¿Cómo saber si tu relación de pareja ya no funciona? Una experta aclara

El fin de una relación puede mostrar o una ruptura pacifica y amigable o por el contrario una ruptura basada en el odio y el fracaso. Sin embargo, en este tipo de casos, aunque no es fácil asumir la terminación de una relación de pareja, aprenderás a sobrevivir de esta situación.

“No podemos decir que haya unas señales fijas para determinar que la relación haya acabado, pues esto depende de la etapa en la que se encuentre la pareja, a veces las personas interpretan el hecho que ya no “sienten igual que antes” y no necesariamente es que se haya acabado el amor o el interés, comentó Adriana Sofía Silva, magister en psicología y terapia familiar en entrevista con la Revista Cromos nos cuenta qué debemos tener en cuenta

Cómo reconocer que una relación ha llegado a su fin

Las señales también dependen de los estilos de expresión de afectos y los ritmos de comunicación que la pareja haya construido. Lo cierto es que, si la pareja se conoce, podrá identificar cuando han pasado de una etapa a otra y si ya el amor o el interés se ha perdido.

¿Cómo no darle vueltas al asunto y dar por terminada la relación de una vez?

Dar por terminada una relación no es siempre fácil o cuestión de “borrón y cuenta nueva”, pues al construir una relación cada miembro de la pareja deposita mucho de sí mismo: anhelos, sueños, ideales, fantasías, proyectos, tiempo, dedicación, etc., lo que implica que terminar una relación se convierte en un proceso de duelo, pues se siente que se ha “perdido” parte de uno mismo.

Así que, como todo proceso de duelo, pasará por varias etapas antes de definitivamente tomar la decisión.

¿Cómo debo decirle a mi pareja que todo se terminó?

Lo más importante es la comunicación, la pareja antes de tomar la decisión de terminar o si la decisión ha sido unilateral, necesariamente antes han debido poder conversar sobre sus diferencias y las posibilidades de superación, pero si ya no hay amor o la relación afecta la salud mental, emocional, psicológica y física, lo mejor es decir directamente que ya siente que no funciona.

¿Cómo terminar con mi pareja en buenos términos y ojalá amistosos?

Nuevamente, no hay un cómo, cada pareja tiene su estilo, su sello, si la pareja ha tenido durante toda la relación una buena comunicación y a pesar de las diferencias, existe respeto mutuo, podrán hacer el proceso de manera tranquila y agradeciendo todo lo compartido.

Llegar a una amistad, es al principio de la ruptura algo difícil, es preferible que se haga la separación tanto física como emocional, para que cada uno pueda seguir su camino.

¿Al terminar esa relación me sentiré muy mal porque dependo de él emocional y económicamente y no quiero sentirme así?

Este es un punto que todo el que quiera construir pareja debe tener muy claro desde el inicio de la relación, ¿para qué quiero construir pareja? ¿para no sentirme solo/sola?, ¿para que alguien me haga feliz? ¿para que alguien me complete? ¿para que alguien me mantenga? ¿para compartir con alguien la vida?

Si no se tienen estas claridades desde un inicio de la relación, posiblemente el momento de la ruptura de la relación, será muy difícil para la persona.