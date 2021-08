9 curiosidades y datos que desconocías de los gatos

De acuerdo con la firma Kantar World Panel, de los 3,6 millones de hogares con mascotas en el país, casi uno de cada cuatro tiene gatos; mientras que, en más de medio millón de ellos, perros y gatos conviven por igual.

“En este mes de agosto, el mejor regalo que podemos darle a los felinos es proteger su salud, ya que generalmente los cuidados se toman más de manera reactiva que preventiva”, aseguró Álvaro Cobo, director de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en Colombia.

El experto de MSD presenta para la Revista Cromos algunas curiosidades y datos de los felinos, por los que hay que prestar atención para procurar el bienestar de la mascota en casa.

9 curiosidades que desconocías de los gatos

-Entre las 6 y 8 semanas de edad, los gatos dejan de consumir leche materna, después de ese periodo no debes darles leche ya que son intolerantes a la lactosa.

-Sus bigotes les ayudan a medir el espacio, la orientación y sus movimientos.

-Mientras que los humanos tenemos 206 huesos, los gatos tienen 244.

-El cerebro de un gato es similar al de los seres humanos en un 90 %.

-El primer gato en ir al espacio fue la gata francesa “Felicette” o “Astrogata”.

-No encontrarás dos gatos con la misma nariz, tienen patrones únicos, así como las huellas dactilares de los humanos.

-Siempre deben tener agua limpia y fresca, si no, no van a querer beberla.

-Tienen la capacidad de saltar una distancia hasta siete veces su propia altura.

-La lengua de los gatos cuenta con unos diminutos ganchos llamados “espículas” que utilizan para atrapar y desgarrar los alimentos, siendo los de sabor salado y acido sus favoritos.

Datos que desconoces de los gatos:

Salud de los gatos:

Aunque no salga de casa, es importante brindarle protección contra pulgas y garrapatas. Actualmente existen tratamientos para la prevención y control de estos parásitos con efectividad inmediata y persistente durante 12 semanas.

Además, contar con la vacunación y desparasitación interna, ayuda a la prevención de enfermedades graves.

Espacio seguro:

Te encuentres o no en casa, proporciónale un lugar seguro y aislado en donde pueda tener privacidad, libertad para jugar y seguridad para su descanso.

Ambiente gatuno:

Crea un ambiente más atractivo con un área de juego donde pueda acechar, saltar y atrapar. Así fomentarás su ejercicio físico y mental. Los juguetes deben ser seguros, atrapables e interactivos.

Cada cosa en su lugar:

Su olfato es muy sensible, por lo que todos sus espacios para alimentarse, orinar, jugar y descansar deberán estar separados, pues puede alterar su estado físico y mental (no comer y/o dormir).

No gritos ni castigos:

Estos factores detonan inmediatamente su estrés. Proporciónale un contacto humano positivo, consistente y predecible.

Su ronroneo genera bienestar:

Para la disminución del estrés y ansiedad, el ronroneo de los gatos. Está demostrado que cuando hacen esto, liberan endorfinas que ayudan a combatir estos compartimientos en los humanos, siendo una herramienta poderosa para superar problemas mentales asociadas al nerviosismo, proporcionando paz y relajación.

