Contorno de ojos: mascarilla para rejuvenecer la piel y cuidarla

Salud visual Foto: unsplash

La razón por la que dicen que la piel del contorno de ojos es la zona más frágil es porque esta zona tiene una piel muy fina. De hecho, para algunas personas esta es más fina que el resto.

Claudia di Paolo, beauty hunter y facialista, le dijo a la revista Hola! que la protección e hidratación de la piel es una de las cosas más importantes.

¿Cómo cuidar el contorno de ojos?

Según lo dicho por di Paolo “la protección de la piel de esta parte del rostro es esencial, ya que es más delicada de lo normal y debemos preservarla mediante la aplicación de cremas especiales y protección solar específica, que evitarán la entrada de los rayos ultravioleta en las células, causantes directos del envejecimiento prematuro de la piel”.

En segundo lugar está “la hidratación tiene que ser mayor, ya que es necesaria una mayor elasticidad de la piel para evitar que aparezcan microarrugas”.

Para continuar con el cuidado se debe “aplicar el producto específico para el contorno de ojos con golpecitos desde dentro hacia afuera únicamente en los parpados fijos (es decir, en la zona inferior sobre el hueso que se encuetra debajo justo de la ojera y en el parpado superior sobre el hueso que esta debajo de la ceja). La forma de manipular la piel en esta parte del rostro es esencial, nunca debemos ser bruscos ni estirarla en exceso”.

Uno de los consejos más importantes en no ponerse crema facial en el contorno de ojos, pues sus componentes son pesados para esta zona. “No conviene ponerse una crema facial en el contorno de los ojos, porque tiene demasiado de todo (grasa, nutrición, hidratación, etc ). Si esta piel absorbe demasiado producto se inflará de agua porque no puede sintetizar el producto y aparecerán bolsas”.

¿Cómo hacer la mascarilla?

Ingredientes:

2 cucharadas de aceite de oliva (32 g).

1 trozo de algodón.

Modo de uso:

Sumergir el trozo de algodón en el aceite de oliva.

Hacer un ligero masaje por todo el contorno de los ojos con el producto , preferiblemente todos los días antes de ir a dormir.

No hay necesidad de enjuagarlo.

Mascarilla para líneas de expresión

Ingredientes:

1 clara de huevo.

2 cucharadas de aceite de oliva.

Modo de uso: