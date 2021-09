5 hábitos saludables para mejorar la vida sexual de las mujeres

La pandemia sigue mostrando sus efectos, y la vida sexual de las mujeres en Colombia no escapa de ello. Algunos expertos de la aplicación Gleeden, una aplicación dedicada a los encuentros extramaritales, afirma que la falta de intimidad es una consecuencia de llevar el trabajo a la casa, pero ahora se suma una cosa más, sentirse poco atractiva.

Por esta razón, los sexólogos de la aplicación comparten los siguientes tips para recuperar la seguridad en sí misma y volver al ruedo de la pasión.

1. Di “no” a la rutina, introduce más “sexualidad” en tu día a día!:

¿Sueles utilizar siempre las mismas posiciones con tu pareja? ¿Tus encuentros suelen estar orientados hacia el orgasmo en lugar del descubrimiento del otro? Solo ó sola, ¿has creado un ritual de masturbación y ya es la única forma de llegar al séptimo cielo? Permitir que la rutina se establezca puede ser la causa principal de tu frustración, atrévete a experimentar cosas nuevas, aunque sea de a poco: lee literatura erótica, mira pelis de alto voltaje para inspirarte.

2. Comunicación, habla de tus deseos sexuales con tu pareja.

Abordar tus deseos sexuales con tu pareja puede dar miedo para iniciar un encuentro sexual y requerir una buena dosis de coraje. Sin embargo, hablar de ello puede ayudar a lograr un alto nivel de intimidad y es muy saludable ¡Así que a superar la vergüenza!

3.Sola, varia de placer:

Si estás sola, tú eres tu pareja sexual y seguir la misma rutina de masturbación día tras día puede volverse monótono. ¿Sabías que no hay una sola posición para alcanzar el orgasmo? De espaldas, boca abajo, en la ducha … No dudes en alternar para que siempre te estimules de manera diferente. Y para darle aún más vida a tu rutina, ¿por qué no te dejas tentar por la pornografía o los juguetes sexuales?

4. En pareja: atrévete a experimentar nuevas posturas y prácticas sexuales:

El mono, el caballo infernal, la mariposa, el pulpo … No, no son solo nombres de animales, sino también de posiciones de Kamasutra. ¡En pareja puedes ponerlo como objetivo experimentar algunas de estas posiciones! Una excelente manera de divertirse mientras condimentas tu vida sexual. Y para ir aún más lejos, hay muchas más prácticas disponibles: BSDM (Bondage; Disciplina y Dominación; Sumisión y Sadismo; y Masoquismo) juegos de rol traviesos, footjob … ¡Siempre que estés de acuerdo, ¿Por qué no?

5. Sexo lento y sexo tántrico: prácticas de moda

Una buena manera de activar la vida sexual podría ser el sexo tántrico o el sexo lento. Gracias a las caricias y los masajes, el sexo lento ofrece una opción suave y efectiva para encontrar serenidad en tu vida sexual. El tantrismo es útil para crear intimidad con tu pareja o redescubrirse sexualmente.

6. Seducir a otro:

No es desconocido que todos, solteros o con una pareja, queremos sentirnos deseados por alguien que no conocemos, eso aumenta nuestra autoestima y confianza, así que ¿por qué no atreverse a seducir a alguien diferente? Elige una aplicación segura y crea un espacio donde puedas conocer a personas diferentes que le den un empujoncito a tu confianza y de paso, te ayuda a retomar y disfrutar de tu sexualidad de forma segura.