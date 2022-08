Diabetes: ¿Cuáles son los niveles normales de azúcar en sangre?

Un reciente estudio del Biobanco del Reino Unido, quienes padecen presión arterial alta y diabetes, podrían presentar afectaciones en la velocidad del pensamiento y daños en la memoria a corto plazo son algunas de las fallas de la función cerebral.

El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, señala que la diabetes es “la diabetes es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa en la sangre, también conocido como azúcar en la sangre, es demasiado alto. La glucosa en la sangre es la principal fuente de energía y proviene de los alimentos“.

La insulina, una hormona que produce el páncreas, “ayuda a que la glucosa de los alimentos ingrese en las células para usarse como energía. Algunas veces, el cuerpo no produce suficiente o no produce nada de insulina o no la usa adecuadamente y la glucosa se queda en la sangre y no llega a las células”.

Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas de salud. “Aunque la diabetes no tiene cura, la persona con diabetes puede tomar medidas para controlar su enfermedad y mantenerse sana”, indicó el instituto.

¿Cuál es el nivel normal de azúcar en sangre?

La Asociación Americana de la Diabetes (ADA, por sus siglas en inglés) recomienda exámenes de detección de la diabetes para la mayoría de los adultos a partir de los 45 años. La Asociación Americana de la Diabetes (ADA, por sus siglas en inglés) aconseja que te realices exámenes de detección de la diabetes antes de los 45 años si tienes sobrepeso y tienes factores de riesgo adicionales para la prediabetes o la diabetes tipo 2.

En general:

Por debajo del 5,7 % se considera normal.

Entre 5,7 % y 6,4% se diagnostica como prediabetes.

6,5 % o más en dos pruebas separadas se considera diabetes.

Ciertas condiciones “pueden hacer que la prueba de hemoglobina glucosilada (A1c) sea inexacta, por ejemplo si estás embarazada o tienes un tipo poco común de hemoglobina”, destaca Mayo Clinic.

Para analizar el azúcar en la sangre en ayunas es importante que se tome una muestra de sangre después de que no hayas comido durante al menos ocho horas o durante toda la noche (ayuno).

Una vez realizado esto “los niveles de glucosa en la sangre se expresan en miligramos de azúcar por decilitro (mg/dL) o milimoles de azúcar por litro (mmol/L) de sangre”.

En general:

Menos de 100 mg/dL (5,6 mmol/L) se considera normal.

Entre 100 y 125 mg/dL (5,6 a 6,9 mmol/L) se diagnostica como prediabetes.

126 mg/dL (7,0 mmol/L) o más en dos pruebas distintas se diagnostica como diabetes.

Tipos de diabetes

Según los expertos, existen la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes de tipo 1 que se conoce como también llamada insulinodependiente, juvenil o de inicio en la infancia. De acuerdo a lo indicado por la entidad mencionada “se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona. Se desconoce aún la causa de la diabetes de tipo 1 y no se puede prevenir con el conocimiento actual.

Sus síntomas consisten, entre otros, en excreción excesiva de orina (poliuria), sed (polidipsia), hambre constante (polifagia), pérdida de peso, trastornos visuales y cansancio. Estos síntomas pueden aparecer de forma súbita”.

De otro lado, la tipo 2, es también llamada no insulinodependiente o de inicio en la edad adulta “se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa la mayoría de los casos mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal excesivo y a la inactividad física.

Los síntomas pueden ser similares a los de la diabetes de tipo 1, pero a menudo menos intensos. En consecuencia, la enfermedad puede diagnosticarse solo cuando ya tiene varios años de evolución y han aparecido complicaciones”.