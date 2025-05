¿Cómo escoger las cortinas adecuadas para sala? Expertas dan consejos

Las cortinas son un elemento clave si quieres conseguir un espacio elegante, creando un ambiente distinguido y acogedor. Muchas veces son un detalle subestimado que puede realzar el estilo de la estancia y aportar sofisticación, dependiendo de la combinación de colores, tejidos y acabados.

“La cortina es ese toque final que completa una buena decoración. Aporta calidez, elegancia y bien elegida, puede incluso ayudar a que el espacio se vea más amplio”, comenta Yanel Ampudia, interiorista y creadora de contenido, egresada del Instituto Decomovi, Buenos Aires Argentina.

Curiosamente, las cortinas no son el centro de atención cuando llegamos a la casa, por lo general es el centro de mesa, la decoración en las paredes o los muebles; sin embargo, sí llaman la atención cuando no contrastan con el resto de las cosas, cuando tienen un color que resalta o son demasiado cortas.

Te puede interesar leer: Consejos para decorar y organizar la sala a la moda este 2025

Para evitar esto, debes tomarte un tiempo y detallar el espacio, es decir, debes sacar el metro y medir, repasar los tipos de tejido existentes en el mercado, fijarte en la cantidad de luz que entra en la sala, y posiblemente estarías preparado para acertar con la elección de las cortinas.

Consejos para escoger las cortinas de la sala

Carolina Cortes Rubiano, diseñadora industrial y de interiores, egresada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, nos comparte 4 puntos clave que debemos tener en cuenta a la hora de escoger las cortinas para la sala:

Hay de todos los tamaños, texturas y colores, dependiendo de tu estilo y el toque que le quieras dar a tu sala, así mismo podrás escoger la ideal. Fotografía por: Freepik

Crear ambiente

Va a ser acorde a la decoración que tienes y a tu estilo. Es decir, las cortinas no solo son elementos prácticos, sino herramientas clave para definir el estilo, la atmósfera y la percepción emocional de un espacio. La elección correcta de estos textiles puede transformar la sala, adaptándola a las necesidades y deseos de quienes la habitan.

La luminosidad

“Poner una cortina ayuda a amplificar la luz que entra por la ventana, pero si no pones una, el ambiente va a ser un poco agresivo con solo la luz que ingresa”, comenta la diseñadora.

Las cortinas permiten regular la cantidad de luz natural que entra en una habitación y además, ofrecen privacidad, adaptándose a las necesidades específicas de cada espacio.

Protección y privacidad

Según Cortes, esta clave se refiere al cuidado de los muebles y demás elementos que tenemos en la sala. Dependiendo de la ubicación de la ventana y cómo tengamos organizados los mobiliarios, el sol puede pegar directamente en ellos, afectando su color y material con el paso del tiempo.

También el suelo es importante, la diseñadora explica que si la luz natural es muy fuerte y toca por mucho tiempo el piso, puede afectar la baldosa a largo plazo, por eso la importancia de las cortinas.

En cuanto a privacidad, aplica cuando tienes vecinos al frente de tu sala o justo queda hacia la calle, donde las personas pasan y pueden mirar hacia dentro. Las cortinas ayudan a darle intimidad a tu sala.

Las medidas de la ventana

“Idealmente, deberían extenderse al menos 20 cm hacia cada lado de la ventana para que cubran bien y enmarquen el espacio”, explica la interiorista, Ampudia.

Esto asegura que la cortina cubra por completo la ventana, incluso cuando esté cerrada, evitando que entre luz por los bordes. Además, al extender el cortinaje más allá del marco de la ventana, se crea la ilusión de un ventanal más grande y mejora la proporción visual en la pared.

Puedes aprender leyendo: Ideas para decorar las paredes de la sala de tu casa

Por otro lado, Ampudia comenta que la elección de la tela para las cortinas va a depender del estilo decorativo, del espacio y también de las necesidades específicas, es decir, si busca más privacidad, bloquear la luz natural o simplemente acompañar la ambientación.

“Por ejemplo, las telas como el lino o el algodón rústico son ideales para estilos descontracturados, cálidos y naturales. Tienen una caída liviana y aportan frescura visual. En cambio, las telas más pesadas y con brillo, como el terciopelo o la seda sintética, son perfectas para estilos más elegantes y sofisticados", menciona la experta.

Adicional, Cortes comenta que cada tipo de tela, con el que se elaboran las cortinas, tiene una función. Por ejemplo, el lino crea un ambiente ligero, fresco y natural, dejando pasar la luz de forma suave, con una textura casual y elegante. Ideal para estilos escandinavos, bohemios, rústicos o minimalistas.

La seda, aporta sofisticación y lujo al espacio. Tiene un brillo sutil con caída elegante, ayudando a mitigar la luz sin bloquearla totalmente. Ideal para salas formales, clásicas o con decoración de alto nivel.

Y el terciopelo, proporciona aislamiento térmico y acústico, además de una apariencia elegante. Bloquea la luz dando privacidad, agrega peso visual y mantiene la temperatura. Ideal para estilos dramáticos, vintage o salas grandes donde se busca un ambiente acogedor y teatral.

Necesitas leer: Cuatro tips para incluir el Feng Shui en tu sala

¿Qué color de cortina elegir?

“A la hora de elegir el color de las cortinas, suelo recomendar tonos claros que no alteren el color de la luz natural. Blancos, crudos, beige o gris claro funcionan muy bien porque aportan luminosidad y no saturan el ambiente”, sostiene Ampudia. “También me gusta que las cortinas acompañen el color de la pared, especialmente si también es clara. Esto genera continuidad visual y una sensación de amplitud”.

Su opinión coincide con la de Cortes: “Lo bueno de los tonos claros es que son tonos neutros. Cualquiera de esos colores, como el beige, blanco, gris claro o greige, van a quedar bien, siempre que sean neutros. Juegan y combinan perfectamente con lo que tengas en tú ambiente”, dice la experta.

Las cortinas no solo filtran la luz, sino que también actúan como un elemento visual clave que puede armonizar, contrastar o destacar en el espacio.

¿Mejor las cortinas lisas o con estampados?

Para la especialista en diseño de interiores, Ampudia, quedan mejor las lisas y más cuando la persona busca un estilo moderno y atemporal: “Las telas lisas generan un efecto más limpio y elegante, y además combinan con mayor facilidad entre los distintos estilos de decoración. Los estampados, en cambio, pueden hacer que el ambiente se vea más recargado o con un aire más clásico o anticuado, dependiendo del diseño”, explica.

Y si te preguntas qué tan larga debe ir la cortina, según Cortes, depende del material que hayas escogido. Por ejemplo, si adquiriste una de tela, si o si debe ir hasta el piso, de lo contrario no se vería estético, pero si es de seda, lino o terciopelo, puede ir de 20 a 30 cm de más desde el borde de la ventana.