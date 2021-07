Las personas pueden escribirnos al correo cromoscom@gmail.com. Cada semana damos respuestas a las inquietudes a través de un artículo publicado en www.cromos.com.co

Te invitamos a leer los misterios que se preguntaron nuestros lectores esta semana, el doctor y sexólogo español Carlos Pol Bravo da respuestas a sus inquietudes y misterios del sexo:

PRIMERA PREGUNTA

A la pregunta, quisiera preguntarle al experto dos cosas: ¿Cuáles son los juguetes sexuales que deberían usarse según la edad?

RESPUESTA

Los juguetes sexuales no tienen edad, pueden ser utilizables con suficiente consenso entre la pareja y las personas que los usan, porque de no ser mal utilizados o usar la fuerza contra la voluntad de la persona, es un elemento de una comunicación y de buscar una satisfacción sexual.

A lo cual la edad no tiene importancia, puede utilizarse desde que una persona que comienza su sexualidad o hasta que tenga 70 u 80 años, más aún en la edad adulta un juguete sexual, es un potenciador de sexo, para producir más sensaciones, a lo cual no hay ningún problema al respecto. Puede utilizarlos tranquilamente.

Hay muchos juguetes sexuales, puede comunicarse con nosotros si desea, para orientarlo por vía telefónica, sobre cuáles son los más utilizables según los casos.

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cuál es la edad que se debería comenzar a tener relaciones?

RESPUESTA:

Las relaciones sexuales, a lo largo de la historia se han mantenido en muchas edades, pero legalmente una persona puede tener relaciones sexuales, principalmente a partir de los 18 años, por la edad legal para aceptarlas con voluntad y conocimiento.

A partir de esa edad no hay ningún problema, mientras sea deseado como voluntario.

Antes puede haber problemas legales, que la persona puede verse involucrada en un tema jurídico, máxime si lo hace con una menor de edad, o el es menor de edad; da igual el sexo, esa es la situación real.

Por tanto, a partir de los 18 años, hasta que, como se dice vulgarmente el cuerpo aguante, es decir, hasta que la imaginación y el deseo se mantengan y eso llega a los 70 años y a veces hasta más tarde.

Por tanto, dentro estos parámetros, no hay problema en tener una relación sexual activa, gratificante como valida.

Con esto creo haber respondido a su segunda pregunta.

TERCERA PREGUNTA

Ante todo, a esta señora que nos plantea esta pregunta, quiero agradecerle su sinceridad y valorar su valentía en presentar un tema tan usual, tan común en tantas mujeres que, por un falso pudor, lo tapan, lo guardan, se lo callan y lo sufren en lugar de buscar apoyo. Bravo por ella y con todo gusto vamos a su pregunta y su respuesta.

La pregunta que nos hace es: gracias a Cromos y al Dr. Carlos Pol Bravo por abrir este espacio y quisiera preguntar. A veces en las noches me masturbo viendo películas eróticas y porno dos veces por semana, me acaricio, llego al orgasmo y al placer, pero creo que es muy rápido.

Me preocupa que cuando tenga pareja me venga solo cuando me masturbe y no pueda con la penetración. ¿Es normal?

RESPUESTA:

Afortunadamente está en el máximo de los errores. Porque para empezar y para que usted se tranquilice nada más leyendo las primeras letras de su respuesta.

Una forma de conocimiento de la mujer en sus zonas intimas y en su sensualidad, es la antesala de la sexualidad.

Es conocer su cuerpo, sus rincones, la geografía del deseo, que cada uno la tiene oculta o más visible o más notable, pero hay que descubrirla y hay que conocerla.

En consecuencia, cuando una mujer se masturba, es una manera practica e interesante de que cuando este con su pareja, le pueda decir, quiero que me acaricies aquí, allí, aquí no, aquí sí.

En una palabra, la comunicación sexual valida, por un conocimiento valido.

La masturbación en la mujer como en el hombre, y según los derechos sexuales de la humanidad, ni son perversión, ni son agresión, ninguna situación, a menos que haya una masturbación compulsiva de cada dos horas de estar pensando en ello, eso se llama TOC, trastorno obsesivo compulsivo, pero no es lo que nuestra escritora presenta.

Por tanto, no se preocupe por el tema de la masturbación, puede continuar perfectamente en el tiempo y el espacio que ella quiera, y en ningún momento le va a perjudicar con la pareja porque, al contrario, sus zonas erógenas estarán mas sensibles al contacto de la caricia de ella o de su pareja.

Así las cosas, ese fantasma que lo quite para siempre, porque el momento que tenga relaciones sexuales podrá decir con más conocimiento y más experiencia, cuáles son sus mayores lugares de placer, sus mayares lugares de excitación y cuales menos.

Felicidades por esa valentía, y que tenga mucha suerte, mucho sexo y mucha salud.

Creo haber respondido a su pregunta.

CUARTA PREGUNTA.

A un señor que nos habla sobre sexo tántrico, he aquí su pregunta:

Hace unos días leí una entrevista sobre el sexo tántrico y tras revisar detenidamente lo expuesto no entendí cómo realizarlo, ¿podrían explicarme?

En lo posible con gusto trataremos de responder a esta pregunta.

RESPUESTA

El sexo tántrico como bien sabemos se originó en el antiguo hinduismo se basa en algunas figuras del Koka shastra, Kamasutra, Ananga ranga, que es la trilogía hindi de la filosofía cósmica y sexual que tienen los orientales en la parte de la India.

A su vez, el sexo tántrico pues gira entorno a las prácticas sexuales enfocando una conexión profunda e íntima de las mismas, durante el sexo tántrico el propósito es estar presente en físico y en mente para el momento de lograr una experiencia sensual y sexual satisfactoria.

Reafirmo y reitero lo de sensual y sexual porque en el sexo tántrico como el sexo occidental y mundial, la imagen de la sensualidad y lo he dicho en otras ocasiones la sensualidad es el antepuerta o el comienzo de la sexualidad y el erotismo, si no hay sensibilidad lo que se llama sensoperceptividad, el deseo de tocar y sentir lo que se toca, excitándose y excitando a la persona con la que estás, eso no solo es el tántrico lo tienen todos los sexos mundiales, pero es la base primordial en cualquier género de enfoque.

Por tanto, esa experiencia sexual será más satisfactoria a más sensualidad que halla.

También podemos decir que es una forma lenta y meditativa de realizar el sexo, donde el principal propósito no es únicamente el orgasmo sino disfrutar de la actividad sexual desde el inicio hasta el final, es decir hasta que el orgasmo da ese desencadenante neuro-muscular y fisiológico y mental de satisfacción; o en su caso de no ser válida de frustración, he aquí la importancia de practicarlo bien.

Y se enfoca repito, y se enfoca en mover la energía sexual a través del cuerpo para sanar, transformar e iluminar según al criterio de ellos.

La importancia vital de encontrar un buen lugar en el sexo tántrico, como en el sexo general, hay que buscar no solo un romanticismo, sino una sensibilidad; palabra anterior a la sensualidad donde juega un papel principal que se realice en un entorno relajante y con la temperatura agradable, que se baje la intensidad de las luces una música agradable con velas, y ante todo mucha comunicación entre la pareja. Esto es muy válido para cualquier forma de sexo máxime en ellos.

Y para terminar a este señor que está interesado en el tema, le voy a dar una bibliografía que le puede interesar sobre dos libros, uno se llama “Tantra, amor y sexo, el corazón del sexo tántrico, consejos definitivos para alcanzar la felicidad través del juego sexual”, de D. Richardson y J. Real, en el 2006, donde hablan del tema, y también otro libro es “Explorar el sexo tántrico” su autora es Maite Doménech, una española.

