Avistamiento de aves: qué es, cómo se hace y dónde hacerlo en Colombia

Colombia es un país lleno de biodiversidad y mucho por descubrir. Se estima que en el territorio nacional habitan más de 2000 especies de aves. Así que, si estás buscando una forma de conectar con la naturaleza, el avistamiento de aves puede ser una increíble opción. Consultamos a un experto en la materia para saber cómo se realiza y las mejores ubicaciones en Colombia.

Te puede interesar: Los 6 motivos más comunes que llevan a una persona a ser infiel

En entrevista con la Revista Cromos, Oswaldo Cortés, uno de los más importantes biólogos y ornitólogos de nuestro país, nos cuenta todos los detalles sobre esta actividad. Es importante resaltar que Cortés fue el encargado de aventurarse en las selvas del Putumayo para encontrar las aves más difíciles pero espectaculares que la imaginación de cualquier espectador pudiera esperar.

¿Qué es el avistamiento de aves?

Oswaldo Cortés (OC): “Apreciar colores, cantos y una forma de conectarse con la naturaleza, aunado a ello con esta actividad aportamos en la conservación de las aves y la biodiversidad asociada”.

¿Cómo se realiza el avistamiento de aves?

OC: “Requiere paciencia, dedicación, mucha alegría y esfuerzo como habilidades. ¡Hay que vencer la pereza! Levantarnos a las 4 am, así sea una mañana fría o lluviosa, tomar tu maleta, beber una taza de café y llevar algo de comida para desplazarnos hacia alguna reserva o bosque en búsqueda de las aves que inician su actividad de alimentación, cortejo, territorio o vocalización muy temprano.

Hay que aprovechar esas primeras horas del día. Una vez estés ubicado en el hábitat, debes ser silencioso y no realizar movimientos bruscos para no espantar las aves (ellas son tímidas). No olvides llevar ropa de colores oscuros (colores tierra) dado que las aves se espantan con colores llamativos. ¡Eso es todo! El resto es disfrutar de este grandioso hobbie”.

Lee también: Qué es el Síndrome de ASIA, la enfermedad que padece Natalia Durán

¿Cuáles son los mejores lugares para hacerlo en Colombia?

OC: “Hay muchos y sería una respuesta extensa, pero me enfocaré en mis tres favoritos:

1. Parque Natural Tatamá: una carretera de más de 15 kilómetros con bosques extensos y primarios, y claro, muchas aves del Chocó, el Valle del Cauca y Risaralda.

2. La Orinoquia: esta región es magnífica en cada sabana y morichal, siempre encontrarás muchas especies de aves.

3. Sierra Nevada de Santa Marta: un paraíso aislado donde puedes observar muchas aves endémicas”.

¿Cuántas aves hay en Colombia y cuáles son las más difíciles de ver?

OC: “Se estima cerca de 2000 especies y creciendo el número. Las especies más difíciles de observar serían del grupo Grallaria, Tinamu y algunas perdices”.

¿Qué recomendaciones da para el cuidado de los ecosistemas de las aves?

OC: “Conocerlas, respetarlas y conservarlas. Pocas personas en Colombia conocen su biodiversidad y esto dificulta la sensibilización. Además, la contaminación que a diario realizamos sobre nuestros ríos y bosques afectan notablemente a estos animales. Aconsejamos, salir y observar aves para identificar flores y frutos que ellas consumen y así poder reforestar con estos requerimientos ecológicos”.

Lee también: “Si necesitas llorar, hazlo”: un paso para mejorar tu salud mental

¿Por qué es importante generar conciencia sobre las aves?

OC: “Debido a nuestra gran diversidad y responsabilidad de ser el país número uno en aves debemos preservar este legado natural como nación. Además, la rápida acción humana como la deforestación, la minería y la contaminación está degradando y desapareciendo el escaso hábitat que tenemos para estas aves. Por esta razón, debemos generar e incentivar la conciencia de todos los colombianos para que preserven y conozcan su avifauna”.

¿Cómo fue participar en Conexión Awake: Aves de mi tierra y compartir con otros expertos de aves?

“¡Fue una experiencia valiosa, debido que conectar observadores de aves del Caribe hacia el Amazonas es algo fantástico! Observar la cara de emoción y entusiasmo de los participantes cuando veían las aves del Putumayo fue algo que me conectó con la esencia de avistar aves: amistad, alegría y entusiasmo”.