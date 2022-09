5 cosas que detestan la mujeres en un encuentro sexual

¿Quieres ser un experto en la cama y complacer a tu mujer? Entonces no cometas estos errores en un encuentro íntimo en pareja, a veces no tener presente algunos detalles pueden convertirse en un dolor de cabeza a la hora de un momento pasional.

Puedes leer: ¿Qué es lo que aumenta el placer de las mujeres en el sexo?

Dolor en el sexo, relaciones sexuales Foto: Getty Images

Uno de los consejos que es indispensable en cada relación de pareja es la comunicación que se tienen, así que es importante que ambos se sienten y dialoguen en sus deseos por un encuentro placentero y con más ganas.

El sexólogo clínico de la Universidad Konrad Lorenz, Rafael Duque en entrevista con la Revista Cromos nos cuenta cuáles son esas 5 cosas que detestan las mujeres a la hora de un encuentro sexual.

1- Impaciencia

Es bien conocido que por la mala influencia que tiene la pornografía en nuestra cultura y en la “educación sexual “, su influencia es muy grande, llegando a hacer creer a un gran número de hombres que la relación sexual inicia en la penetración y termina en la eyaculación.

Es por lo que prestarles atención a los detalles es fundamental para no dañar este momento, se recomienda ir despacio pero seguro, explorar diversas zonas del cuerpo femenino en busca de sitios conocidos y desconocidos del placer, dejando atrás y por último la parte penetrativa, la cual no es un indicador de qué la relación sexual se ha llevado acabó, lo que quiero decir es que no toda relación sexual debe llevar penetración, y no toda relación sexual debe terminar en un orgasmo.

Puedes leer: ¿Cuál es la diferencia entre el orgasmo femenino y el masculino?

Entendiendo esto, muchos hombres van a poder disfrutar más de su pareja y van a conocer más cuáles son sus gustos sexuales.

2- Intensidad

Cuando nos referimos a intensidad nos referimos en realidad a diversidad, qué quiere decir esto, quiere decir que todas las mujeres son diferentes y que el nivel de fuerza o de velocidad con que realices cada una de las maniobras de acto amatorio, serán independientes a cada persona.

La recomendación siempre será comenzar despacio y suave hasta que la pareja solicite que estas dos variables aumenten en frecuencia e intensidad.

3- Ser rutinario y predecible

Las mujeres desean en cada relación una experiencia nueva, un orgasmo diferente un recuerdo irrepetible, y no lo lograrán si siempre se sigue la misma rutina, si no se innova y si no hay aventura.

El consejo sería siempre buscar nuevas cosas que hacer, nuevos lugares, o porque no introducir fantasías, y juguetes a la relación. Algunos más osados podrían iniciarse en nuevas formas de vivir la sexualidad, lo importante siempre es el consenso.

Puedes leer: Esta es la posición sexual que favorece al orgasmo femenino, según la ciencia

4- Que los hombres no giman

Algunas mujeres aman observar a sus parejas directamente mientras están en la relación, para saber cómo la están pasando, por eso prefieren ciertas poses sexuales en las cuales logren ver sus rostros, e incluso el uso de espejos podría ayudar para ciertas posiciones.

Sin embargo, los sonidos son más efectivos para aumentar su placer, además que son más creíbles y es un estimulante sexual en la mujer.

Es increíblemente alto el número de mujeres que se quejan, de que su pareja no exprese palabra, sonido o gesto, que les haga saber que están en sintonía con el placer.

Los hombres en ese aspecto son más parcos, y a algunos les dará vergüenza y pudor, gemir, gritar o bufar, pero hay que recordar que las mujeres se encienden con los sonidos y que la intimidad la vergüenza se debe siempre desechar.

Puedes leer: Mujeres: ¿cómo dominar la masturbación de un hombre?

5- Que te llamen por un adjetivo extraño o por otro nombre

Las mujeres auditivas siempre están pendientes de los sonidos que hace alrededor y de las palabras que diga su pareja es por eso que en algunas ocasiones algunos hombres cometen cierto tipo de indiscreciones como el de poner sobrenombres de animales a la pareja de turno, mientras están teniendo relaciones lo cual puede ser gracioso en algunas ocasiones, pero en otras puede ser desagradable depende del tipo de adjetivo que se use como cerdos o perros o zorros.

Si en algún momento del clímax menciona sin querer el nombre de otra persona. Tal vez esto sea la peor ofensa que se puede hacer durante una relación y créeme que esta será la última relación o podría ser la última vez que la verás.

Puedes leer: ¿Cuál es la mejor hora para tener sexo?