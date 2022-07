Bañarse a diario podría afectar tu salud, según un estudio

Para algunos, bañarse es un hábito con el cual no podrían vivir y es que hay ciertos virus externos que el baño ayuda a eliminar del cuerpo y protegerlo.

Cuando esto se deja de hacer, lo más seguro es que el organismo pueda contraer distintas enfermedades.

¿Bañarse a diario podría afectar la salud?

Un experto de la Universidad de Harvard reveló que “bañarse a diario podría afectar la salud, ya que al hacerlo todos los días podría eliminar el equilibrio de las bacterias buenas, generar una piel seca que se pueda irritar con facilidad, producir distintas infecciones y alergias, y los jabones que comúnmente se utilizan podrían desaparecer las bacterias nativas”.

El editor sénior de la Harvard Health Publishing, Robert H. Shmerling, miembro actual de la Facultad de Medicina de Harvard indicó que “la piel normal y sana mantiene una capa de grasa y un equilibrio de bacterias ‘buenas’ y otros microorganismos, que son eliminados al lavar y restregar, especialmente si el agua está caliente”.

Shmerling también destacó que este hábito puede afectar el sistema inmunológico, “ya que la limpieza absoluta no le permite trabajar ni fortalecerse como debe ser. De hecho, algunos pediatras y dermatólogos no recomiendan los baños diarios para los niños”.

Teniendo en cuenta ello, el experto aseguró que el sistema inmune necesita de la estimulación de la suciedad para crear anticuerpos protectores, “y es por ello que el baño diario puede llegar a reducir la capacidad del este sistema para cumplir con sus funciones. Los especialistas recomiendan a las personas bañarse esporádicamente y reemplazar el baño diario por un baño varias veces a la semana que dure entre tres y cuatro minutos, “dando prioridad a limpiarse bien la ingle y las axilas”.

Otros resultados del estudio

El médico investigador de Harvard señala que limpiar en exceso el cuerpo pueda que no seamun problema de salud preocupante. No obstante, “las duchas diarias no mejoran su salud, pueden causar problemas en la piel u otros problemas de salud y, lo que es más importante, desperdician mucha agua. Además, los aceites, perfumes y otros aditivos de los champús, acondicionadores y jabones pueden causar sus propios problemas, como reacciones alérgicas”.

Cabe mencionar que el experto también se refirió sobre los beneficios que tiene darse un baño diario. De acuerdo con Shmerling “este hábito evita las preocupaciones por el olor corporal y aunque esto varía entre las culturas, para muchas personas es importante oler bien para poder generar vínculos sociales. Así mismo, indica que esto también ayuda a despertar el cuerpo y estar más activo, al igual que eliminar el sudor que se da en las noches o que se genera con una rutina de ejercicio”.

Consejos para bañarse correctamente

De acuerdo con lo destacado por el estudio hay ciertos pasos importantes para bañarse bien: