Día Mundial de la lucha contra el Sida: mitos que debemos eliminar

Poner fin a las desigualdades es el lema bajo el cual este primero de diciembre se celebra el Día Mundial de la Respuesta al VIH, una fecha en la que cada año gente de todo el mundo se une para apoyar a las personas que viven con esta situación de salud y en el que se busca crear conciencia sobre la misma.

Por esto, AID FOR AIDS Colombia trabaja para que el país pueda cumplir con los objetivos 95-95-95, una serie de metas que se planteó ONUSIDA para reforzar la respuesta al VIH a nivel mundial. Básicamente los objetivos 95-95-95 buscan que el 95% de personas conozcan su diagnóstico de VIH, que 95% de las personas diagnosticadas reciban tratamiento antirretroviral, y que de esas personas recibiendo tratamiento un 95% logre alcanzar una carga viral indetectable, logrando así disminuir la transmisión (Indetectable=intransmisible).

Entre las principales causas que incrementa el riesgo de transmisión en el país se encuentra la práctica del sexo por supervivencia entre la población migrante y refugiada venezolana. Así lo evidencia un estudio que viene realizando AID FOR AIDS Colombia entre 600 personas de Barranquilla, Cúcuta, Cali, Maicao y Medellín, de las cuales el 93.7% son venezolanos.

De los encuestados, el 96,3% de las personas declaró realizar algún tipo de actividad sexual a cambio de un pago o beneficio para cubrir sus necesidades básicas, pues no tienen otros medios para sobrevivir . Los lugares donde más se ejerce el sexo por supervivencia son parques y plazas públicas (43,6%), y a domicilio (43%). 4.4% de las personas encuestadas declararon tener VIH y el 30% nunca se ha practicado una prueba de detección de VIH, evidenció el estudio. Entre los principales hallazgos encontrados por el estudio está que el refugiado no tiene conciencia geográfica.

Es igual si van para Ecuador, para Colombia o para la esquina. La única guía es sobrevivir. “Lastimosamente, es allí donde entran las mafias a aprovecharse, y el trabajo sexual se convierte en una única manera de supervivencia para muchos, especialmente jóvenes, que son reclutados, sin ninguna otra posibilidad.

Esta crisis ha promovido el trabajo sexual, el sexo transaccional, las prácticas sexuales por supervivencia y hasta hemos detectado casos de sexo no consensual y la trata de personas. Este problema afecta significativamente a mujeres, hombres jóvenes heterosexuales y miembros de la comunidad LGBTI. No es sexo seguro y los riesgos de adquirir VIH aumentan significativamente” afirma el Dr. Jaime Valencia Director General de AID FOR AIDS Colombia.

Con el fin de reducir el riesgo de transmisión y de mejorar la calidad de vida de las personas con VIH, en 2021 AID FOR AIDS Colombia ha realizado 3.310 pruebas diagnósticas, siendo reactivas 338 (10.21% de positividad), ha entregado el equivalente a USD 7 millones en tratamientos antirretrovirales a más de 2.000 migrantes y refugiados con VIH en situación migratoria irregular en 21 departamentos del país y ha distribuido miles de kits preventivos de salud sexual en alianza con organismos internacionales.

Dentro de los mitos que todavía rondan en la cabeza de muchos y que AID FOR AIDS Colombia trabaja para que colombianos y extranjeros entiendan y hagan una sociedad más inclusiva y respetuosa están:

Mito #1: El VIH se transmite sólo entre hombres homosexuales

Falso. El VIH es una infección transmisible entre SERES HUMANOS. El VIH no distingue etnias, estatus socioeconómico, orientación sexual ni de género y mucho menos edad ni credo.

Mito #2: El VIH es una sentencia de muerte

Falso. Las personas con VIH que se encuentran bajo tratamiento antirretroviral pueden tener una vida larga y plena; bajo supervisión médica tienen la oportunidad de desarrollar sus capacidades físicas e intelectuales como cualquier otra.

Mito #3: Las personas con VIH no pueden tener pareja

Falso. El tratamiento antirretroviral ha hecho posible que las personas con VIH puedan tener pareja y estar tranquilas de que no les transmitirán el virus. Al alcanzar una carga viral indetectable (el virus no puede ser detectado en sangre a través de los medios existente), las personas con esta condición de salud dejan de ser transmisoras. Gracias a estos avances médicos, las personas con VIH pueden decidir libremente sobre su vida sexual, con confianza y seguridad.

Mito #4: El VIH se contagia a través de la saliva y el contacto con una persona con VIH

Falso. El VIH no se contagia, sino que se transmite sólo a través del intercambio de fluidos corporales, como la sangre, el semen, líquidos vaginales y pre seminal y la leche materna.