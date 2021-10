6 consejos para viajar con tu perro por carretera

Viajar por carreta es una experiencia increíble para conocer más del país y las regiones que se recorren. Si vas a salir con tu perro es importante que tengas presente ciertos aspectos, de forma, que el viaje sea una experiencia divertida y agradable para humanos y mascotas.

Te puede interesar: 10 ideas de disfraces para Halloween mujeres 2021

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

En entrevista con la Revista Cromos, Alexander Hernández, zootecnista con maestría en Bienestar Animal de la Universidad Autónoma de Barcelona, nos explicó seis recomendaciones para que el viaje por carretera en compañía de tu peludito sea todo un éxito.

¡Empecemos!

1. Alimentos y bebidas

- Si es posible una visita al veterinario para ver la salud del animal, la consulta no está de más. Antes del viaje, dos horas antes, es recomendarle que no le des comida ni bebidas a tu perro. Hay que darle sólo agua fresca y administrarle un antihemético para impedir los vómitos, mareos y para mitigar la ansiedad. Existen medicaciones naturales como valeriana que no causan efectos secundarios.

2. Seguridad en el vehículo

- Nuestra mascota debe estar bien sujetada a la hora del viaje de modo que no impida la conducción del chofer. El uso de un guacal puede ayudar a la hora del viaje, pero no es estrictamente necesario si se puede garantizar que el perro esté sujeto.

3. Protectores

- Muchas de nuestras mascotas sueltan pelo y en esta situación aún más. Por eso es recomendable que protejas el carro donde vayas.

Lee también: Semillas de chía: para qué sirven, cuáles son sus beneficios y cómo se consumen

4. Ventanas abiertas

- Durante el trayecto es recomendable abrir de vez en cuando las ventanillas para oxigenar el ambiente, aunque llevemos el aire acondicionado. Sin embargo, se debe evitar que el perro asome la cabeza, porque podría causarle otitis o conjuntivitis.

5. Paradas técnicas

- Haz paradas cada dos horas como mínimo para que tu mascota se libere un poco el estrés y la ansiedad que puede estar pasando por el trayecto o para que puedan hacer sus necesidades.

6. Recompensas

- Al llegar al destino final, se recomienda que el perro se familiarice con el nuevo entorno, coma, tome el aire y juegue. Es momento de premiarle con alguno que le encante.