a seguir.

Trata de que tu mente se libere, para eso vas a hacer con tu lengua diferentes formas geométricas, o números o vas a buscar forma de hacer el abecedario completo.

Puedes leer: 10 consejos clave para mejorar la vida sexual en pareja

8 Utiliza lubricantes

El uso de lubricantes es placentero para ambos, no solamente los lubricantes te van a ayudar a que tengas un muy buen sabor de boca, ya q casi todos vienen de sabores diferentes. Sino que algunos lubricantes pueden mejorar la experiencia de ella al producir sensaciones como de calor, frío u hormigueo, lo cual puede ser muy agradable.

9. Utiliza juguetes

Hay juguetes sexuales de todos los tipos, como vibradores o dildos que pueden ser utilizados para estimular diferentes partes.

Con los vibradores, se estimula el clítoris, los senos o el periné, mientras con la boca se estimula otros lugares. O si usas dildos puedes estimular su zona externa, mientras con un juguete estimulas la parte interna.

10. Sé novedoso

Trata de buscar tu propia marca personal, algo que solamente hagas tú. Realiza combos con toda la información que tienes en los anteriores ítems, varia, sé recursivo y sal de la rutina. Recuerda siempre consensuar los nuevos cambios.

Pero, ante todo, y recuerda lo más importante es conéctate:

Conéctate con ella. Mira qué es lo que vas sintiendo. Observa cómo reacciona ante cada estímulo tanto de forma verbal, como no verbal, aprende cuáles son sus zonas de mayor placer y no temas buscar más. Memoriza la presión y velocidad adecuada de estimulación y no te niegues a seguir aprendiendo sobre su cuerpo.