Finalmente “Como practicar el sexo tántrico” por V. Abraham, publicado por ediciones Lea con 124 páginas el año 2004.

Con esto creo que hemos respondido su pregunta. mucha sensualidad, mucha sexualidad y mucha salud en sus próximos encuentros.

QUINTA PREGUNTA, que hace el mismo señor, que nos habla del sexo tántrico.

Generalmente los hombres son los que son calificados a la hora de tener sexo, ya sea por el tamaño de su pene, por su duración en el acto sexual, entre otras cosas. ¿Pero qué hace buena a una mujer en la cama?

RESPUESTA:

Es valido que nos bajemos de ese caballo brioso, que no lleva a ningún sitio, con el concepto machista de “Semper paratus, Semper fidelis.”

El machismo, ya no es valorable; está totalmente desfasado, que se le califique por tamaños, ni por medidas, ni por duraciones, ni por olimpiadas sexuales.

Hay una profesión que es la más difícil del mundo: ser hombre, y en ella se incluye la sexualidad. Y esa sexualidad es ser sensible, ser sensual, ser comunicativo, ser agradable, saber caer bien y en el momento oportuno, desde con las palabras, con las caricias, y los actos y las formas de relaciones coitales.

Por tanto, para que a una mujer se le califique de buena en la cama, pues realmente creo que las calificaciones se hacen en los colegios, pero en la vida se hacen las satisfacciones o los desencantos.

Por tanto, considero importante que no se valore al ser humano por sus olimpiadas sexuales, ni por sus medidas, ni porque la mujer sea más o menos fogosa, toda mujer es ardiente por principio. Y me baso en una frase muy española para terminar. “La mujer es como la guitarra que suena según las manos que tiemplen sus cuerdas”.

Por consiguiente, a buen entendedor con pocas palabras bastan.

Pensemos que la mujer es lo más maravilloso de la creación y que hay que darle placer con satisfacción.

Espero haber respondido a esta pregunta.

SEXTA PREGUNTA:

Una señorita que nos habla de un tema bastante interesante como son los fetiches.

Buenas noches escribo para que mi pregunta sea tenida en cuenta en su buzón del sexo

Claro que sí, aquí la tenemos en cuenta con todo gusto y trataremos de ayudar con la respuesta.

Continúa preguntando: he tenido la oportunidad de conocer a alguien a quien tiene un fetiche con los pies, lamentablemente para él, a mí me parece asqueroso, que quiera hacer cualquier cosa más allá de mirarlos. ¿es posible llegar a algún acuerdo en los que se pueda tener una relación íntima normal, que él pueda disfrutar sin que mis pies hagan parte de esto? Gracias.

RESPUESTA:

Evidentemente usted bien lo pone, estamos hablando de un fetiche, pero entrando dentro de la cultura fetichista, esta es muy rica en variantes, pero uno de los principales es el pie, los dedos del pie, el tacón, el tacón punta aguja 12, 14, las botas, etc.

Todo lo relacionado con las extremidades inferiores, es una columna principal del fetichismo, al margen de medias, ligeros, etc., pero este aquí no es el tema, solo lo digo para adentrarnos en el mismo.

Cierto es que puede ser desagradable para quien lo viva, y no lo comparta, pero también hay que decir algo: el cuerpo es una unidad entera, no sellada como el cerebro, y cualquier rincón del cuerpo es mirable, deseable, acariciable, y sostenible dentro de una relación erótica.

Porque si no fueran los pies, podríamos decir, que lo que no gustan son las nalgas, o los pechos, o el cuello, o las orejas, entonces quien estaría afectada seria la persona que tendría una fobia a ese rincón del cuerpo.

En una palabra, pasaríamos de una filia, que es atracción por algo especifico, a una fobia que es el desagrado por algo especifico.

De esta manera intento es decir que, al fetiche de los pies, trate de sensibilizarse, porque tampoco es una cosa tan extraña, ni anormal, puede como ella misma dice, comunicarse, hablar del este motivo para usted desagradable, siempre y cuando también por su parte ceda en aceptar que un rincón del cuerpo, es tan atractivo como cualquier otro, porque es el cuerpo de una Mujer, no sea habla de un juguete externo, o de una ropa, sino de su propia anatomía.

Que haga algún acuerdo, con él, me parece maravilloso. Para eso hay tres palabras mágicas en la sociedad, como en la sexualidad, y se llaman Educación, Confianza y Comunicación.

Teniendo una educación sobre los temas y conociéndolos para poder entenderlos, o al menos tratar de informarse en ellos, da pie para una confianza en cuanto a lo que se refiere ella; hablar comunicando sobre ese tema a la pareja, negociando, que para eso son lo que se llaman las negociaciones sexuales, muy divertidas, muy interesantes y sobre todo muy valorables, donde ella puede inducirlo a otros rincones del cuerpo, o con toda confianza decirle: mira me molesta, me molesta mucho que sea solamente los pies, tengo millones de rincones, la geografía del deseo que es mi cuerpo, para que nos fijemos en ella y yo te ayudare.

En una palabra, comunicar con confianza y derivar o intentar hacerlo sobre otras zonas; considero es importante, porque, al contrario, quedarse con la negación, y con esa idea de sentirse asqueroso, hecho que no lleva a buen camino y pone muchas piedras en el camino de una relación de pareja.

Espero haber contestado a su pregunta y mucha suerte.

SÉPTIMA PREGUNTA

Una señora nos escribe sobre un tema que es muy valorable y transculturalmente ha sido hasta los tiempos actuales vivido y lamentablemente sufrido.

LA PREGUNTA ES: ¿doctor es verdad que cuando una mujer tiene su menstruación no debe bañarse? O ¿es simplemente una tradición de las abuelas?

RESPUESTA:

Esta pregunta nos traslada desde luego desde Macondo a situaciones similares, porque la tradición de la transculturalidad negativa en este tipo de situaciones siempre ha llevado a hechos verdaderamente antihigiénicos, incomodos, desagradables y por encima de todo para nada ciertos.

La menstruación en una mujer, y sus circunstancias, está en la antigua Grecia como en Roma, las vírgenes de los templos, se bañaban justamente, quizás un poquito caro, pero con agua mezclada con aromas de rosas.

Hoy en día simplemente podemos decir que lo hagan con agua mezclada de la ducha, porque no hay ningún problema.

No guarda absolutamente ninguna relación fisiológica, ni menos patológica, ni siquiera moral, ni de ningún tipo, que la menstruación este reñida con la higiene; porque esto en el fondo es higiene, ya que una mujer con menstruación evidentemente emana unos olores, exhala un líquido más que normal, que es el menstrual, cosa fisiológicamente natural y que así sea, pero merece mantener una limpieza muy adecuada.

Por tanto, no a esa figura transcultural negativa, sí a la higiene positiva, y por favor que quien esto lea, piense también de cuantas y tantas culturalidades atávicas, que, por guardar el recuerdo, se vive en el desacuerdo.

Espero haber respondido a su pregunta y muchísimas gracias por hacer algo tan importante, como comunicar en las costumbres populares en referencia a la sexualidad

LAS TRES ULTIMAS PREGUNTAS

Este mail detectamos con satisfacción y orgullo porque traspasa fronteras. Viene desde España, no sabemos de qué lugar de la geografía hispánica, pero por la dirección del mail es española, buenas tardes España.

Las preguntas que nos hace esta señorita son las siguientes, son tres preguntas que contestaremos individualmente.

LA PRIMERA:

¿si son un mito los orgasmos múltiples?

