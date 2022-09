¿Cómo se manifiesta el cáncer de seno que tuvo Diva Jessurum?

Desde hace tiempo está claro que la progresión del cáncer de seno está determinada no sólo por el panorama genético del tumor, sino también por interacciones complejas del tumor y todo el contexto biológico de la paciente.

Uno de los factores que puede alterar el curso de los tumores es la aparición de eventos cardíacos, como infartos, que a su vez pueden detonarse por la toxicidad de los tratamientos antitumorales.

¿Cómo se manifiesta el cáncer de mama?

Según lo explicado por la Sociedad Americana Contra el Cáncer “las células cancerosas del seno normalmente forman un tumor que a menudo se puede observar en una radiografía o se puede palpar como una masa o bulto. El cáncer de seno ocurre casi exclusivamente en las mujeres, pero los hombres también lo pueden padecer. Es importante que sepa que la mayoría de los bultos en los senos son benignos y no cancerosos (malignos)”.

Los tumores no cancerosos de los senos (benignos) son crecimientos anormales, “pero no se propagan fuera de los senos. Estos tumores no representan un peligro para la vida, aunque algunos tipos de bultos benignos pueden aumentar el riesgo de una mujer de padecer cáncer de seno”.

Los signos y síntomas del cáncer de seno incluyen:

Un bulto nuevo o engrosamiento en el seno, o cerca de éste, o en la axila

Un cambio en el tamaño o la forma de la mama

Un hoyuelo o arrugas en la piel del seno. Puede parecer la piel de una naranja

Un pezón vuelto hacia adentro en el seno

Secreción del pezón que no es leche materna . La secreción puede ocurrir de repente, ser sanguinolenta o suceder solo en un seno

Piel escamosa, enrojecida o inflamada en el área del pezón o en la mama

Dolor en cualquier parte de la mama

¿Dónde se origina el cáncer de seno?

Los cánceres de seno pueden originarse en diferentes partes del seno.

La mayoría de los cánceres de seno comienza en los conductos que llevan la leche hacia el pezón (cánceres ductales)

Algunos cánceres se originan en las glándulas que producen leche (cánceres lobulillares)

También hay otros tipos de cáncer de seno que son menos comunes como el tumor filodes y el angiosarcoma

Un pequeño número de cánceres comienza en otros tejidos del seno. A estos cánceres se les llama sarcomas y linfomas, y en realidad no se consideran cánceres de seno.

De acuerdo con lo explicado por la web Medlineplus, a menudo, se desconoce la causa exacta de los cambios genéticos que producen el cáncer de mama. Sin embargo, estos se pueden llegar a heredar.

“El cáncer de seno causado por cambios genéticos heredados se denomina cáncer de mama hereditario.

También existen ciertos cambios genéticos que pueden aumentar su riesgo de cáncer de mama, incluidos los cambios llamados BRCA1 y BRCA2. Ambos cambios también aumentan el riesgo de cáncer de ovario y otros tipos de cáncer.

Además de la genética, su estilo de vida y el medio ambiente pueden afectar su riesgo de cáncer de mama”, destaca la web de salud.