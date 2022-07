Aplicación para conocer gente: ¿cómo tener éxito en las citas?

Actualmente, la gente soltera puede que esté cansada de salir con gente nada que ver que encuentra en las aplicaciones de citas, ganándose a locos, mentirosos, estafadores entre otras personalidades.

Si es tu caso, a lo mejor debes tener algunas expectativas altas al encontrar pareja, sin embargo, es ideal seguir algunas recomendaciones para tener éxito a la hora de conocer a alguien.

Una aplicación de cita que se encarga no solo encontrar pareja para los solteros sino para que conozcan a un grupo de personas siendo ellos mismos, teniendo conversaciones profundas, siendo divertidos a la vez.

Jorge Beltrán Liévano, fundador de la aplicación Layk Community y experto en dating en entrevista con la Revista Cromos nos cuenta qué debemos tener en cuenta a la hora de tener una cita por una aplicación.

¿Cómo tener éxito en una aplicación de citas?

Aunque parezca muy superficial, tener una buena foto de perfil actualizada sin tantos filtros, es de gran ayuda. Exponer tus gustos, tus hobbies y las actividades que prácticas en tu día a día para que conozcan quién eres en realidad.

Hablar siempre con sinceridad, tener claro lo que buscas y lo que quieres, de esa forma llegarán a tu perfil personas que buscan lo mismo que tú.

También, la forma en la que inicias una conversación es fundamental porque de eso depende si la persona te escribe o prefiere no hacerlo

. Trata de ser creativo para generar una buena percepción sobre ti y así destacarte de los demás. No olvides que tienes el poder de elegir lo mejor para ti.

Es importante tener claro que una app de citas no es una plataforma en donde puedes escoger fácilmente tu prototipo de persona, no. Conocer personas por internet es tener la confianza de que otros digan la verdad.

¿Cómo no caer en el agotamiento en una aplicación de citas?

Para no caer en el agotamiento, trata de no hablar con muchas personas, sino con un grupo reducido, conoce personas y si no te interesa o no sientes una buena conexión, date el gusto de conocer nuevas que puedan tener afinidades contigo.

No uses las app de citas como una forma de salir del aburrimiento, sácale el mayor provecho, eso no significa que hay que usarlas 24/7, sino de forma controlada.

Al tener tantas opciones, es importante no sobrecargarse con escribirle a muchas personas.

El cerebro trabajará potencialmente para tomar decisiones sobre quien te atrae físicamente o no.

Además, es aburrido tener conversaciones similares con distintas personas, pues es cansón cuando te preguntan lo mismo, por eso ya no das respuestas con tanto entusiasmo.

¿Cómo saber que esa persona es confiable en una aplicación de citas?

Antes de unirte al mundo de la citas debes entender cómo funcionan las aplicaciones de citas, al menos debe investigar un poco al respecto porque hay muchas personas que pueden aprovechar estos espacios para vulnerar tu privacidad.

Las reseñas de otros usuarios son una guía para leer sobre experiencias reales de las personas que se han atrevido a utilizarla.

Es importante que todas las personas tengan su perfil verificado para generar confianza y credibilidad. La conversación que tengas con la otra persona debe coincidir con la descripción de su perfil, si no es así, deja de responder.

Ten en cuenta que pedir información personal en poco tiempo no es tan confiable, mejor sé precavido.

Consejos para conocer a esa persona en el caso de no querer tener sexo con ella o él

Desde el principio de la conversación las personas deben dejar todo claro, lo que buscan en la app y hasta qué punto quieren llegar.

Si no le interesa tener sexo, no tiene por qué hacerlo, por el contrario, cuando llegue el momento de expresarlo, hacerlo con sinceridad y claridad para que luego no haya confusiones.

Las personas tienen la libertad de no dar explicaciones en sus decisiones, si no te sientes cómodo o piensas que no es el momento de tener sexo con alguna persona, debe respetarlo y entenderlo.

No puedes hablar de sexo sin que las dos partes estén de acuerdo con el momento indicado o que estén en el mismo lugar de toma de decisiones.