RESPUESTA

No sabe cuánto le agradezco esta y la siguiente, sobre todo, porque esa mitología negativa, castrante transculturalmente, de que la mujer no tiene muchos orgasmos, porque eso en el fondo perjudica al machismo, ya que el hombre tras un orgasmo viene el periodo refractario, como bien sabemos por la propia ciclo de la respuesta sexual normal. El hombre tiene un periodo refractario, espacio de tiempo donde no puede tener ni una erección y menos una eyaculación.

Por contra la mujer es una caja de Pandora, que puede tener uno, tres, diez, y treinta, lo que el cuerpo le aguante y a veces no le aguanta y hasta se desmaya. Y esto; es normal, es usual en muchas mujeres que tienen una cultura sexual muy alta no he dicho educación sexual que es un nivel inferior, es el que deberíamos tener todos, hablo de cultura sexual, nivel superior donde saben distinguir, saben manejar y saben disfrutar de una sexualidad amplia, responsable pero cierta, y en ello entra el multiorgasmo.

Es normal que la mujer sea multiorgásmica, no es ningún mito bien lo sabemos todos y sobre todo, hay una gran escuela donde tuve el honor de salir yo, es la Universidad de Valencia – España, donde salimos la primer promoción de Master de Sexología, hace muchos años; un saludo a esa Valencia hermosa porque allí aprendí, me titule, y hoy en día puedo decir que desde luego el multiorgasmo es una realidad absoluta como el día que vivimos.

La naturaleza le ha dado a la mujer muchas más fuerzas fisiológicas en la sexualidad para el orgasmo que al hombre, porque no viene a tema, pero de paso y para terminar la mujer también eyacula – ver los estudios mundialmente aceptados del Dr. Francisco Cabello Santamaria, Medico – Sexólogo Español, y como alguien quiera preguntar al respecto será dada la respuesta.

LA SEGUNDA PREGUNTA

¿El sexo oral tiene los mismos riesgos de enfermedades contagiosas?

RESPUESTA

Evidentemente claro que sí, claro que el contagio venéreo no es únicamente por el monte de Venus, también puede ser por los labios; quiere esto decir, que una persona si tiene cualquier tipo de patología venérea, inclusive simplemente unos hongos, al entrar en vagina la lengua o al entrar en una felación, el contacto contagioso ocurre, y esto es tan verdad como decir que si solamente con un roce en el área vaginal con el pene puede haber un embarazo, hombre si hay lo que se llama liquido preseminal finalmente pueden llamarse Pepito o Juanita..

Lo digo por lo mismo. Hay que tener preservativo, hay que tener responsabilidad para una sana sexualidad.

Y PASANDO A LA ÚLTIMA Y TERCERA PREGUNTA

¿una pareja que deja de tener vida sexual de cualquier tipo, deja de ser una pareja?

RESPUESTA

Gran pregunta también, y con aristas, pero trataremos de responderla.

RESPUESTA

Si, no solo de pan vive el hombre, en una pareja y pasados los años, no solamente de sexo vive la pareja.

Hay una cosa que se llama el banco de recuerdos, el palacio de la memoria donde al entrar a él, y buscar recuerdos positivos y placenteros, mantienen el futuro de la vida, porque en un caso por ejemplo de una enfermedad, de una situación crónica, o de una longevidad, donde la sexualidad existe y no termina, pero en un caso hay ocasiones, por mutuo gusto o por circunstancias especiales puede dejar de haber relaciones de pareja.

Y por eso digo, no solo de pan vive el hombre y pasado el tiempo e inclusive con poco tiempo, no hace falta que pase mucho, una pareja que se quiera, se desea y se sienta integrada; puede llegar a pasar sin sexualidad activa. Es una figura que siguen siendo pareja y no por eso van a dejar de serlo.

Creo haber respondido así a esta tercera pregunta, muy interesante, no la confundamos con romanticismos, sino con biologismo y sexologismo puro y crudo, porque todos están unidos, y son parte inherente de la personalidad del ser humano.